Un reinado carnavalero atípico

Este año no hay Carnaval por la covid-19 pero el Ayuntamiento ha querido mantener la ilusión hasta el 2022 con una campaña publicitaria, que ya se puede ver en más de 200 puntos del mobiliario urbano de la ciudad e incluso en varias líneas de Guaguas Municipales. Su lema ‘El Carnaval vive en tucorazón’.

Para ponerle cara al festejo más transgresor, popular e internacional de la ciudad y promocionar el Carnaval de 2022 ya que este año no habrá celebraciones por el coronavirus, la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria ha contado con los ganadores de los principales concursos de 2020. La iniciativa, aplaudida por todos, ha sacado la espinita que clavó la covid-19 al obligarles a confinarse en casa cuando emprendían nuevos proyectos.

Minerva Hernández Hernández se alzó con el cetro real 2020 con un diseño de José Miguel Quevedo en representación de Multiópticas. A sus 26 años, esta licenciada en Derecho tenía una agenda repleta de actividades, eventos y ferias pero el virus lo barrió todo de un plumazo. “Me dio un bajón emocional”, confesaba esta semana. “Venía de un subidón; habían sido semanas intensas de trabajo, estaba a punto de disfrutar de mi reinado y de repente todo se paró”, explicaba la joven que, sin embargo, reconocía haber salido reforzada como persona tras el confinamiento.

“Hay que aprender a sacar el lado positivo de todo, hay que salir más fuerte de esto, para mejorar también el Carnaval de 2022”, apuntaba, convencida de que la campaña publicitaria ha sido “un aliento” para la familia carnavalera tras la suspensión de la fiesta. “Al final, dentro de lo atípico que ha sido todo estaré dos años reinando. De momento estoy súpercontenta con poder transmitir que el Carnaval vive en nosotros. Este año, resguardaditos y en casa”, comentaba Minerva que durante esta crisis ha ayudado a algunas empresas a digitalizarse gracias a especializarse en el mundo digital como Social Media.

Borja Casillas, vencedor en la Gala Drag Queen, ya sabía lo que era ganar al alzarse en 2017 con el título con una actuación polémica que incluso le llevó a los tribunales, aunque el caso se archivó. Pero, como a la Reina, el coronavirus le impidió disfrutar de los eventos programados, entre ellos uno en Panamá para el verano. “Me dio mucho coraje”, manifestaba Drag Sethlas, mientras echaba cuentas de sus atípicos reinados entre “denuncias y pandemia”.

Durante el confinamiento, se aburrió y comió de más como muchos ciudadanos. También aprendió a maquillarse y a subir contenidos a sus redes sociales. Tras su finalización, ha estado dando clases de Hip-Hop en un proyecto municipal que ahora está parado por el nivel de alerta 3 en la Isla. No obstante reconocía que con la pandemia “no he hecho ni un 25% del trabajo de un año normal”.

Si puedes soñarlo, puedes vivirlo decía el título de su fantasía, creada por Kevin Rodríguez y Enrique González. Y fue lo que hizo Chari Alvarado, que se llevó el título de Gran Dama. A sus 59, esta viuda y madre de dos hijas cumplió uno de sus sueños y ha vivido la producción de la campaña publicitaria, ideada por el departamento de Marketing de Promoción de la Ciudad en base a un proyecto artístico de Carlos Tavío, con fotos de Pablo Beglez y de Reflejos Digitales en la producción de un vídeo clip, con entusiasmo por “vivir experiencias nuevas”. “El canario lleva en vena el Carnaval, va a ayudar a que no decaiga la fiesta. Al año que viene tendremos doble chute de Carnaval”, auguraba esta mujer, que ha sido abuela durante este duro año.

Amante de los animales -tiene tres perros-pasó el confinamiento colaborando con una protectora. “Nadie se esperaba lo que nos ha ocurrido, ni el más futurólogo. El virus nos cogió a todos a contrapié pero hay que seguir avanzando y viviendo”, sostenía. Sus peores momentos llegaban cuando las noticias anunciaban los cientos de fallecidos. “Se me escapa más de una lágrima; tanta gente muriendo sola, sin despedirse de nadie. La generación que ha caído no se lo merecía”, recordaba sobre los mayores muertos desamparados en residencias y en hospitales.

Nereida Díaz del Rosario, componente de Despistadas; que se llevó el primer premio de vestuario, y Abián Suárez Rodríguez, miembro de Los Nietos de SaryMánchez, ganadores del de interpretación, también están en el cartel.

Nereida, estudiante del Grado Superior de FP de Integración Social, aún se pregunta por qué la eligieron entre sus 40 compañeras pero la experiencia la encantó pese a que le daba mucha vergüenza ser protagonista. “Estuve súpera gusto; muy bien con el compañero de la otra murga”, explicaba la joven, de 22 años, que todavía no se ha visto en la calle por estar en casa estudiando por exámenes.

El estado de alarma suspendió las giras previstas por la murga por otros municipios de la Isla y la hermandad se interrumpió por unos meses. “Lo he llevado muy mal, cuando tienes tu vida hecha a una murga necesitas tenerla; echaba de menos las reuniones, los ensayos, las actuaciones”.

A Abián Suárez, de 22 años, la situación de verse en una guagua en representación de Los Nietos de SaryMánchez, le parece “surrealista”, aunque está “muy agradecido de que el Ayuntamiento haya contado con los colectivos para dar el mensaje de que el Carnaval sigue vivo en el alma; un lema que me gusta”. Animador sociocultural en busca de empleo y presidente de la murga infantil Los Biznietos de SaryMánchez, es consciente de que la situación de pandemia no permite celebrar este año ningún evento. “Da mucha pena pero lo primero es la salud. Cuando se pueda se hará el Carnaval”, puntualizaba.

El estado de alarma también dio al traste con las actuaciones previstas de la murga, incluida su participación en la Transgrancanaria y el asadero fin de fiesta, que compensaron con las videollamadas.

La comparsa Kisamba hizo doblete en la edición de 2020 al ganar el premio de interpretación y de vestuario y dos de sus componentes -Olaya Rodríguez Rosa y Eduardo Santiago Casimiro- son imagen de las carnestolendas.

Eduardo está aún en “una nube”. “Soy muy carnavalero y que me hayan elegido para representar el espíritu del Carnaval me deja sin palabras”, aseveraba el joven, de 33 años y animador sociocultural. Durante el pasado año trabajó como animador en una asociación para enfermos de Parkinson, un empleo que ha tenido que dejar por la falta de subvenciones. “Fue muy duro trabajar con la situación que había. Afortunadamente mantuvimos las medidas de protección y ninguno se contagió de covid”, narraba el bailarín, que compaginaba la tarea con la de auxiliar de comedor en el colegio Galicia.

Para Olaya Rodríguez, de 31 años, la experiencia de figurar en la promoción de la fiesta “es un gran honor” por representar a la ciudad y a su comparsa. “En octubre, cuando se suspendió el Carnaval, se nos fueron todas las ilusiones. Fue un golpe muy duro pero con este regalo nos han quitado el mal sabor de boca”, dijo.

La culpa de que esta administrativa esté en la agrupación es de Eduardo, que la invitó un día a los ensayos y “ya no hizo falta decir más” pese a lo durísimos que son. “Son muchos meses previos de trabajo al concurso, muchas horas de convivencia. No llegas al Carnaval y ahí se acaba todo, sino que ahí empieza todo”, comentaba sobre las galas y eventos a los que asisten entre febrero y marzo, lo que supone también un plus para el mantenimiento del grupo.

En representación del Maquillaje Corporal está Jaime Santana, de 23 años y bailarín profesional, que participó en 2020 en la exhibición de la Gala Drag, ya que el concurso se suspendió por viento y calima. El virus también dio al traste con sus actuaciones previstas. “El Carnaval es una temporada fuerte para los bailarines”, explicaba el joven, que durante el confinamiento improvisaba espacios en casa para seguir ensayando. Pronto estrenará un proyecto escolar con la Filarmónica. La fantasía que luce en el cartel es de Yurena del Cano y Aitamy Vega.

¿Y cómo se tomó la Reinita Jennifer de Filippis el confinamiento?. “Mal, no me gusta estar en casa”, manifestaba la pequeña, de 9 años, que se entretuvo con la tablet. Ella también está feliz de verse en los carteles.