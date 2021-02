Un miércoles de espolvoreo de cenizas

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Iglesia Católica ha establecido esta variante, con la que se abre el tiempo de Cuaresma, para que no haya contacto físico en este tiempo de pandemia.

El director del Secretariado de Liturgia de la Diócesis de Canarias, Aday González Cruz, ha explicado que no es que cambie el ritual, sino que se aplica la fórmula que ya es utilizada en otros países, “incluido en Roma y cuando el Papa toma la ceniza” aunque aquí, “por tradición y porque nos gusta más el contacto ungimos en la frente haciendo la señal de la cruz”.

González ha añadido que en el Antiguo Testamento ya se utilizaba la ceniza de este modo entre los primeros cristianos para que pudieran hacer penitencia por sus pecados y, de este modo, prepararse para la Pascua.

El responsable del Secretariado de Liturgia ha recordado, no obstante, que no es un día de precepto, aunque se invita a la gente a tomar la ceniza. “El rito no tiene por qué estar unido a la misa; puede hacerse en otro momento en la parroquia. Aunque si se hace durante la misa, ha de hacerse después del Evangelio”, aclara el sacerdote de Tafira Baja y de Tafira Alta.

La circular sobre el cambio de ritual del Miércoles de Ceniza fue emitida por el Vaticano el pasado 12 de enero. El protocolo establecido indica que después de que el sacerdote pronuncie la famosa frase de “acuérdate de que eres polvo eres y en polvo te convertirás” se lavará las manos y se colocará la mascarilla antes de proceder a imponer la ceniza a los parroquianos.

Para que no haya contacto físico con los fieles, el cura espolvoreará la misma sobre la cabeza inclinada de cada persona que quiera recibir este símbolo, que habla de la renovación de la Iglesia y del periodo de penitencia previo a la Pascua. Durante la imposición de la ceniza, el sacerdote evitará decir ninguna frase.

Desde la Diócesis de Canarias se indica además que el ritual puede hacerse fuera de la misa si fuera necesario. Asimismo, los fieles podrán acercarse al sacerdote para recibir el sacramento o bien que éste se acerque a los fieles, que no se moverán de su sitio.

El pasado año el Miércoles de Ceniza se celebró sin ningún problema dado que aún no se habían tomado medidas gubernamentales contra el Covid-19 pese a que ya estaba circulando por España. La pandemia impidió, sin embargo, la celebración de la Semana Santa, que se iba a celebrar a primeros de abril tras decretarse el estado de alarma el 14 de marzo.

La situación de emergencia provocada por el coronavirus impedirá de nuevo este año la celebración de procesiones en la calle, aunque el Obispado de Canarias no se ha pronunciado aún. De momento, la Diócesis Nivariense ha suspendido los actos en Tenerife; lo mismo ha ocurrido en otras ciudades de gran tradición religiosa como Sevilla, Granada o Málaga. Las cofradías, hermandades y patronazgos podrán continuar, sin embargo, con sus actos religiosos en el interior de los templos, respetando eso sí la normativa establecida en los recintos religiosos