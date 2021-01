Los cruceros se consolidan en la ciudad aunque cae su aportación a la economía

A pie de muelle, la actividad se ha recuperado en un 15% a partir de noviembre

“Antes, cuando llegaban los barcos más grandes, podía haber hasta 7.000 personas en la zona, pero eso ya no ocurre”, lamenta la presidenta de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, Angélica Rodríguez. La merma para los negocios de la zona varía en función de su dependencia global del turismo, no solo de los cruceros, pero en algunos casos la caída en la facturación ha alcanzado el 70%.

Los cruceristas tenían en el entorno del parque y del istmo una zona de compras y cafeterías que se complementaba con ferias comerciales o de artesanía. Estos eventos puntuales, que además daban cabida a pequeños emprendedores, podían alcanzar niveles de ventas “similares a Navidad” cuando coincidían con escalas de barcos turísticos, según indica Rodríguez, que hace hincapié el negocio indirecto que estos eventos también suponían para otras empresas: “Gana dinero el de las vallas, la iluminación, las carpas, la seguridad... Aparte de dinamizar, estas ferias dan trabajo”.

Para algunos servicios como la guagua turística, los cruceristas suponían hasta un 60% de la facturación. Las colas de viajeros esperando montarse junto al muelle Santa Catalina eran una de las imágenes más habituales en los días de escala, pero los llamativos vehículos de dos plantas y techos descubiertos con los que City Sightseeing mostraba la ciudad a los visitantes han tenido que reinventarse durante el último año. En diciembre se sumaron al programa municipal Estación Las Palmas de Gran Canaria, que colgó el cartel de completo durante el puente de la Constitución con rutas temáticas guiadas para los propios palmenses.

Los viajes de estas guaguas se limitan por ahora a ese tipo de campañas, pero su director de operaciones en la capital grancanaria, Antonio Benítez, avanza que la empresa está en conversaciones con las compañías de cruceros “para ofrecerles un servicio burbuja de una hora y media de duración”. También sopesan la posibilidad de realizar nuevas acciones puntuales para el público local o ampliar el radio fuera de la capital, siempre que la situación epidemiológica lo permita.

Rutas de cortesía

Al igual que las guaguas, los tuktuk eléctricos que recorrían la ciudad con cruceristas llevan varios meses en el garaje, aunque la firma que los gestiona, Green Trip Canarias, aún realiza algunas rutas de cortesía para entidades como Radio Ecca. Su responsable, Dunia Moreno, reconoce que la actividad está “totalmente parada”, pero se muestra convencida de la fuerza adquirida por la ciudad ciudad como destino crucerístico en los últimos años y de un futuro retorno a la actividad: “Las Palmas de Gran Canaria estaba consolidada como ciudad de cruceros, ahora tenemos que ver cómo aguantan las compañías de cruceros y la propia gente”.

Hapag-Lloyd traslada su puerto base a Santa Catalina en marzo y abril

En su caso, el turismo es una de las áreas de negocio de la empresa, que también cuenta con una agencia de publicidad, por lo que han podido mantenerse a flote. En estos momentos se mantienen “en calma, con resignación y con el deseo de volver”, agrega.

Entre los profesionales del turismo que sí han podido recuperar su actividad con el retorno de TUI, AIDA y Hapag-Lloyd se encuentran los guías, que han vuelto a mostrar la Isla a los cruceristas, aunque ahora en ‘grupos burbuja’ y con un estricto protocolo que se cumple a rajatabla. “Dependiendo del barco, antes tengo que hacerme un test de antígenos o una declaración jurada”, detalla María Lezcano, que en cada nueva visita al muelle Santa Catalina comprueba la limpieza de la guagua, bloquea los asientos que no deben ser ocupados y se toma la temperatura antes de recibir a los pasajeros.

Las rutas están organizadas para que no haya aglomeraciones en el puerto o en los lugares de parada. Una vez allí, “los cruceristas no pueden abandonar el grupo, no tienen tiempo libre para tomarse un café o pasear, pero saben lo que hay y lo entienden”, continúa Lezcano, que asegura haber encontrado un recibimiento muy cálido en los pueblos por donde ha pasado con ellos. Sobre este retorno ‘burbuja’ de los cruceros, la guía aboga por “no mirarlo a corto plazo” y entenderlo como “un pequeño resurgir de la economía que sirve para afianzarnos como destino seguro”.

A pie de muelle, la actividad “se ha recuperado un 15% de lo que era antes”, de acuerdo con el director general de la consignataria Hamilton y Compañía, Juan Carlos Núñez Cuyás, que gestiona las escalas de los barcos de TUI Cruises en el Puerto de La Luz. Los dos Mein Schiff que navegan por las Islas han tenido de media un 70% de ocupación para una capacidad limitada al 60% del total previo a la pandemia. Llevan navegando de forma ininterrumpida desde hace más de dos meses sin casos a bordo -“TUI ya pedía las PCR antes de los aeropuertos”, apunta- y tienen previsto continuar otros dos más.

La reactivación del sector en las Islas es, a su juicio, “un hito a nivel estatal y europeo” que sienta las bases para una recuperación a gran escala cuando las circunstancias epidemiológicas permitan cierta flexibilización de las medidas de prevención. “Estamos en lo se podría llamar la fase cero del crucero y poco a poco iremos avanzando de fase”, vaticina.

Pioneros y únicos

En términos similares se expresa el CEO de Sepcan, Sergio Socas, que presta servicios de pasaje para los cruceristas. “Dentro de una situación muy compleja, las empresas de cruceros están haciendo un esfuerzo muy grande”, destaca. Aunque tímido en comparación con otras temporadas, el retorno de estas navieras pone en marcha muchos engranajes del Puerto, aunque sea a un ritmo aún pausado: “Intervienen muchas empresas, desde residuos a provisionistas, buques, combustibles… Hay muchos actores implicados, pero somos pioneros y ahora mismo, los únicos”. Socas también subraya la colaboración de las administraciones públicas en la puesta en marcha del protocolo que el pasado otoño facilitó el retorno de los buques turísticos a Canarias y pone el foco en su éxito: “Es complicadísimo que el coronavirus entre y eso ha causado un efecto llamada entre las navieras”.

El director comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan Francisco Martín, recalca el papel que han tenido en la recuperación del sector dos navieras, TUI y AIDA, que antes de la pandemia ya eran las más fieles al Archipiélago. “Han venido los que conocían las Islas, y lo han hecho por el ‘producto Canarias’, con baja transmisión, hostelería, aeropuertos, excursiones y centros turísticos”.

La mirada está puesta en estos momentos en las decisiones de restricción de la movilidad que puedan adoptar países como Alemania para controlar la expansión del coronavirus. De momento, la Autoridad Portuaria de Las Palmas cuenta con el retorno de AIDA a comienzos de marzo y el traslado de las operaciones de puerto base de Hapag-Lloyd desde Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas de Gran Canaria ese mes y abril. La temporada concluirá en Semana Santa, como cada año, y de momento no hay ninguna solicitud para operar durante el verano, según avanza Martín. En cualquier caso, las reservas que están recibiendo las navieras en todo el mundo para el periodo estival, por encima de las que había a estas alturas de 2020, apunta a una recuperación global del sector a la espera de que las campañas de vacunación reduzcan la incidencia del virus.