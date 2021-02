Alta cocina en tiempos difíciles

Aventurarse en un negocio de restauración que ofrezca un menú de un máximo nivel de calidad, en estos momentos difíciles que atravesamos, es todo un ejemplo de confianza en uno mismo, en que el excelente producto que se va a ofrecer a los clientes podrá superar cualquier dificultad que aparezca por muy complicada que sea, incluida una pandemia mundial. Y ese ha sido el caso del restaurante El Rosado, situado en la calle Ruiz de Alda número 13 de la capital grancanaria, que se inauguró el viernes pasado en plena alerta 3 y en uno de los días de mayor borrasca en la ciudad.

Pero esta confianza llega avalado por un equipo de cinco personas con un historial envidiable en el mundo de la hostelería reflejado en una alta cocina que pretende dar un toque de distinción a una zona en la que mayormente predomina la comida rápida.

En primer lugar, el propietario es el veterano cocinero iraní Arash Deldar que ha llegado a Canarias tras una experiencia de más de treinta años en prestigiosos restaurantes de Alemania, Inglaterra, Suecia o Tailandia. Su objetivo ha sido instalarse en el centro de una de las calles de ocio más típicas de la ciudad para “ofrecer una comida para paladares exigentes” y abrir una vía nueva en la zona destinada a ese cliente acostumbrado a visitar los restaurantes de tres o cuatro tenedores. Para conseguirlo Deldar ha tenido que desembolsar una alta cantidad de dinero y “reformar” totalmente el anterior local. De este modo, el interior luce un aspecto acogedor, con motivos decorativos que imitan a una vegetación exuberante por una lado y con azulejos en los que predominan el color suave que le da nombre al local por el otro.

“Queremos que el local se conozca sobre todo por el boca a boca”, afirma Arash Deldar

La distribución de las mesas está pensado inteligentemente para la comodidad del cliente, con doce unidades para parejas, media docena para cuatro personas, y una amplia y coqueta terraza en la que se pueden situar otra docena más destinada a grupos de personas. El riesgo que asume este empresario ha permitido dar trabajo a cuatro profesionales que estaban en el paro y al borde de la desesperación. Por ese motivo algunos de sus compañeros de profesión le han calificado como “héroe”. En segundo lugar, hay que destacar el prestigio del jefe de cocina, Jacinto Luelmo García, que tras abandonar su Euskadi natal, se estableció en la capital grancanaria en el año 92 y desde entonces ha sido jefe de cocina en lugares como La Casita, el Summun del hotel Reina Isabel o El Churrasco. Su oferta es siempre cuidada y artesanal, intentando ofrecer el mejor producto realizado con el mayor cariño posible. En un principio el menú incluye entrantes como rejo de pulpo asado, salteados de setas o carpaccio de boletus, aunque el cliente también puede consumir de primer plato algunos fritos como croquetas de jamón ibérico y falafel o distintas ensaladas. Luego, de segundo plato, el cliente puede optar por pescado o carne.

Salmón

En el primer caso el chef realiza menús como salmón a la parrilla, bacalao a la brasa o atún a la parrilla. “Al bacalao le damos la vuelta y lo hacemos más creativo”, señala, “con espinacas, pasas y cebolla caramelizada”. Y en el segundo hay solomillo de ternera, entrecot de lomo alto o solomillo de cerdo ibérico. A todos ellos hay que sumar además unos postres que son todos “repostería casera”.

Pero el tercer vértice del triángulo llega de la veteranía del coctelero Gianluca Bortot con una experiencia de tres décadas en distintos establecimientos de la ciudad cuyo objetivo ha sido vender un vino de calidad con marcas de todo el mundo, incluida canarias, además de un maridaje original.

“El visitante pasará una sobremesa larga tomando sus cócteles”, asegura Jacinto Luelmo

“El mundo de la coctelería aquí es un poco flojo”, señala. Por eso, en el restaurante, “el cliente puede disfrutar de tintos” que van del Montecillo Crianza al Viña Monty Garnacha; de blancos como Solaz o Montecillo verde; de rosados del tipo Montecillo Rose o Chivite Rose, además de cavas, champagne o cervezas. Pero uno de los aspectos estrellas de este local son, sin duda, “los cocteles y espirituosos”. Finalmente hay que destacar el trabajo solvente y profesional de los también veteranos camareros Angelo Freda y Alberto Sánchez.

Arash Deldar lleva trabajando en la capital grancanaria unos cuatro años ya que antes montó, entre otros, el restaurante Fatfrank en la plaza Farray. “Todo el mundo tiene miedo por el problema de la pandemia”, señala. “Pero yo me niego a quedarme en mi casa sin hacer nada hasta que esto cambie”, subraya. “Mientras cumplamos con las medidas de seguridad no hay ningún problema”, añade.

Por otro lado, Luelmo se deshace en elogios sobre el carácter humano de su nuevo jefe. “Yo me quedé en paro en septiembre y como me tenían que hacer fijo me tiraron en la calle”, subraya. “Estaba hundido porque el sur estaba muerto y en Las Palmas no había nada. Pues a través de uno y otro nos pusimos en contacto y echamos pa’lante”, añade. “Tuve quince días atacado de los nervios, pero ahora he recuperado la ilusión”. Luelmo añade que la idea más importante es que tras el Covid “la gente se siente tranquilamente y haga una sobremesa larga tomándose sus cócteles con clientela buena, al nivel del Hotel Santa Catalina, el Meliá o el Churrasco”.

Bortot añade, por su parte, que lo importante es que “el restaurante no sólo sea de buena comida o de un buen servicio, sino que el cliente se sienta tranquilo, que sepa que se ha gastado su dinerito, pero con un buen trato y una buena comida”. En su opinión tiene que ser algo completo en todos los sentidos y por eso la presentación de los platos “es un poco diferente, tiene su sentido y sus colores”.

“Nosotros siempre intentamos que el cliente se sienta tranquilo”, subraya Gianluca Bortot

A esto apostilla Luelmo que la clave es que el cliente “vea que es un sitio bonito y no se sienta intimidado, porque a veces entran en un local y se agobian con la suntuosidad, aquí es un lugar en el que se siente como en casa, donde la humildad está por todos sitios”.

A pesar del momento crítico actual, Arash Deldar está contento con los resultados. “El fin de semana fue muy escaso por el vendaval”, subraya. Pero estos últimos días “ha estado muy bien, me ha sorprendido la afluencia de gente”. Sea coma fuera, el principal objetivo del cocinero es que “la gente se vaya feliz a su casa, vuelva otra vez y se lo cuente a sus amigos”, porque tras más de media vida dedicada a la hostelería el veterano empresario ha percibido que lo que mejor funciona para el éxito “es el boca a boca”.