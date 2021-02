El Ayuntamiento elimina las tasas a la hostelería y el comercio durante 2021

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria elimina, durante este 2021, todas las tasas a la hostelería y el pequeño comercio para apoyar así a este sector que se ha visto especialmente afectado con fuertes pérdidas por la Covid-19. El Consistorio municipal también les permite aplazar el pago de impuestos como el de Bienes Inmuebles y el de Actividades Económicas hasta diciembre.

Así lo comunicó ayer el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, tras mantener una reunión, junto a la concejal de Economía y Hacienda Encarna Galván, con el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) José María Mañaricúa, y otros representantes de la hostelería, en la que analizaron el paquete de iniciativas económicas y fiscales “que dará oxígeno al sector ante los efectos que está generando la Covid-19”. Hidalgo subrayó que “son en realidad cinco millones de euros que servirán de apoyo a las pymes y autónomos” y e insistió en el la capital vuelve a convertirse “en la única ciudad que suprime por completo las tasas y durante todo el año por segunda vez”.

El Gobierno local elimina el pago de recogida de basura, terrazas y licencias de apertura

En concreto, el Gobierno local elimina el pago de ocho tasas municipales como los servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, de terrazas, de licencias de apertura, quioscos, autotaxis, hamacas y embarcaciones, puestos en el rastro y ferias y por ocupación del dominio público local con motivo del ejercicio de actividades mercantiles o industriales. Del mismo modo, se eximirá a las empresas del pago del canon por realización de su actividad en suelo municipal, que incluyen hoteles como el Santa Catalina, así como las empresas alojadas en el Centro de Emprendedores. También se condonará el pago del canon a los tres complejos deportivos que ahora mismo desarrollan su actividad en suelo municipal. Además, a estos centros se les restablecerá el equilibrio económico que se estima que podría rondar los 1,5 millones de euros. A su vez, el Área de Economía y Hacienda ha alargado el calendario del pago voluntario de tributos hasta la fecha máxima permitida en diciembre. En concreto, se trata del pago de los impuesto de Bienes Inmuebles, de Actividades Económica y sobre los Vehículos de Tracción Mecánica, así como la tasas por vado.

Hidalgo también prevé la posibilidad de que “cuando salgamos del nivel 3, los bares tengan la oportunidad de mantener las terrazas” que han añadido para permitir que no cierren los negocios.

Otros municipios de la Isla estudian tomar medidas parecidas a las de la capital grancanaria

Por su parte, José María Mañaricúa reconoció “que es una ayuda el que no nos cobre estas tasas en un momento en el que muchos hoteles están cerrando”. Y la calificó como “una medida de acompañamiento para poder salir de esta situación”. El empresario subrayó que “Mogán está apunto de tomar una decisión parecida en cuanto a las tasas de basura” y San Bartolomé también lo está mirando, por lo que la de la capital puede servir como liderazgo para el sector. Mañaricúa recordó que “a nivel general habíamos pedido a todos los municipios que no se les cobrase el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a hoteles cerrados. “Pero vemos que el Gobierno de Canarias va a tomar una decisión de bonificar parte de este IBI del año 2021 a través de ayudas directas”. El empresario también recordó que “en Semana Santa tendremos un turismo local y nacional”, y en cuanto a Europa “veremos cómo va la pandemia y las restricciones a viajar y la vacunación, pero entendemos que no mejorará antes del verano, por lo que “nuestra esperanza es trabajar con el turismo local que nos ayuden trabajar sin problemas”.

Atraer más al turismo local





Augusto Hidalgo recordó una reunión previa a la de ayer en Navidad con los empresarios y recordó que “aunque aquel escenario era bastante bueno comparado con el resto del Estado”, ahora “seguimos en el nivel 3 y hemos incrementado todas las medidas que teníamos previstas”. Hidalgo también señaló que “los Ayuntamientos de España somos las únicas instituciones que no hemos sido rescatadas”, con la excepción del techo de gastos. “Los que tenemos una situación saneada vamos a poder invertir y jugar con nuestro superávit y nivel de inversiones de más de 50 millones de euros y un colchón de 70 millones”, dijo. “Pero hemos hecho un trabajo pensando en el futuro”. José María Mañaricúa añadió que los empresarios van a intentar atraer más “al turismo local” y, por eso, todas las empresas van a incluir en sus webs descuentos a residentes para hacer atractiva las vacaciones en las propias Islas. “Todos somos conscientes de cómo esta pandemia afecta al sector turístico”, dijo. “Tenemos una industria cerrada y hasta que no haya otra opción sanitaria no podremos rempuntar el camino ni el vuelo. Entendemos que cuando se vacune en Europa gran parte de la población es cuando nuestro negocio empezará a mejorar”. | A. G. S.