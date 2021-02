Bañistas bajo control normativo

Las nuevas sanciones que impone el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para los usuarios de la playa de Las Canteras, y que van incluidas en la nueva ordenanza municipal par proteger mejor el medio natural marino, provocaban perplejidad ayer entre los usuarios de este entorno.

Se trata de un paquete de medidas amplio, que en este momento está en periodo de alegaciones antes de su aprobación en sesión plenaria, con prohibiciones que incluyen desde no poder realizar masajes hasta no hacer nudismo, pasando por sanciones a quienes practiquen el marisqueo, la pesca, o los que no lleven los perros con transportín autorizado.

Estas resultaban, más o menos lógicas, para la mayoría de la gente. Sin embargo, hay dos casos concretos que pocos usuarios entendía su fin. La primera era la de la prohibición de hacer pis en el mar. Y la segunda la imposición de sanciones por la colocación de cenadores y casetas. Incumplimientos que supondrín ambos casos una multa de 300 euros cada una.

“No tiene sentido”, comentaba Alfonso Hernández en un día soleado como el de ayer, en el que se podía ver mucha gente tumbada en la arena tomando el sol. “Se trata de medidas que no interesa a nadie y que resultan hasta jocosas”, añadía. “Deberían dedicarle más tiempo a cosas más prácticas como mejorar el estado del balneario o a instalar una zona en la que los jóvenes puedan practica deporte”. Algo parecido opinaba Sonia González, para la cual lo de lo de las casetas era algo incluso consustancial a nuestra cultura. “Yo las he visto desde pequeña”, señalaba. “Era algo que hacían todas las familias y que no molestaba a nadie”, añadía. “Lo que deberían es incrementar la presencia policial porque cada vez se producen más robos, y también más funcionarios de limpieza”.

Más contundente era Yaiza García que las calificaba como “de ciencia ficción” ya que, para ella, aún “no existe un método para controlar que todos los bañistas de una playa no estén orinando”. En su opinión, lo que hace falta es que “haya más espacio para los paseantes porque entre las mesas de los restaurantes por un lado y los patines y bicicletas por el otro casi no se puede caminar”.

Finalmente, Tino Armas, coordinador de la web Miplayadelas canteras.com, señalaba que es “una ordenanza que el transcurrir del tiempo la ha superado” porque “ se podía haber aprovechado para hacerla más moderna”, pero que contempla medidas como la de prohibido fumar en Las Canteras también anticuada y “no se adaptan a los tiempos pandémicos”.

Entrando ya en el terreno político, la opinión de la oposición y del concejal de Ciudad de Mar es completamente opuesta. Así, el representante del Grupo Popular, Ángel Luis Sabroso, recordó que “en agosto de 2017 se presentó la consulta ciudadana para fumar o no en la playa”, pero “hasta diciembre de 2020 no se hubo ninguna ordenanza nueva”. Y cuando la conocieron “fue decepcionante”, porque tras tres años y pico trabajando en normas de costas, “no hay medidas medioambientales, no aparece nada sobre el vertido de agua fecales en El Confital, ni nada de nuevo litoral”. Por ese motivo “hemos presentado una batería de cuestiones medioambientales, económicas” y de orden interno, “porque el litoral depende de muchas concejalías al mismo tiempo”. Para Sabroso la ordenanza entra “en el chascarrillo, la anécdota, recomendar que no se use servilleta, prohibir la caña de pescar o usar la bicicleta a una hora”, cuando el problema real hoy está en el ecosistema.

Sin embargo, el concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez subraya que todas las medidas que aparecen en la nueva ordenanza “son peticiones ciudadanas”, afirma. “Y hay que recordar que una ordenanza regula sólo normas de convivencia”, y “esto no es un plan director que ordena estrategias de desarrollo futuro”.

Ramírez asegura que “nos solicitan cosas que tienen otro tipo de instrumentos para que se aprueben”. Pero, en su opinión, estas medidas son de las primeras que han tenido un proceso democrático en el que la ciudadanía pudo hacer todas las aportaciones que quiso, tanto de manera presencial como con reuniones o interviniendo en diferentes tipos de foros, pidiendo lo que cada uno considerara. “Se recogió el 70 % de los que la gente pidió, pero hay casos que no se incluyeron porque simplemente no le corresponde a la ordenanza” como “no poner sillas en alguna zona del paseo, al igual que algunas normas medioambientales”. En cuando a las dos normas de la burla, el concejal es claro. “Toda sanción, por muy poco sentido común que nos parezca, tiene que tener una norma”, y lo de mear no estaba recogido, porque se trata de “mear en el mar”, aunque “no dentro de él específicamente, con lo que se puede sancionar a alguien que lo haga desde los tetrápodos de la avenida”. Y en cuanto a los toldos, Ramírez añade que “se trata de evitar simplemente que alguien monte un campamento ocupando un espacio público que es de todos”.