Francisco González B. de Laguna: “La modificación que tiene Mesa y López la aspiramos desde el 98”

¿Cómo nace esta asociación?

Surge por la necesidad de los comerciantes de elevar ante las instituciones como el Ayuntamiento capitalino, el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias sus quejas y propuestas. En ese momento había una asociación de vecinos potente y cualquier iniciativa que pudiese ser de interés para los empresarios la echaban abajo y, al no existir una organización que velara por ellos, se escuchaba solo a los vecinos. Además, desde la calle Galicia hasta la de General Vives habían carpas con una venta ambulante que se permitía aunque no estaban de manera legal y generaban un ambiente conflictivo porque eran personas que no estaban dadas de alta, en su mayoría extranjeros, y después se descubrió que todos los puestos estaban controlados por cuatro personas por lo que después logramos normalizar la situación y a partir de ahí la asociación -sin ánimos de lucro- se ha encargado de dinamizar la zona sobretodo cuando aparece el fenómeno de los centros comerciales que antes no había.

¿Cómo llega a ser el presidente?

La asociación la fundamos Juan Martel, el director del Corte Inglés de esa época, otro empresario y yo, ellos me eligieron presidente por ser el más joven así que llevo 26 años en el cargo pese a que cada dos años hay votaciones en las que hasta ahora los comerciantes han seguido renovando la confianza en la junta directiva que encabezo.

¿Cómo se han visto afectados los negocios de la zona en estos meses de pandemia?

Con la cuarentena cualquier tipo de actividad se vio cercenada porque además, los comercios de la zona, salvo farmacias y supermercados, no eran esenciales; por lo tanto eso supuso un duro golpe al comercio ya que al estar cerrado no había actividad.

Y estaban sin ingresos pero con los mismos gastos...

Los comercios siguen teniendo los gastos que tenían antes de la pandemia como alquiler, personal, insumos, entre otras cosas. Esto ha ocasionado que se generasen algunas excepcionalidades como abandono de alquileres, implementación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Tras la finalización de la cuarentena y con la llegada de la fase uno en la que los comerciantes pudieron abrir hubo una actividad importante ya que la gente tenía 60 días sin realizar compras.

¿Y qué medidas implementaron para subsistir?

Debido al cierre por confinamiento hubo un papel importante de la venta online, algunos negocios se adaptaron a esa modalidad por lo que podían continuar con su actividad. Después se fue normalizando con las siguientes fases y vino el resurgir de los comercios pero lógicamente por la situación hubo varios factores que no ayudaron ni ayudan como la incertidumbre por parte de la población sobre qué va a pasar y hasta cuándo dura esta situación, lo que hace que la gente sea mas conservadora, compre sólo lo esencial y frente a esa alegría que suele haber en otros momentos.

¿Les ha afectado la falta de turismo?

El turismo representa una parte importante de clientes potenciales por lo que sí se ha visto mermada la actividad. Todo esto ha ocasionado que los comercios que no han podido resistir echen el cierre y en otros casos opten por recortar plantillas, así que se ha perturbado de forma muy importante la actividad comercial.

¿Cuántos comercios han cerrado en estos meses?

En el bulevar nos consta que ha cerrado el local de una cadena a consecuencia de un proceso de recorte que hizo en muchas de sus tiendas al principio de la pandemia. También ha habido relocalizaciones pero en sí la vía ha sido poco afectada a nivel de cierre de comercios. Por su parte, la zona de Ruiz de Alda en la que la mayoría de los locales son de hostelería ha habido más aperturas que cierres porque la configuración de esa calle se adapta a la necesidad actual de estar al aire libre con terrazas por motivos de seguridad. Hacerla peatonal ha sido un acierto importante porque las terrazas de esos locales de restauración ha permitido que sigan abiertos incluso en las épocas con más restricción. Mientras que las calles Néstor de la Torre y Juan Manuel Durán han sido las más afectadas en las que se han cerrado algunos y otros han sido reubicados. Hay gente que no ha podido aguantar por los alquileres y hay que tomar en cuenta que no todos los locales de la zona están asociados de manera que no tenemos constancia de la situación del 100% de los comercios.

Pero la temporada navideña incrementó las ventas...

Se puede decir que las Navidades se salvaron porque estamos un poco obligados debido a la tradición a salir a comprar pero una vez que terminó comenzó a bajar bastante la actividad e incluso en plenas rebajas ha estado paralizada, producto de las nuevas restricciones porque la gente tiene menos movilidad y ante la incertidumbre se retrae. Espero que el 8 de febrero las cifras permitan volver al nivel dos ya que todo suma. Toda la restauración está muy restringida y cuando menos cosas hay que hacer en la calle más tiempo estás en casa.

¿Y con la modificación cómo les va?

Hay que decir que la modificación que hoy vemos en Mesa y López, así como en los alrededores es una aspiración que teníamos desde el año 98 cuando abrieron los centros comerciales Las Arenas y La Ballena, por lo que ante esa nueva forma de comercio que, además, era inédita en la ciudad se produjo una reducción de afluencia de clientes a las zonas tradicionales que eran la nuestra y Triana. Lógicamente al aparecer una nueva zona que te ofrece parking gratuito, seguridad, tiendas de rótulo, cubierta, entre otros beneficios, ocasiona que exista un traslado de los consumidores. Debido a esto encargamos un estudio a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y las conclusiones fueron que sería conveniente que la zona de la rambla se convirtiera en peatonal por lo que desde aquel momento comenzamos a trabajar con las administraciones para valorar la posibilidad de adaptarnos a la nueva situación y competir con los centros comerciales de igual a igual.

¿Y que respuestas recibían de las administraciones?

La primera vez que nos hicieron algo de caso fue con el mandato de Juan José Cardona que hizo peatonal un sentido de la avenida desde Base Naval a Plaza de España y, aunque en aquel momento no se entendía muy bien, es verdad que estábamos en plena crisis y no se podían hacer acciones muy potentes a nivel económico porque los recursos que había debían ser priorizados. Sin embargo, sirvió para abrir la puerta a lo que tenemos hoy, ahora con el tripartito encabezado por Augusto Hidalgo presentamos nuestra idea y, al ver que había una buena disposición, pedimos que hicieran un plan director para acceder a los fondos europeos, estatales y cualquier otra institución que destinara fondos a la zonas comerciales abiertas para poder efectuar ese cambio porque sin un plan director no podíamos hacerlo.

A lo que se unió la obra de la Metroguagua...

Sí, tuvimos la suerte de que surge el proyecto de la Metroguagua y pasa por nuestra zona en el tramo de Galicia y Base Naval por lo que se pudo aprovechar los fondos destinados para la misma. Es verdad que tuvimos una obra un poquito retrasada pero al final lo importante es que tenemos un bulevar fantástico del que muy pocas ciudades españolas pueden presumir. Quedan cosas por hacer como quitarle ese rigor arquitectónico.

Es decir, la considera beneficiosa para vecinos y comercios

No solo hemos ganado los comerciantes sino la ciudad que disfruta de una zona comercial donde pueden pasear y en la que hemos trabajado codo con codo con los afectados, vecinos, empresarios, taxistas y Guaguas Municipales. Hemos estado durante más de un año explicando el proyecto para que todos tuviesen voz y para atender algunas de sus peticiones que han sido trasladadas al Ayuntamiento y hemos intentado incluir los intereses de todos para velar por el bien general. Se está empezando a tener una normalidad dentro de la situación en la que estamos pero también tenemos que educar a la gente sobre compartir espacios con la guagua, Metroguagua, los vecinos que tienen aparcamiento en el bulevar, peatones, entre otros, si todos nos unimos se complementará bien la convivencia en la zona.

¿Y qué opinan los comerciantes?

En general durante la obra, por la lentitud, hubo descontento pero una vez terminada yo creo que la gran mayoría ha quedado contento con el resultado. Otra cosa es que en una época normal, hubiésemos impulsado la zona desde su inauguración con actividades que no se pueden hacer por la pandemia pero ya llegará el momento. No solo a los comerciantes les gusta sino los vecinos y ya se está empezando a tener una normalidad dentro de la situación en la que estamos. Además, con el proyecto empezamos a mantener muchísimas reuniones con nuestros asociados, así como con los comerciantes que no lo son, los cuales nos han comentado como podían resultar afectados y a cada uno de ellos, en la medida de lo posible, se le ha intentado dar una solución de alguna forma.

¿Y en el caso de las terrazas cómo les ha afectado la pandemia?

En la avenida hay mayormente comercios, difícilmente terrazas, por la poca restauración surgió la idea de la calle Ruiz de Alda que era comercialmente pobre y con el entonces alcalde Juan José Cardona acordamos peatonalizarla ya que tenía locales con hasta 12 años cerrados y esto facilitó que se regenerase muy rápido, por lo que se ha convertido en la calle de la restauración.

¿Se plantean algunas en Mesa y López?

Es verdad que con el nuevo bulevar van a surgir algunas terrazas lo que pasa es que aún no hay nada concretado por la pandemia, pero si se ha planteado terrazas que den vida a la avenida la cuales se van a ir incorporando a medida que se normalicen las cosas y se genere una confianza de que las cosas van a volver a ser como antes de marzo del 2020, por lo que podrán tener proyectos pero no se materializan por ahora.

¿Le han elevado la propuesta al Ayuntamiento?

Entiendo que el Consistorio no está cerrado a esa posibilidad, sin embargo, hay una normativa y habrá que ajustarse a ella siempre que no distorsione a lo que se quiere del bulevar. En el tramo de la calle General Vives y Presidente Alvear hay terrazas y eso indica que sí se pueden poner, otra cosa es que los locales que ya están todos cogidos lo hagan de hecho, Plaza de España se volverá muy potente por su nueva configuración y las terrazas que hay.