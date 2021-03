El grupo Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido a la empresa municipal de transporte público de la ciudad, Guaguas Municipales, que permita abonar un billete o los bonos disponibles en efectivo o con tarjeta de débito o crédito a las personas que hacen un uso puntual del servicio.

“Mientras en Guaguas Global sí se puede pagar en metálico o con tarjeta de crédito, en Guaguas Municipales aún no se ha habilitado ninguna solución para aquellas personas que no son usuarias habituales de este medio de transporte, como pueden ser los turistas que visitan nuestra ciudad”, ha asegurado en un comunicado el portavoz de este grupo municipal en la oposición, Francis Candil.

Para el concejal de CC-UxGC, “a estas alturas, resulta incomprensible que, si no tienen el bono transporte, no puedan acceder porque no se les facilita el pago de un billete, bien en la propia guagua con efectivo o mediante tarjeta de crédito. Carece de todo sentido decirles que se tienen que bajar por no facilitarles su billete”, asevera el edil.

Estos dos partidos plantean la posibilidad de crear máquinas expendedoras de billetes o bonos en las paradas preferentes y en las distintas estaciones que existen en Las Palmas de Gran Canaria, tal y como se hace en otras ciudades españolas.

Y es que Candil considera que “las dificultades para pagar un billete de guagua con las que se encuentran las personas que no la utilizan de manera habitual en la capital es una forma de perder viajeros”.

“No se lo puede permitir”

A juicio de Francis Candil, “Las Palmas de Gran Canaria no se lo puede permitir, entre otros motivos, porque hay que buscar la forma de incorporar cuantas más personas mejor al uso del transporte público en la ciudad, ayudando a reducir la contaminación atmosférica y contribuyendo a la consecución de una ciudad más sostenible”.