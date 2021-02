Los peritos dicen que el vertido oleoso del ‘Poong Lim 11’ fue de un litro

Los peritos de la defensa indicaron ayer que el vertido oleoso ocasionado por el Poong Lim 11 en 2016 fue menor a un litro y señalaron que el resto encontrado por los especialistas provenía de otro barco y una arqueta de combustible del muelle de León y Castillo. En la tercera sesión del juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria contra de Ezequiel R.S. y Ana María L.L. propietarios de la empresa Charter Marítimo Archipiélago Canario SL y del buque pesquero que se hundió el 20 de enero de 2016 en el pantalán Cory Naciente del Puerto de Las Palmas a los que le piden un año y 11 meses de prisión por un delito contra el medio ambiente, así como una multa de tres millones de euros, los testigos de la defensa concluyeron que el poco combustible que salió del buque tuvo lugar el 23 de enero mediante “microagujeros que se taponaron de inmediato” cuando ya estaba la barrera de contención.

“Los vertidos del 21 y 22 de enero corresponden a una denuncia que pone un señor sobre una arqueta en la bahía desde la que salen residuos oleosos, al día siguiente también alerta sobre la presencia de una mancha en Alcaravaneras que provenía del sur”, sostuvieron el ingeniero marítimo y doctor en Ciencias del Mar Ernesto Madariaga y el doctor en Marina Civil Francisco Correa, ambos profesores de la Universidad de Cantabria.

Los especialistas indicaron que la empresa, que reflotó la embarcación, no llevó a cabo las analíticas para acreditar que las 125 toneladas de aguas oleosas y de sentinas provenían del Poong Lim 11. Por lo que aseveraron que esa cantidad “es una suposición” de la empresa. “Hay evidencia de que un buzo tomó las muestras que sí coinciden con el buque dentro del pecio y no de la superficie marítima”, explicaron en referencia a los restos que según los analistas que declararon el miércoles coincide ”con absoluta certeza” con el hidrocarburo hallado en la embarcación. Respecto a la probabilidad del 70% del resto de las muestras cogidas en el Muelle Deportivo y Alcaravaneras, los peritos de la defensa aseguraron que ”las 32 comparaciones que se hicieron en el laboratorio puede que coincidan, pero no en un 70%”.

Según los testigos el hundimiento se debe al “hurto de unas válvulas” por las que entró agua

De igual forma resaltaron que el pecio no tenía cámaras frigoríficas como indica Ardentia Marine y que por el contrario lo que tenía era 15 tanques de combustible, dos de agua dulce y tres bodegas de almacenamiento a las que pudo entrar algún residuo oleoso tras el hundimiento pero no en la cantidad indicada por el portavoz de esa empresa. Tampoco contaba un tanque de lastre, como sostiene la acusación, ya que “ningún pesquero en el mundo los tiene”.

Tanto los peritos como el ingeniero técnico Naval en estructuras marinas y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Antonio Oliver González achacan el hundimiento a la falta de válvulas en babor y estribor por un posible robo ya que entienden que por ahí entró el agua que hundió al barco. “Faltan tres que pudieron desaparecer por hurto”, indicaron los peritos mientras González señaló que es “vox populi que se roban cosas en el Puerto”.

Además, este último resaltó que si se hubiese hundido por el combustible “lo hubiese hecho de manera uniforme y no escorado a 90 grados”. González -contratado por Charter Marítimo para reflotar el barco- aseveró que hizo un plan de reflotamiento con las mismas características que la empresa Ardentia Marine, con la diferencia de que ellos tenían un presupuesto más barato y tenían pensando sacar el pecio del mar en siete días. Sin embargo, no les dejaron seguir actuando y le dieron la labor de reflotar a Ardentia. El juicio continúa hoy con las conclusiones finales de las partes.