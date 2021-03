La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, solicita que se habilite de manera urgente la Fábrica de Hielo como espacio donde alojar a las personas que duermen en la calle en la capital, cifra que se ha incrementado a consecuencia de las crisis migratoria. “Esta misma semana, en un recorrido a pie por la zona Puerto, pudimos comprobar cómo varias personas llegadas ilegalmente en patera han abandonado los centros temporales de acogida, bien porque han sido expulsados o bien por miedo a ser repatriados a sus países de origen”, explica la líder del PP en un comunicado.

La situación se hace “insostenible”, a juicio de los populares, en especial tras la muerte de un joven marroquí de 20 años que pernoctaba sobre un colchón en la calle Albareda esta misma semana. Las causas de la muerte aún se investigan, pero el hecho pone de relieve “que el número de hombres y mujeres en situación de calle se ha disparado” a raíz de la crisis migratoria. “No podemos mirar para otro lado. La dura crisis económica ha propiciado que decenas de canarios duerman en la calle al estar en situación de vulnerabilidad, a los que ahora se suman estas otras personas, más frágiles aún, dado que desconocen los recursos sociales existentes y que en ocasiones ni siquiera hablan nuestro idioma”, continúa la portavoz popular. Luzardo recuerda que durante los peores días de la pandemia se llegaron a alojar en los distintos recursos municipales a más de 300 personas sin hogar. Ahora, esta cifra se ve incrementada por quienes tras llegar en embarcaciones de manera irregular a Gran Canaria, han pasado por un CATE y han terminado en la calle.

Hace unos días, casi 60 migrantes de origen magrebí fueron expulsados del centro temporal situado en el Acuartelamiento ‘Canarias 50’, tras lo que pernoctaron en El Confital y en las calles del Puerto hasta que una parroquia les dio cobijo. “No podemos seguir convirtiendo las calles de nuestro municipio en la infravivienda de decenas de personas, que vagan con sus pertenencias y unos cartones hasta encontrar un rincón en el que poder descansar”. Mientras esto sucede, “el gobierno social y de las personas” del PSOE y Podemos, como se autodenominan, “no hace nada”.

“De sociales tienen poco, porque no se puede entender cómo tras desalojar a varios inmigrantes que dormían debajo de la nueva pasarela ‘Onda Atlántica’ para poder inaugurarla y que Hidalgo se hiciera la foto de rigor, no se les buscó ubicación alternativa y segura donde descansar”, añade el PP, quien además recuerda que el Defensor del Pueblo ha elaborado un informe “demoledor” al respecto de las malas condiciones de los CATE. Luzardo recuerda que la cifras de paro “están desbocadas en la capital, con 48.500 personas sin trabajo” por lo que la previsión es que una parte de ellas, con poca red social, terminen en situación de calle, “aumentando la presión que existe en la actualidad mientras la izquierda no hace nada”.