“La cuesta de enero llegará hasta abril”

“Para nosotros la cuesta de enero llegará hasta marzo o abril”, señala Luis Montesdeoca, uno de los empresarios con sede en Mercalaspalmas que durante la pandemia ha visto cómo su negocio se ha resentido por culpa del ‘cero turístico’ que en la práctica vive el Archipiélago. El ambiente entre los puestos es generalizado, “el Sur es el motor de nuestra economía”, repiten varios. Algunos han preferido mantener los camiones de reparto aparcados desde marzo de 2020, mientras que otros intentan buscar alternativas de negocio en el comercio de alimentación.

Javier Granell, gerente de Mercalaspalmas, desvela que la facturación de la gran plaza de abastos de la Isla cayó un 15,17% en 2020 con respecto al año anterior. Una cifra que empeora si solo se tiene en cuenta el periodo que abarca de marzo a diciembre -correspondiente a la pandemia-, hasta alcanzar una pérdida del 19,6%. El cierre total o parcial del denominado canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) -del que depende buena parte del mercado- ha hecho tambalear las cuentas de numerosos empresarios.

“Tenemos un problema de fondo, no va a haber turismo en un tiempo”, asevera Juan Armando Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresarios de Mercalaspalmas (Asemerca). “No sabemos cuántas empresas podrán subsistir a lo largo del presente año”, señala. Este colectivo ha solicitado esta semana a la entidad de abastos, mediante un escrito, una revisión de las tarifas de alquiler “que se adecue a la realidad de este momento”, en referencia a la situación de la hostelería.

Luis Montesdeoca es uno de esos empresarios que ha visto cómo se negocio se ha resentido por culpa de la crisis. “Se ha notado una barbaridad”, resalta, es más, destaca que enero ha sido “un mes desastroso” del que tardarán en recuperarse. A pesar de tener un negocio más diversificado que otros compañeros -que dependen casi en exclusiva de los grandes hoteles de la Isla-, asegura que con la pandemia ha perdido la mitad de su facturación anual. “En 2019 compré un camión para llevar los pedidos al Sur, lo tengo aparcado desde marzo”, destaca.

Montesdeoca, dueño de Soaldea, ha dedicado toda una vida al negocio familiar y está soportando una de las situaciones “más complicadas” que recuerda. “No he hecho ningún ERTE, pero a los que tenían contratos temporales no se los he podido renovar”, señala el empresario agrícola, “de aquí salían tres coches diarios para el Sur, ahora ninguno”, precisa. Es más, desde que entrara la Isla en la Fase 3 de medidas anticovid a los miembros del sector la situación se les ha complicado. En marzo tenía una plantilla de 23 trabajadores, ahora es de 18.

“Estamos manteniéndonos por los pelos”, apunta Francisco Ramírez, mayorista de frutas y hortalizas, mientras descansa unos minutos en uno de las cafeterías que hay dentro del recinto de Mercalaspalmas. “El problema es que estamos supeditados a la gran oferta de restauración y hoteles, solo con el cliente del país no se puede, menos con tanta gente en el ERTE”, añade. En su caso, asegura que sus ventas han caído un 40%. “Muchos aquí están sobreviviendo, apenas da para pagar al personal”, destaca.

En los últimos meses Ramírez ha visto cómo algunos de los poco más de 100.000 parados que hay en la Isla han pasado por el recinto de Mercalaspalmas en busca de un empleo. Sin éxito. “La semana anterior al estado de alarma [momento en el que se produjo un fuerte acopio de alimentos] no fue mala, pero desde entonces esto solo ha ido a peor”, destaca resignado el titular de Frutanisa.

“La caída en la facturación que hemos tenido [del 19,6% en el periodo de pandemia] entra dentro de lo que esperábamos, porque de buenas a primeras se nos fueron unas 200.000 bocas, las equivalentes al turismo”, indica Javier Granell, gerente de Mercalaspalmas. “Algunos empresarios están muy afectados, pero en épocas de crisis se abren oportunidades y a muchos les ha tocado reinventarse”, añade al respecto.

Hay puestos como el de Iván Fleitas que ya tenían un mercado “más o menos” diversificado y gracias a eso han podido “tirar” en estos meses de crisis. “Tengo compañeros que se han centrado en la hostelería y han perdido fácil el 80% de lo que ganaban; pero, en general, la venta ha disminuido, la gente se está quedando con pocos recursos y se lo piensa antes de consumir”, explica junto a unas cajas de naranjas del país.

Otros no son tan optimistas. “La cosa está fatal”, recalca Fernando Gardeñas, responsable importador en la Isla del grupo agrícola Catafruit. “Las grandes cadenas no tiran de aquí porque tienen a sus propios proveedores y el Covid ha terminado de rematarnos”, señala. “Las administraciones parecen vivir en otro mundo, porque no veo respuesta”, añade. En este sentido también se manifiesta el presidente de Asemerca. “No hemos tenido ayudas directas a este sector, tampoco nos han aceptado una exoneración de las tarifas de alquiler”, subrayan.

Como medida anticrisis, Mercalaspalmas, entidad participada en un 58,37% por la empresa estatal Mercasa y en un 41,63% por el Ayuntamiento de la capital grancanaria, ofreció en la cuarentena a las 230 empresas radicadas en este recinto un aplazamiento del alquiler durante los meses de abril, mayo y junio. A esta medida se acogieron 38 negocios, de los cuales una decena ha solicitado nuevas prórrogas para poder abonar dicha cantidad, indica Granell.

Desde la asociación empresarial, Juan Armando Rodríguez afirma que esta medida -la prórroga de la que hablan ahora sería de seis meses- es “insuficiente”; de ahí que hayan solicitado exoneraciones y una revisión de las tarifas en varias ocasiones. “No hay visos de que esto se vaya a arreglar, al menos en la primera mitad del año, y pretenden seguir cobrando igual como si no hubiera ocurrido nada”, indica.

La clave de aquellos que no han necesitado solicitar ayudas ha estado en el canal de la venta local en tiendas de alimentación. “En mi caso no he notado la crisis porque trabajo con supermercados”, apunta Juan Calderín, de Villa Calderín especializados en hortalizas de producción isleña. “Pero no soy ajeno a lo que ocurre, el Sur es el motor de lo economía de este sector”, señala rotundo, “se ve menos trasiego de máquinas, menos camiones entrando y saliendo en el recinto, menos ruido y actividad, en general”, apunta junto a una gran tonga de papas de Guía. Y es que Mercalaspalmas vive estos días sus horas más bajas.

El gerente de Mercalaspalmas, Javier Granell, señala que la entidad cuenta con cuatro nuevos proyectos que han sido adjudicados de cara a ocupar una superficie de 8.000 metros cuadrados. Por un lado, un almacén de frutas y hortaliza; otro de alimentación en general; una empresa dedicada a vehículos refrigerados; además de un negocio de cartonaje donde los agricultores podrán adquirir las cajas y demás materiales cuando acudan a la plaza de abastos a vender sus productos. “Pese a la situación de crisis es un sector que resiste, el nivel de ocupación de los puestos sigue siendo superior al 90%”, explica Granell. Aún así, resalta que los empresarios que trabajan en el recinto están viviendo “con resignación” estos meses en los que el negocio se ha resentido ante la falta de turistas al ser la hostelería una de sus principales fuentes de ingresos. Por delante queda ver cómo se comporta el año, más teniendo en cuenta que hasta que no se produzca una vacunación masiva en Europa el mercado turístico no se podrá abrir. | A. V.