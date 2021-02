El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, ha presentado hoy las 20 nuevas patinetas eléctricas que ha adquirido el Consistorio para su uso por parte del personal municipal.

Las patinetas, de la marca Xiaomi y modelo 'Mi Pro 2', tienen como objetivo facilitar la movilidad sostenible individual de los trabajadores públicos con vehículos no contaminantes, que no generan ruido, no ocupan espacio, y permiten desplazarse con facilidad por toda la ciudad.

De esta forma, se pretende que el Ayuntamiento colabore a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a la descongestión del tráfico de la capital.

José Eduardo Ramírez aseguró que "desde el grupo de gobierno local queremos contribuir a la movilidad sostenible, utilizando para los desplazamientos de los trabajadores municipales vehículos limpios, más acordes con la nueva cultura de transporte personal que se está extendiendo no sólo por nuestra ciudad, sino por todo el continente".

"Creemos que las administraciones públicas tienen que dar ejemplo y esto es solo el primer paso de una estrategia que se implantará en el resto de los servicios del Ayuntamiento", añadió el concejal.

Las patinetas se cederán a servicios como la Policía Local, Urbanismo, Ciudad de Mar o la propia Concejalía de Movilidad.

Esta iniciativa forma parte de la apuesta decidida del grupo de gobierno municipal por la bicicleta y la patineta como modos de transporte. Así, durante los últimos 5 años, el Ayuntamiento ha desarrollado el Plan Director de la Bici, pasando de 10 kilómetros de red de carril bici en la ciudad en 2010 a los 25,6 kilómetros actuales.

Durante este año y hasta finales de 2022, el Consistorio seguirá ejecutando esta red, mayoritariamente en la parte alta de la ciudad, para llegar a los 58 kilómetros totales de una infraestructura imprescindible para fomentar la movilidad sostenible y facilitar el desplazamiento de todos los usuarios de bicicletas, patinetas y vehículos de movilidad personal (VMP).

Además, en mayo de este año, la Concejalía de Movilidad anunció la creación de 12,5 nuevos kilómetros de zona 30 en la ciudad, espacios de convivencia entre distintos modos que ayudan a la pacificación del tráfico, dan prioridad al peatón, y permiten la circulación de bicicletas, patinetas eléctricas y VMP sin cerrar las calles al vehículo privado.

Por último, y a través de la empresa pública Sagulpa, se está mejorando la red de estaciones eléctricas en la parte alta de la ciudad. Esta misma semana se puso en marcha la nueva parada de la Subida de Mata, a la que se sumarán otras cinco, ubicadas en la Plaza de España, el Centro Comercial La Ballena, el Parque de Las Rehoyas y la Avenida de Escaleritas. Próximamente, se pondrá asimismo en marcha un servicio público de alquiler de patinetas eléctricas.

Cabe recordar que el clima de Las Palmas de Gran Canaria, y la creación en los últimos años de una amplia y segura red de carriles bici favorecen el aumento de la utilización de este medio y de las patinetas eléctricas para desplazarse. Esta forma de movilidad no contamina, es económica, no pierde tiempo en atascos, mejora la salud, y es la más rápida y eficiente para distancias de hasta 5 kilómetros.

Todos estos elementos han influido en un visible crecimiento del uso de estos modos de transporte, que se están convirtiendo en una alternativa real al uso del vehículo privado.