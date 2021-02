Muere el arquitecto Agustín Juárez, Hijo Predilecto de la capital

Agustín Juárez Rodriguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1939-2021), arquitecto y catedrático jubilado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), falleció ayer a los 82 años de edad en su ciudad natal, que le distinguió como Hijo Predilecto en 2006 y donde le sobrevive una valiosa impronta arquitectónica plasmada en numerosos edificios emblemáticos, entre los que destacan su proyecto de ampliación del Teatro Pérez Galdós o su participación, junto a los arquitectos Óscar Tusquets y Carlos Díaz, en el diseño y ejecución del Auditorio Alfredo Kraus y el Edificio Granca, entre otros méritos.

Los campos de la arquitectura, la comunidad universitaria y patrimonio cultural capitalino, donde Juárez desarrolló el grueso de su prolífica trayectoria profesional, lamentan la pérdida de uno de los grandes referentes de la arquitectura en la capital grancanaria y el Archipiélago.

Más de medio siglo de actividad arquitectónica, académica y docente consolidó su nombre entre las figuras históricas de la arquitectura en Canarias, como el también recientemente fallecido Félix Juan Bordes Caballero, pues ambos se erigieron en los primeros maestros y protectores de la Escuela de Arquitectura de la ULPGC desde sus inicios, así como artífices del diseño de su edificio actual enclavado en el Campus de Tafira.

Además de arquitecto sobresaliente, excelente dibujante y “maestro de maestros” de la arquitectura, quienes le conocieron destacan, en todos sus ámbitos, su calidad humana y bonhomía, su gran conversación y el compromiso social que desarrolló a través de su profesión.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1939, Agustín Juárez Rodríguez manifestó desde su infancia un profundo interés por el espacio arquitectónico y el dibujo. A los diez años comenzó a recibir clases de dibujo por parte del pintor grancanario Cirilo Suárez, hasta que decidió desplazarse a Madrid para estudiar Arquitectura.

En 1964, Juárez recibió el título de arquitecto en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid; en 1971 obtuvo el título de Doctor por la Universidad de Madrid; en 1980 fue agregado a Cátedra por oposición y desde 1982 fue Catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura hasta su jubilación.

Colegiado número 44 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (COAGC) en todo el Archipiélago, Juárez Rodríguez desempeñó cargos colegiales en las juntas de gobierno del Colegio de Demarcación de Las Palmas y fue Presidente de la Agrupación de Arquitectos Peritos Forenses del COAGC. Desde sus comienzos citaba como referente al eminente arquitecto Miguel Martín- Fernández de la Torre: “La primera edificación que hice yo fue en la calle El Cid, en Las Canteras, y él tuvo la paciencia de venir a verla”, rememoraba en un emotivo encuentro con sus coetáneos Manuel Roca Suárez y Félix Juan Bordes Caballero el pasado 2019, recogido por este periódico, con motivo del 50 aniversario de la independización del COAGC.

Asimismo, la huella arquitectónica de Juárez Rodríguez permanece ligada indisolublemente a Las Palmas de Gran Canaria, donde muchos edificios emblemáticos de la ciudad alojan su sello personal. Entre sus múltiples proyectos destacan la citada Escuela de Arquitectura en Tafira y la Escuela de Música del Cabildo de Gran Canaria, así como numerosos edificios residenciales de viviendas colectivas e individuales, edificios turísticos y comerciales.

Pero su rúbrica también respira en los dos principales buques insignia del patrimonio cultural-arquitectónico de Las Palmas de Gran Canaria: el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós.

Construido entre 1993 y 1997, el edificio del Auditorio Alfredo Kraus fue diseñado en el enclave de la Playa de Las Canteras como “una fortaleza que protege y un faro que orienta” por el arquitecto catalán Óscar Tusquets, quien contó en la dirección de proyecto con la colaboración de los arquitectos Carlos Díaz y Marcos Roger, junto con Agustín Juárez como arquitecto local. Además, el escultor Juan Bordes fue el autor de la intervención escultórica que recrea la fauna marina de la playa de Las Canteras, tanto en el interior como en las fachadas, y que ahonda en la integración del edificio con el paisaje circundante.

En cuanto al coliseo capitalino, Juárez participó como arquitecto local junto a Roger y Díaz en la rehabilitación y ampliación del Teatro Pérez Galdós, entre 2004 y 2007, cuya reforma lo dotó de un espacio y equipamiento escénico propio de un teatro del siglo XXI. El nuevo edificio se basó en una edificación nueva, construida a partir de la boca del escenario y aumentada hacia la plaza de Stagno, con las incorporaciones de una torre escénica sobre el escenario, una chácena como ampliación del escenario, un muelle de carga y descarga, una sala de ensayos y una relación de camerinos y espacios para la administración.

Juárez manifestó durante su complejo proceso de construcción que el fin de este proyecto de rehabilitación radicaba en convertir el Teatro Pérez Galdós en uno de los recintos escénicos “más grandes y modernos de España”, pero respetando los parámetros de la obra original”. Además, a este legado se suma una serie de acuarelas relativas al edificio donadas al Teatro Pérez Galdós por el propio arquitecto en 2014, así como algunos dibujos sobre detalles arquitectónicos y decorativos. También lleva su firma el libro Nuestro Teatro Pérez Galdós. Una historia de su arquitectura, publicado en 2007, que recorre todas las fases de la trayectoria del edificio.

Por otra parte, uno de los rasgos fundamentales del compromiso de Juárez con su ciudad natal pone de manifiesto su conciencia social y generosidad a través de una serie de intervenciones por las que rehusó cobrar en aras del progreso de las periferias de la capital. Así, la totalidad de las obras sociales que entraron en su estudio de arquitectura a lo largo de sus 42 años de recorrido gozaron de dispensa de honorarios, entre las que destacan el complejo de San Juan de Dios, el Centro de Orientación familiar e infinidad de informes que, de forma altruista, el arquitecto legó a la ciudad. Por todos estos méritos, el 23 de junio de 2006, Agustín Juárez fue nombrado Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria.

Con todo, una de las relaciones profesionales más estrechas y sostenidas de Juárez con la arquitectura en la ciudad se desarrolló en el campo de la enseñanza, en la Escuela de Arquitectura, donde inició su actividad académica y docente en 1969. Juárez impartió clases de forma continuada en todos los cursos de la asignatura de Construcciones Arquitectónicas y ejerció de tutor de Proyectos Fin de Carrera desde el inicio de las tutorías, toda vez que desempeñó cargos directivos en la Junta de Gobierno de la Escuela y fue Presidente y miembro de diferentes comisiones a Cátedra, tesis doctorales y otras oposiciones en diferentes Universidades del país.

En este sentido, cabe recordar que Juárez fue uno de los principales espoleadores de la creación de la Escuela, tal como rememora el libro 40 años de la ETSA, coordinado por las profesoras Flora Pescador y Saro Alemán en 2009, donde el arquitecto relata en uno de sus textos, plagado de anécdotas y recuerdos, los inicios de la Escuela de Arquitectura: “sus primeras localizaciones y las incomodidades de dar clase en una situación precaria, las diferentes mudanzas, desde la calle Tomás Morales hasta Vegueta (lo que actualmente es el edificio que alberga al CAAM) o Tamaraceite, hasta llegar al actual centro en Tafira. ¡Por fin teníamos edificio propio!, tras haber estado 19 años siendo huéspedes en otros centros docentes y edificios públicos”.

A lo largo de su trayectoria académica también desempeñó otras muchas actividades, entre las que cabe señalar la Lección de Apertura del Curso Académico 2001/02 en la ULPGC, en la que fue elegido, por unanimidad por los miembros de la Junta de Gobierno, para leerla ante el rey emérito Juan Carlos I, quien presidía dicho acto. Además, Juárez participó en la XI Conferencia Internacional de Centros Históricos y Patrimonio Edificado Iberoamericano, toda vez que colaboró con la Universidad de La Habana en conferencias en torno al “balcón canario”, tal como recordaba ayer la página web de la ULPGC. En paralelo, durante su extensa carrera profesional y docente, Juárez publicó varios libros y artículos en distintas revistas especializadas.

En una de sus entrevistas más extensas a este periódico, en el eco de la crisis anterior que precede a esta, Juárez esbozó la siguiente reflexión: “Los alumnos hoy leen y estudian mucho menos que antes. Y yo creo que es porque se ha perdido de vista que ser alumno universitario es un privilegio. Yo soy de Ingenio y pude estudiar en Madrid con una beca del Cabildo y recuerdo que cuando llegue allí después de no sé cuántos días en barco y me senté en el aula me dije: yo soy un privilegiado. Por eso creo que existe un compromiso social. Aunque también es verdad que un alumno sale de Arquitectura y no tiene trabajo, sigue cogiendo la guagua. Antes salía ya con trabajo”.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emitió ayer un comunicado en que lamentaba profundamente el fallecimiento del arquitecto y catedrático jubilado Agustín Juárez Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1939-2021), Hijo Predilecto de la ciudad desde 2006. El alcalde Augusto Hidalgo ha mostrado “su más sincero pésame y apoyo a la familia, amigos y allegados, en nombre de toda la corporación municipal”. Además, el primer edil del municipio capitalino recordó el importante legado profesional de Juárez, que dejó constancia de su sello personal en tantos edificios de la ciudad. También desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se anunció, con profundo dolor, la pérdida de uno de sus docentes más queridos. Su capilla ardiente quedó instalada en el tanatorio San Miguel. | N. N.