Juzgan a ocho integrantes de una banda que traía droga a la Isla desde Holanda. La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita condenas que van desde los cuatro y hasta los 14 años, así como multas cuyo total asciende a 2,2 millones de euros para los ocho acusados de un delito de salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia e integración en grupo criminal. Una actividad que, según las investigaciones de la Guardia Civil, ejecutaron en 2017. En concreto, los investigados Alberto S. P. -con antecedentes de salud pública-, Víctor R. P. y Pedro L. G. eran los encargados, según el ministerio fiscal, de recibir la sustancia estupefaciente en la Isla, para lo que organizaban la llegada de los portadores de la misma y realizaban los pagos correspondientes, así como de distribuirla y venderla.

Cinco procesados introducían la droga en su cuerpo y la expulsaban en hoteles de la capital

Mientras que Víctor R. D., Leonardus A. W., Belkis S. S., Gabriel C. C. y Rivincio F. P. eran los encargados de realizar “labores de transporte” y de introducir la sustancia ilícita en Gran Canaria que portaban “en el interior de su organismo”. Una actividad que, según la Fiscalía, estaba “dirigida desde Holanda por Juan Francisco García, que no ha podido ser localizado”. El 9 de junio de 2017 el acusado Leonardus A. W. fue “sorprendido” por agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de Gran Canaria cuando tenía en el interior de su organismo 122 cápsulas que suman un total de 944,16 gramos de heroína con una riqueza media del 13,67% que pretendía entregar a Alberto S. P., Víctor R. D. y Pedro L. G. “para su posterior distribución y venta a terceras personas”. También le fueron intervenidos 1.350 euros. Por su parte, Belkis S. S. y Gabriel C. C. llegaron el 8 de agosto de 2017 a la Isla y se alojaron en un hotel de la capital grancanaria en una habitación que fue reservada y pagada por el procesado Pedro L. G. Al día siguiente, ambos expulsaron la sustancia de su organismo y la entregaron Víctor R. D. quien fue interceptado instantes después por la Guardia Civil con de 100 cápsulas de heroína de un total de 984,40 gramos y con una riqueza media del 20,67%, así como 4.250 euros. Ese día los acusados Rivinicio F. P. y Elsy M. C. también “expulsaron de su organismo las cápsulas de heroína que tenían y entregaron la mayor parte a Víctor R. D.” sin que la Guardia Civil pudiese interceptarlo, aunque en el interior de la habitación del hotel en el que estaban, fueron intervenidas 12 cápsulas con 98,41 gramos de heroína con una riqueza media del 21,06%. La droga intervenida a los acusados tiene un valor aproximado de 65.000 euros.

A Alberto S. P. se le imputa además, un delito de blanqueo de capitales ya que entre 2005 y 2017 realizó operaciones inmobiliarias “con el propósito de ocultar el origen del dinero con el que compraba los bienes” para lo que utilizó a su hermana Loreto S. P. como testaferro de un local, a la que sólo se le acusa de blanqueo de capitales.