Sofía Pérez Marrero: “Lo difícil es utilizar Instagram para hablar de tus malas experiencias”

¿Cómo empezó a elaborar este primer libro de poemas?

Empecé a escribirlo en 2016, primero como un borrador en hojas de papel, luego lo pasé a word y finalmente llegó a Internet. Allí, cada foto que iba poniendo en Instagram iba acompañada de un texto o una frase que había imaginado después. Lo fui coleccionando todo y viendo que cada vez las ideas iban aumentando me planteé poder sacar un libro con todo ello y ahora se ha hecho realidad.

¿Qué le inspiraba a la hora de elaborar esos textos?

Me inspiraban esas fotos que iba añadiendo de mi vida porque me hacía pensar en una historia o imaginarme una situación que yo había vivido previamente. Lo junté todo y pude hacer el libro. Hay muchos en Instagram que me inspiraban sobre lo que luego escribí.

Para financiarlo utilizó el sistema del crowdfunding.

Sí, porque era el primer libro que escribía y si lo hacía por autoedición pues era como que estaba el riesgo de que fuese el primero y no gustara. Empecé durante la cuarentena, en septiembre estaba todo completado y en enero ya saqué el libro. El diseño lo hizo una amiga mía de Madrid llamada Marta Ocaña porque yo quería una portada que llamase la atención. El dibujo soy yo como agarrada a mí misma como volando. La idea que hay detrás es que te tienes que encontrar a ti misma para poder encontrar al resto.

En muchos de sus textos se percibe como una especie de desengaño por la vida.

Es cierto que escribo un poco dramático, pero siempre pongo un final feliz, de que siempre hay algo bueno detrás y una enseñanza ante todo lo malo. Que aunque pasen cosas malas, y cada uno tenga sus situaciones y problemas, la enseñanza es que siempre pasará algo bueno. Hay un progreso, una madurez o algo positivo al final de todo. Así lo he visto yo porque este libro ha sido realizado como por partes, según situaciones y cosas que me han ido marcado e inspirado de la gente.

También se puede percibir una cierta desilusión.

Al final los momentos felices los cuenta todo el mundo porque es algo superfácil, pero lo difícil es contar las malas experiencias que has vivido, por eso hay poca gente que se atreva o sepa sacarlas a relucir. En Instagram se ve a todo el mundo feliz, pero algunos tienen la moda de contar tus puntos débiles para que vean que no todo el que está ahí tiene una vida perfecta. Y con ese nuevo sistema a lo mejor mis problemas los tienen otras personas y puede ayudarlas a resolverlos. Yo he madurado y he crecido. Intento hablar de lo malo porque hay pocas personas que lo hacen, y exponiendo situaciones negativas o incluso traumáticas puedo conseguir que algunas personas que pensaban ‘parece que esto sólo me pasa a mí’ vean que no es así, que le pasan también a muchas otras.

“Antes te tienes que encontrar contigo misma si quieres encontrarte con el resto de la gente”

¿Se puede definir su estilo como prosa poética?

Totalmente. Son relatos cortos, pero he incluido textos al final o antes de que empiece otro porque quería que el libro fuese como un laberinto. Y para que empezase el siguiente quería poner una frase que marcara a la gente para que interesara por leer las siguientes líneas, Por algo que pudiera llamar la atención de forma clara.

¿Qué ha sido lo que le ha marcado más en su estilo?

Desde pequeña empecé a ver videopoemas por youtube en los que aparecían algunos influencers. Allí descubrí libros de Laura Escanes, Defreds, o un texto que subió Risto Mejide que se llama Mía. Me gustaron mucho y en la época de la cuarentena me dije que debía hacer algo parecido. Para ello recogí muchas frases de cuentas de escritores y de todas las cuentas de textos que iba descubriendo a medida que iba añadiendo páginas de Instagram.

Llama la atención el título del libro: Recuérdame el porqué.

Porque soy una persona supercuriosa, todo lo pregunto, todo lo intento investigar. Intento saber los detalles de las situaciones que me pasan, y me gusta profundizar en ellas, me gusta saber todos los motivos de todo sobre lo que vivo. Todo lo que escribo es porque me ha planteado antes un por qué, un por qué lo viví, y siempre está presente esa pregunta. Son más de treinta poemas, pero quise que al final del libro incluyera dos o tres frases que no tengan que ver entre sí, y las dejé un poco al aire para que la gente piense lo que quiera.

¿Qué textos del libro destacaría usted a título personal?

Destacaría, por supuesto, el primero, que da título a la obra, Recuérdame el porqué ya que es el que inspira todo, y el que expone que hay que preguntarse uno sobre todo y saber un poco más de lo que parece, que es importante hacerte esa pregunta para que sean correctas tus decisiones. También Cicatrices tatuadas en la que hablo de mi familia poniendo en primer término que las cosas malas te hacen daño, pero está el poder de tus seres queridos de sacarte de ahí, de encontrarte y verte siempre protegido por la gente que te quiere, y que esas cicatrices y cosas malas que te han pasado queden como una enseñanza que están en ti misma como un tatuaje.

Le voy a citar algunos textos que a mí me han llamado la atención para que me dé una breve pincelada. El primero sería Bondad y relevancia.

Conecta un poco con el anterior. Es decir, que por muchas cosas malas que te pasen, cuando una persona que te hace daño es porque esa persona está mal consigo misma y tú tienes que ayudarla a usar esa bondad para que ella pueda obtener esas carencias que le faltan y actuar de la mejor manera. Mucha gente trata mal a otros porque tienen esa falta de cariño o de entendimiento. Muchas veces han sido traumas y malas experiencias personales.

El segundo es El arte de volar para encontrarte .

Es realmente creer que no estás en el sitio correcto, o comprobar que estar con una persona determinada te hace daño. Es decir que tienes que volcar para poder encontrarte contigo misma primero, valorarte y no tienes que estar en un sitio al que no perteneces.

“A los jóvenes les envío el mensaje de que no copien, que intenten ser ellos sus propios ‘influencers”

El tercero es Ella

Soy una persona intensa en las experiencias y emociones, y hay momentos que me equivoco porque voy a lo loco. Habla de sentimientos fuertes, porque aunque buscas algo bueno, a lo mejor buscas algo distinto a lo que realmente la gente piensa.

El cuarto sería Apariencia.

Habla de Instagram, de cómo la gente intenta imitar a los propios influencers y vivir una vida monótona y robótica. Es darte cuenta de que no son solo las apariencias o imitar a alguien lo que tienes que hacer. Es ver que tienes que ser tu propio influencer de la vida, y he aprovechado el tema de las redes un poco para eso.

Y el quinto podría ser Tú me enseñaste.

Va sobre mi abuela, que falleció hace unos meses y con la que tenía una relación muy cercana desde siempre. Yo soy la nieta más pequeña y es recordar todo lo que hacen los abuelos por nosotros. Entendía que todo eso tenía que estar reflejado en los textos.