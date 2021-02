La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita de ocho a once años de prisión para cuatro personas acusadas de vender drogas “con total desprecio a la salud pública”. El escrito de acusación sostiene que, tras una investigación efectuada por el Grupo I de la Udyco perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, se conoció de la “dedicación de los investigados a la venta a terceros de cocaína y hachís”. En 2010, Isaac C. A., Manuel C. C., y Agustín F. P. “pactaron” con Ángel S. U. que éste último les vendería una “cantidad importante de cocaína”. Por tanto, el 17 de diciembre de ese año Ángel S. U. entregó en Madrid a Manuel C. C. y a Agustín F. P. “1.005 gramos de cocaína con riqueza del 65,1% y 989,5 gramos de cocaína con pureza del 60,2% valoradas en 75.000 euros”. Además, en los registros a los domicilios de los investigados se halló un total de 197.315 euros producto de la actividad ilícita y 36.200 euros en droga.

Además, en la vivienda de Manuel C. C. se consiguió un arma de fuego de la que carecía licencia. Así, la Fiscalía les acusa de un delito de salud pública en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud y pide una condena de ocho años de cárcel para Agustín F. P. y Ángel S. U. y multas de 200.000 y 210.000 euros respectivamente. Para Isaac C. A. requiere nueve años de cárcel, mientras que para Manuel C. C. interesa un total de 11 años -dos por el porte ilícito de armas- y 250.00 euros de multa para ambos.