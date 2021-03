El PP califica de “insensible” al gobierno municipal de la capital por reducir la partida de ayudas sociales en los presupuestos, pese a que en el último mes las de emergencia se han duplicado y alcanzado a 543 familias beneficiadas. En un comunicado, la edil popular Rosa Viera sostiene que “la izquierda predica un supuesto compromiso social que finaliza tan pronto como cogen el bastón de mando, cuando sus prioridades cambian”.

Viera expresa su sorpresa por el hecho de que la partida inicial para ayudas no crezca, “por lo que está claro que al elaborarlas o bien pensaban que la situación no empeoraría o bien lo sabían pero prefirieron no hacer nada”. El municipio ha acumulado a casi 10.000 parados más en un año, de los que 2.200 se generaron tan solo entre los meses de enero y febrero. Según Viera, la situación social de la capital es “caótica”.