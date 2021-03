El Grupo Municipal Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exige de manera contundente al alcalde de la capital, Augusto Hidalgo, que "se plante ante el grave problema que ha generado la Delegación del Gobierno en Canarias, y por ende, su representante, Anselmo Pestana, en el trato y la resolución de la situación de los inmigrantes en la ciudad".

"No podemos quedarnos de brazos cruzados como capital ante la falta de respuesta de la Delegación del Gobierno. Parece que la atención a los migrantes no tiene nada que ver con ellos", afirmó Candil, quien advirtió: "El señor Pestana tiene que buscar soluciones definitivas, más allá de crear campos de refugiados, como ha hecho en el Canarias 50 o en Barranco Seco, y el señor Hidalgo no puede reír las gracias a su partido, porque los socialistas han puesto a Las Palmas de Gran Canaria en una tesitura sin precedentes con la inmigración, en la que desgraciadamente tenemos que ver incluso cómo mueren en la calle".

El edil lamentó que sean los vecinos los que estén atendiendo de manera solidaria, junto con algunas instituciones como la Parroquia de San Pedro, a los migrantes que han abandonado el Canarias 50. "Este pueblo, que es enormemente solidario, está resolviendo la papeleta a las administraciones, que demuestran día tras día que no están a la altura de las circunstancias y que no son capaces de afrontar un drama humanitario como el que vivimos en el Archipiélago", dijo.

"Deambulan por la calle y duermen donde pueden"

Según Candil, "es vergonzoso y dramático el cariz que ha tomado ya la dura realidad de la crisis migratoria en Canarias y en Las Palmas de Gran Canaria. El alcalde y el delegado del Gobierno no pueden lavarse las manos como Poncio Pilato, porque esta situación está bajo su responsabilidad y deben actuar. Nuestra ciudad no se puede convertir en un lugar donde los migrantes deambulan por las calles, duermen donde pueden y sobreviven gracias a la labor que realizan los comedores sociales, entre otros, que son los que están solucionando el problema al Partido Socialista, cuando fue este el que permitió que se creara el problema en el puerto de Arguineguín y el que consintió que se trasladara a Las Palmas de Gran Canaria".

El portavoz de CC-UxGC recordó que hace algo más de un año, unos 70 migrantes tuvieron que pernoctar en la Parroquia de Santa Isabel de Hungría. "El Gobierno de España y la Delegación del Gobierno en Canarias se están acostumbrando a no dar soluciones a la situación que atravesamos y a permitir que, lo que es una situación de ayuda humanitaria, se termine convirtiendo en un problema que tienen que solventar los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria", afirmó.

"Es vergonzosa la actitud del alcalde y del delegado del Gobierno; ambos miran para otro lado", finalizó.