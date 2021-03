Voladores. Sí, ahora los bomberos también estarán en el aire a través de tres nuevas incorporaciones que han sido posible gracias al avance de la tecnología y, a una inversión de 9.053 euros por parte del Ayuntamiento capitalino, y es que tres drones surcarán los cielos pilotados por expertos que se formaron específicamente para llevar a cabo las actuaciones necesarias con estos vehículos aéreos no tripulados.

Ha sido el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria el que ha puesto en marcha al grupo especializado en pilotaje de drones que, hasta ahora son tres, “con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo, aprovechando las posibilidades que ofrece este tipo de tecnología como la información en tiempo real, la perspectiva aumentada o la megafonía”. Y es que estos drones tienen la capacidad de emitir sonidos para que, quien lo dirige, pueda transmitir mensajes a las personas con las que interactúe.

“Hola. Me presento ante ustedes, mis dos compañeros y yo surcaremos los cielos (...) por un servicio eficiente y una sociedad segura”, de esta manera saludó ayer el drone acuático al alcalde Augusto Hidalgo, al concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, a la jefa del SEIS, Rosa Rodríguez y a todos los presentes tras hacer una demostración de su capacidad de vuelo y su resistencia al agua ya que se simuló una lluvia gracias a un camión de bomberos para demostrar que este aparato no tiene miedo a mojarse. Y es que este vehículo aéreo no tripulado es impermeable, puede amenizar y hasta grabar bajo el agua. También tiene incorporado un salvavidas para soltar en caso de que alguien que esté dentro del mar necesite ayuda. Además, es capaz de resistir ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora volar a una velocidad máxima de 72 km/h, cuenta con detector de obstáculos omnidireccional y un tiempo de vuelo de 30 minutos.

Uno de los artefactos puede amenizar, grabar bajo el agua y soltar un salvavidas

Mientras que sus otros dos compañeros son más de incendios y cuentan con cámaras térmicas que permiten localizar personas en la oscuridad ya sea por falta de iluminación o por la presencia de humo, especialmente cuando se trata de zonas de difícil acceso para iluminar como el vial costero, medianías o cumbres. Pero también posee GPS lo que permite determinar las coordenadas en las que está una persona, es decir, el dron determinará la posición exacta. En caso de incendio, la cámara permite ver si la táctica que se va a emplear será positiva, así como la evolución del fuego. Si estos tres nuevos bomberos pierden la señal, automáticamente regresan y, en caso de sufrir algún fallo, cuentan con paracaídas.

La presentación coincidió con la festividad del patrón del cuerpo de bomberos, San Juan de Dios, que no se pudo celebrar con honores y distinciones, como años anteriores, debido a la pandemia. En relación a esto, Hidalgo manifestó que aunque no se pudo “hacer un evento en homenaje a los bomberos por la situación, ha sido un momento fantástico” para presentar, una vez hechas las pruebas, a estos tres drones que hacen que este cuerpo sea, junto con el de Valencia, los únicos con esta tecnología.

Rodríguez matizó que esta unidad UAS (Sistema aéreo no tripulado) de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria está formada por el cabo Rogelio Rodríguez y dos agentes actuará en situaciones de “incendios, intervenciones en buques, accidentes de mercancías peligrosas, búsqueda de personas desaparecidas, derrumbes en todos aquellos lugares donde sea complicado acceder”. Por lo que estos tres drones brindarán seguridad tanto a la población como a los agentes actuantes.