La rama británica de TUI cancela sus cruceros por Canarias hasta abril

Marella Cruises tenía previsto realizar travesías de siete días por el Archipiélago con un viejo conocido de estas aguas, el Marella Explorer, efectuando las operaciones de embarco y desembarco en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. En una alerta de viaje remitida a sus clientes, la compañía indica que se ve obligada a suspender los trayectos entre el 3 de febrero y el 31 de marzo “debido a la actual incertidumbre en torno a las restricciones de viaje”. El Gobierno del Reino Unido mantiene desde marzo del año pasado una recomendación a sus ciudadanos en contra de los viajes de crucero y en las últimas semanas ha incrementado las restricciones a los desplazamientos turísticos: las vacaciones, tanto en territorio británico como en el extranjero, están prohibidas desde el 4 de enero.

La suspensión de los trayectos de Marella no afecta a los de TUI Cruises, una joint venture del turoperador y el gigante Royal Caribbean dirigida al mercado alemán. El turoperador tiene destinados dos buques al Archipiélago, el Mein Schiff 1 y el 2, y por el momento mantiene sus operaciones. Aunque en su sitio web reconoce que “Canarias es un área de riesgo desde el 20 de diciembre”, tras superar una incidencia a siete días de 50 casos por 100.000 habitantes, las tasas de transmisión en la mayor parte del Archipiélago “son significativamente más bajas que en Alemania”.

Reino Unido ha aumentado en las últimas semanas las restricciones a los viajes

Los cruceros de TUI realizan travesías de siete y 21 días por las Islas con las operaciones de puerto base en Las Palmas de Gran Canaria. Los trayectos de una semana tienen dos circuitos -uno con escalas en Lanzarote, Tenerife y La Gomera antes de regresar al Puerto de La Luz y otro que pasa por Fuerteventura, Tenerife y La Palma- que se prestan de manera alterna, por lo que los pasajeros pueden optar también por un viaje de 14 días. La ocupación en los barcos está limitada a algo más de un 60% de su capacidad real y las excursiones en tierra solo están permitidas en pequeños grupos de los que los turistas no se pueden separar so pena de no volver a embarcar.

Además de las travesías por Canarias, la naviera ofrece un crucero de tres semanas que recuerda a los viajes por la Macaronesia que realizaba antes de que comenzara la pandemia. A las escalas habituales se suman aproximaciones a los archipiélagos de Madeira y Cabo Verde, aunque sin tocar tierra en ningún momento.

Hapag-Lloyd Cruises también continúa en las Islas. Adquirida por TUI Cruises el año pasado, esta firma de cruceros de lujo regresó a las Islas a comienzos de diciembre y desde entonces realiza circuitos de una semana por el Archipiélago con el Europa 2. Sus viajes, con puerto base en Santa Cruz de Tenerife, tienen una ocupación limitada, al igual que los del resto de navieras.

El ‘Marella Explorer’ tenía previsto realizar viajes de siete días por el Archipiélago

La suspensión de los cruceros de Marella se suma a la de AIDA, que frenó en seco sus operaciones por las Islas justo antes de Nochevieja debido a problemas informáticos que le impedían contactar con sus clientes, según indicó entonces la compañía. Ese aplazamiento, que en un primer momento estaba previsto para una semana, se extendió primero hasta finales de enero y ahora se amplía hasta que concluya febrero.

La naviera, una de las más fieles al Archipiélago, asegura en un comunicado que la cancelación se debe a “la extensión del confinamiento en Alemania hasta al menos el 31 de enero y al mayor endurecimiento de las medidas para contener la pandemia”. El AIDAperla y el AIDAmar realizaban circuitos de siete días por el Archipiélago desde comienzos de diciembre.