Zonas verdes tras las lluvias: un entorno más saludable

El ambiente perfecto para practicar deporte al aire libre. Así han dejado las recientes lluvias que han caído en la capital grancanaria las zonas verdes de la ciudad donde los ciudadanos suelen escaparse para hacer algo de ejercicio. El ejemplo más claro de todo esto es el aspecto que tenía ayer el Barranco de Guiniguada con la vegetación más exuberante y “con el florecimiento de algunos tipos de plantas que hasta hace poco no se percibían”. Así lo aclaran Esther Alayón y Óscar Méndez, dos vecinos de Primero de Mayo, que acuden a esta zona privilegiada de la ciudad para caminar una hora o dos hora varias veces a la semana, sin prisa, disfrutando del paisaje, al ritmo sosegado de los senderistas, y que ayer recorrieron como unos tres kilómetros ida y vuelta hasta el desvío a Lomo Blanco durante una hora de caminata.

“Lo primero que una nota es que se está acercando la primavera”, confesaba Esther Alayón. “Y con el calor que hubo anteriormente, el tajinaste está abierto del todo cuando hace quince días lucía completamente cerrado”, afirma. a todo esto hay que añadir que “la vegetación ha crecido, el barranco está verdito porque el agua siempre ayuda y sólo hay tramos con algún charco grandes”.

Acudir a esta zona es para ellos “un escape”, porque resulta un privilegio poder practicar deporte en una zona rodeada de vegetación con la urbe alrededor, “por lo que respiras aire puro y desconectas”, Óscar Méndez añade, a continuación, que “he podido comerme unos tunos indios y coger incluso tomates salvajes”. Para este vecino de la ciudad es mejor venir “después de la lluvia” por la sensación de que está más limpio, las plantas están más brillantes”. Precisamente “hemos tenido un intervalo de calor, frío y calor que también influye positivamente”.

Alayón apostilla que “de un día para otro no se nota, porque esto está así como producto también de las anteriores lluvias “porque cuando nosotros vinimos hace dos meses estaba más feo, y como ha llovido dos o tres veces todo esto han sido factores que han posibilitado que ahora tenga este aspecto”, pero es algo que “de un día para otro no lo notas”. Para esta experimentada senderista, “en realidad da una sensación de que todo está mejor, porque el agua siempre beneficia, quitar el polvo de la calima y hace que el entorno esté más limpio. Y hay muchas cosas de las que te puedes entretener por el camino si conoces la flora porque puedes encontrar todo tipo de plantas y jugar con adivinar su verdadero nombre”. El único problema es, en su opinión, que “la gente que vienen a utilizar el área de recreo no lo tratan con cariño y dejan mucha porquería”.

De una manera completamente diferente utilizan este espacio natural Francisco y Dido Ceja, padre e hija, a los que les entusiasman los verdadero retos deportivos con cronómetro incluido. “Esto queda mucho mejor tras la lluvia”, confiesa el padre, “pero nosotros hacemos un circuito y el problema es que no hay mantenimiento periódico para que el camino esté en condiciones y entonces se endurece el piso y es más complicado correr para un deportista”. Un problema que, afirma, sucede en todas las zonas de esparcimiento de la ciudad en la que haya un terreno habilitado para el deporte.

Sin embargo, su hija mantiene que “se ve más limpio porque ha florecido las plantas y no vemos mucha suciedad que hay debajo”.

Al parque de Las Rehoyas acuden muchas madres con sus hijos. Es el caso de Ilenia Hernández y Nayra Sologuren, las cuales afirman que tras las lluvias “se respira bien” y que a sus hijos les encantan venir ya que “pueden saltar en los charcos” con botas de agua.

Finalmente, en el barranco de La Ballena, Cristina Coello es asidua a este lugar entre Escaleritas y La Feria. “Esta zona normalmente está seca y donde antes había tierrilla ahora hay plantas”, afirma. “El parque está frondoso, con la planta del curry natural y más verde”, aunque no entiende que, siendo época de gorriones en toda la ciudad, “se le antoje al Ayuntamiento podar los árboles”.