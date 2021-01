El tripartito sube un 0,9% el sueldo de concejales, directivos y funcionarios

El polémico incremento del sueldo de los políticos y altos cargos directivos, al que muchas instituciones han renunciado debido a la situación de crisis por la pandemia, limitándose a aplicarla al personal público, se suma a la subida aprobada hace tan solo año y medio en la que el regidor Augusto Hidalgo se subió su sueldo un 16,3% y el resto de los concejales una media de un 17%, salvo los de la oposición que crecieron en un 45%. La portavoz del Partido Popular (PP), Pepa Luzardo, calificó de “inmoral” que el tripartito aproveche la subida a los funcionarios para aplicársela a los cargos políticos y anunció que su partido presentará una enmienda a los presupuestos para impedir que prospere. Este periódico intentó conocer, sin éxito, la versión del gobierno local sobre el aumento.

A la subida de los sueldos de cargos políticos y directivos, que supone un aumento global de 35.281 euros, hay que añadir según el informe de la Intervención General un incremento de algo más de un millón por la incorporación de nuevos cargos directivos al gobierno, entre ellos los de Movilidad y Servicios Sociales. Por su parte, la subida salarial de los trabajadores públicos se traduce en un incremento global de 544.808 euros. La interventora general critica en su informe que el aumento del 0,9% se haya materializado mediante “aplicaciones presupuestarias separadas”, algo que “en estos momentos” de la elaboración del presupuesto no se justifica con la excusa de “no disponer de habilitación legal” para ello.

El PP ve “inmoral” el aumento de los políticos y prepara una enmienda para bloquearlo

La de Personal, que este año alcanza los 139,48 millones -la partida sube a 191 millones si se añaden todas las sociedades y organismos municipales- es la partida que más crece en el presupuesto de 2021 debido, sobre todo, a la incorporación de nuevos trabajadores para paliar el enorme déficit que sufre el Ayuntamiento en recursos humanos. A ello se une el incremento salarial del 0,9% establecido por el Estado, la equiparación del personal de Limpieza que espera que se aplique la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) acordada antes de las elecciones locales, así como el pago de retribuciones adeudadas a los trabajadores después de que el juez anulara las dos RPT del PP.

En su conjunto, Recursos Humanos crece 5,21 millones, lo que porcentualmente supone un incremento de un 4,8%.

Según el informe de la Intervención General, la incorporación del nuevo personal supone un coste de 6,1 millones, pero la amortización de plazas por la marcha de trabajadores debido a jubilaciones y otras razones compensa este coste y lo reduce en realidad a 1,24 millones. Entre el nuevo personal figuran los 36 agentes del Servicio de Extinción de Incendios que están finalizando su proceso selectivo, la aplicación de la totalidad del sueldo que les corresponde a los 68 policías locales incorporados hace unos meses, la contratación de personal para el centro de atención de personas sin hogar de la Fábrica del Hielo y otros servicios sociales y, entre otros, la contratación de más de 17 interinos. El concejal de Personal, Mario Regidor, destacó la cobertura de los cuadros de mando de la Policía Local y Bomberos y el refuerzo del equipo de técnicos de cara a “estar preparados” para sacar los proyectos adelante cuando lleguen los fondos europeos.

Ciudadanos reclama la congelación de todas las retribuciones

Según la Intervención, la pandemia “ha permitido comprobar que han de efectuarse dotaciones presupuestarias en materia de recursos humanos, fundamentalmente, en atención a la ciudadanía y a los más vulnerables”. Por otro lado, para horas extra se ha consignado una partida de 2,4 millones de euros, el máximo permitido por la ley. El capítulo 1 de Personal supone ya el 36,16% del total del gasto municipal del Ayuntamiento, dos puntos más que en el ejercicio anterior.

En relación con la subida de sueldos a los políticos, Pepa Luzardo (PP), que presentará una enmienda a la totalidad del presupuesto para reclamar más dinero para servicios sociales y la bajada del IBI, consideró que el incremento del 0,9% “debe ser exclusivamente para los funcionarios y el personal laboral, pero en ningún caso para los representantes públicos. El problema no es la cantidad, es hacer eso con la que está cayendo. Me parece una indecencia”. También criticó la subida la portavoz de Ciudadanos (Cs), Lidia Cáceres, quien planteó la necesidad de “congelar los salarios de los representantes políticos y altos cargos”. Aunque a su entender puede resultar una subida “simbólica y poco perceptible” la edil valoró que “si existe algún resquicio en la ley para no subir los salarios públicos, hay que articularlo. En estos tiempos de crisis, tanto los políticos como los funcionarios tenemos una estabilidad en el empleo que no disfruta el resto de la sociedad”. Cree que “tanto el personal municipal como los que formamos parte del pleno, estaríamos de acuerdo con esta medida solidaria”.