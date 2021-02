El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha logrado salvar muchos obstáculos en sus 45 años de vida pero la grave situación sanitaria que se vive a nivel mundial a causa de la pandemia del coronavirus impide este 2021 su celebración. Para mantener vivo su espíritu, la concejalía de Festejos y la Sociedad de Promoción de la Ciudad preparan dos programas de televisión, en el que se contarán las más de cuatro décadas de historia de la fiesta más popular e internacional del municipio y se elegirá la temática de las de 2022.

Los programas se emitirán los días 15 y 26 de febrero por Televisión Canaria, Televisión Española y el Canal Internacional de esta emisora desde el Teatro Pérez Galdós, donde se celebraron las primeras galas de la Reina después de que se institucionalizara la fiesta tras el resurgimiento de la misma en La Isleta en 1976 al fallecer el dictador Francisco Franco.

Es la fórmula por la que ha optado el Ayuntamiento para salvar la industria carnavalera y para seguir impulsando la ciudad y la fiesta, que aspira al título de Interés Turístico Internacional, después de que en octubre se decidiera que no habría ningún acto este año dada la crisis epidemiológica.

Redes, vallas y guaguas

Bajo el lema El Carnaval vive en tu corazón, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria apela al sentimiento que provoca la fiesta entre sus ciudadanos y convertida en un icono de la ciudad seguir trabajando en la promoción exterior de las Carnestolendas y en la próxima edición, que si la pandemia del coronavirus lo permite, se celebrará en 2022.

Para ello, se realizará una campaña de publicidad en redes sociales, vallas fijas y guaguas municipales durante todo el mes de febrero con los protagonistas de la fiesta, que en este caso son los ganadores de los concursos de 2020.

El Ayuntamiento ha programado también una exposición fotográfica en el parque Santa Catalina sobre imágenes del Carnaval, realizadas por profesionales que habitualmente cubren los festejos, y que será inaugurada el 12 de febrero. Si la situación de pandemia lo permite, incluso la carroza anunciadora del Carnaval podría recorrer las calles de la ciudad, aunque sin gente en su interior para evitar contagios.

El parque Santa Catalina acogerá una muestra fotográfica sobre las carnestolendas

Así lo anunciaron ayer el alcalde de la ciudad Augusto Hidalgo, la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, y el director artístico, Israel Reyes, en el Edificio Miller.

La concejala de Festejos indicó ayer que se han programado también una serie de noches temáticas relacionadas con el Carnaval, que se realizarán al aire libre, “siempre y cuando las condiciones del covid lo permitan” a lo largo del año. También se tiene previsto celebrar las II Jornadas de debate sobre el Carnaval y talleres para los profesionales y grupos de la fiesta pero siempre y cuando la situación de pandemia mejore.

El alcalde de la ciudad Augusto Hidalgo señaló durante la presentación de los actos que el Carnaval ha tenido que adaptarse a la circunstancia excepcional del coronavirus pero “ello no significa que esté muerto ni que haya un paréntesis durante 2021”. “Al contrario, está más vivo que nunca, va a seguir en nuestros corazones con unos eventos y acciones, aunque sin que haya público en la calle, ni galas”, dijo el primer edil, que apostilló que “si todos los años se exige a Israel Reyes que tiene que innovar, romper moldes [en referencia a los espectáculos que dirige el director artístico de las galas] este año hay que romperlos por fuerza, por una circunstancia excepcional, pero que nos hará reforzarnos para el siguiente Carnaval; eso espero, que será sin duda el mejor Carnaval de la historia”. Precisamente, los programas de televisión estarán dirigidos por Israel Reyes, mientras que la producción será de Reflejos Digitales.

Presupuesto

En cuanto al presupuesto que tendrá el Carnaval de 2021, la concejala de Festejos Inmaculada Medina indicó que la partida de este año -2 millones de euros- se ha reducido en un 43% con respecto a lo presupuestado en la pasada edición puesto que era necesario y urgente destinar el dinero a otras áreas “para que nadie se quede atrás” con la crisis que ha provocado la pandemia dado que el Carnaval no se iba a celebrar.

“Los dos programas de televisión llevan escenografía, dirección, montaje, personal y contratos a unas 40 empresas que soportan a unos 1.500 trabajadores”, explicó Medina sobre a dónde irá a parar parte del presupuesto.

Homenaje a Fernando Méndez

El diseñador Fernando Méndez, uno de los más galardonados de la historia del Carnaval y que falleció el pasado 14 de enero a consecuencia precisamente del coronavirus a los 63 años de edad, será homenajeado en este Carnaval excepcional del 2021. Así lo aseguró ayer la concejala de Festejos Inmaculada Medina, aunque no determinó fecha para respetar el luto de la familia y amigos. No obstante, como no podría ser menos, será protagonista del programa de televisión del próximo día 15 de febrero, en el que se recorrerá la historia de la fiesta más transgresora y popular de la ciudad. El creador, que presentó su primera fantasía en 1986 en el Carnaval y que logró exhibir sus elegantes creaciones en el exterior, ha sido propuesto por los grupos de la oposición al título de Hijo predilecto de la ciudad. | L.S. V.





El tema de 2022 saldrá de una terna

Historia de la fiesta: Emisión 15 de febrero





El programa del 15 de febrero contará la historia del Carnaval capitalino desde sus inicios, en 1976, a la actualidad a través de entrevistas a algunos de sus personajes y recordando a otros ya fallecidos. En el espacio, de 100 minutos, se conocerá a las 45 reinas de la fiesta.





Próxima edición: Show del 26 de febrero





El espacio del 26 de febrero ha sido concebido como un talent show -concurso de talentos- y tendrá 120 minutos de duración. Habrá música, acrobacias y actuaciones. En Imagina 2022, los espectadores contarán con tres alternativas presentadas por la organización para votar por la temática de la próxima edición.





Sin público: Teatro Pérez Galdós