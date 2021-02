La palmera caída en la Plaza de San Francisco tiene más de un siglo de vida

Una palmera histórica, de más de 125 años de edad y situada en la emblemática Plaza de San Francisco, junto a la Alameda de Colón, cayó ayer a las 14.30 horas como consecuencias de los fuertes vientos que han sacudido estos días la ciudad por el temporal.

La planta no llegó a tocar el suelo puesto que amortiguó la caída un coche y la fachada del bloque de viviendas de enfrente, quedando apoyada en el pretil de un ático. En ambos casos se produjeron ligeros desperfectos, y afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. Se trata, además de la tercera incidencia de este tipo que tuvieron que solucionar ayer los servicios de urgencias de la capital, puesto que otros dos árboles también cayeron a la vía provocando diferentes daños.

El primero tuvo lugar en calle Manuel de Falla, en el barrio de La Paterna, a las 9.30 de la mañana, provocando daños en dos vehículos que estaban aparcados. Y el segundo ocurrió en la calle La Naval, a las 12.35 horas, que ocasionó lesiones leves a una persona que fue trasladado a un centro hospitalario y daños a su vehículo en plena circulación. En estos casos acudieron los servicios de policía local, bomberos y de Parques y Jardines.

La palmera centenaria, a pesar de lo aparatoso de la caída, permanece entera y en condiciones de ser rehabilitada, por lo que los técnicos están valorando dónde reubicarla tras ser trasladada con una grúa de grandes dimensiones que provocó el corte de calles y la expectación vecinal. El botánico Carlos Suárez, experto en los jardines de la capital, subraya que se trata de una de las históricas de la plaza de San Francisco, con casi 150 años, y que es una de las datileras transplantadas allí con más de 20 metros de altura. “Es histórica porque era una palmita hembra que estaba colindante con la Alameda de Santa Clara y de Colón”, señala el experto. “Y era un ejemplar espectacular que necesitaba de una gestión, trabajo de mantenimiento, ortopedia y control para que logre sobrevivir, porque son ejemplares muy antiguos”.

Suárez subraya que en Barcelona están haciendo una revisión de todas las palmeras porque hubo una que cayó sobre un ciudadano en uno de sus jardines. “Allí hacen pruebas mecánicas y técnicas y revisan las condiciones en las que se encuentran”, aclara. “Y si no está bien afianzada y no tiene otro tipo de apoyo, les ponen una especie de ortopedias para evitar que los vientos fuertes se las lleven”. Otra opción sería la del Ayuntamiento de La Orotava, que taló una palmera en vez de rehabilitarla. “Son elementos arbóreos que si no tienen un mantenimiento pueden convertirse en un peligro potencial para los ciudadanos, pero que tienen un valor patrimonial de primer orden porque son parte de la historia de la ciudad”.

Se trata, además, de una palmera datilera que, comparado con la canaria, da unos frutos más grandes. “Es una de las que se plantó en su día por uno de los directores del arbolado de la ciudad, que fue Domingo Déniz Grek a finales de 1860”, aclara. Y “una palmera como esta que se mantiene adecuadamente puede llegar a los 200 años. Pertenece a ese grupo de vegetales históricos de la ciudad que le dan carácter”. Suárez confía en que se rehabilite. “Sólo si la copa y la raíz se mantiene se puede recuperar”, asegura sobre el ejemplar derrotado por el viento.