El Instituto de Medicina Legal acogerá a la Casa de la Infancia

Esto forma parte de “la oportunidad que nos da el Consejo General del Poder Judicial (GCPJ) de desarrollar el proyecto piloto de funcionamiento del Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, que está previsto en el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, cuya aprobación ha sido solicitada en el debate de la Comisión del miércoles por la presidenta del Senado, Pilar Llop, que pidió unanimidad. Lo que nos dice que se acerca, que el texto está ahí”, explicó ayer el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Luis Martín Rodríguez, que será el responsable de dirigir el proyecto piloto.

“Una de las partes más relevantes” del funcionamiento del Juzgado es la medicina legal y la psicología forense, es por ello que tienen la “expectativa” de que se le otorgue a esa rama la medida vinculante de protección a menores. Es decir, que cuando se cuente con un informe del IML que diga que el niño, niña o adolescente no puede entrar a una sala y se tiene que evitar la confrontación visual con su agresor porque puede ocasionar un impacto emocional, se vincule a las partes intervinientes en el proceso como Fiscalía y juzgados.

“A la hoguera los biombos”

“Que en pleno siglo XXI un menor de edad tenga que entrar en una sala por ser víctima o testigo de un delito es una anomalía”, aseveró Martín. Sostuvo además que cuentan con todos los medios técnicos que permiten que, celebrándose la diligencia de investigación que sea, el menor pueda estar en un espacio confortable, adecuado y amable para prestar declaración “con todas las garantías procesales a través de videoconferencia, entre otros sistemas de conexión y con una perfección absoluta en cuanto a lo que se exige en el proceso respecto a calidad de imagen, sonido, posibilidad de defensa, interrogatorio y demás”.

“Estamos en la etapa de los biombos a la hoguera, es inconcebible”, manifestó. Y es que aseguró que no hay una justificación razonable procesal que obligue a un menor a acudir a una sala de juicio. “Nos han dotado de todas las herramientas que hemos pedido para evitar eso”, añadió el juez que ha matizado sentirse “orgulloso de ser canario” porque “no paro de darme palmaditas en la espalda y tengo la sensación de importancia y ya no me da miedo de utilizar la palabra vanguardia o pioneros porque es una realidad. Queremos que se expanda” este proyecto. “Tenemos que aprender a decir que se está haciendo aquí porque si esto ocurriese en Madrid, Barcelona, Roma o París, ya habría un comunicado público de la ONU y nosotros vamos a conseguir ser un espejo con un buen espíritu que demostrará que cuando hay voluntad se pueden lograr grandes cosas”, resaltó el magistrado.

Por su parte, la directora del IML, María José Meilán, recalcó que esto ”no es una lotería, se ha creado por algo. Es una lucha en la que llevamos años”. Además, contó que se puede creer que esta ampliación en el Instituto con el fin de dar paso a la Casa de la Infancia viene después de que se aprobase la puesta en marcha del Juzgado piloto pero en realidad “lleva años de pelea. Somos de los pioneros en protocolos de atención a menores y pruebas preconstituidas que llevamos años haciendo”, matizó. Sin embargo. Meilán ha narrado que el tiempo de espera les ha permitido establecer una nueva visión e introducir el concepto de arquitectura de la víctima (adaptar espacios para los menores con requisitos como un color de pared que les aporte tranquilidad y mobiliario acorde) “para que se puedan crear espacios en los que los menores se sientan realmente arropados y no tengan que estar en salas de juicio o Gesell frías dentro de la Ciudad de la Justicia y con todos los operadores jurídicos rondando por ahí”.

Asimismo, la directora del IML anunció que los fondos para la construcción de la Casa de la Infancia ya están disponibles por lo que pronto se comenzará la obra que constará de 728,39 metros cuadrados y estará distribuida en tres despachos profesionales, tres salas de espera para las víctimas, dos salas de espera de imputados, tres salas Gesell, dos núcleos de accesos diferenciados y una recepción. El acceso será directo desde la zona de circulación general mediante una pasarela con el que se pretende otorgar a los niños y niñas un edificio con ambiente acogedor “que les aporte confianza y comodidad mientras dure la visita.”

Respecto al personal, Meilán especificó que plantean una estructura de valoración integral que estaría compuesta, como las de violencia de género, por un médico, un psicólogo y un trabajador social, aunque entiende que “no va a ser fácil que la dotación de trabajadores sea suficiente. Pero si hay un compromiso de que vamos a cubrir las necesidades de este nuevo Juzgado con profesionales especializados”, aunque reveló que cuentan con escasos seis psicólogos para cubrir toda la provincia.

La subdirectora del IML, Eva Bajo, desgranó cómo sería esa unidad de valoración integral y apuntó que lo que se pretende con esta forma de trabajo es “aplicar un modelo que es imprescindible, necesario y pertinente en el caso de menores y se basaría en hacer una evaluación integral y holística, es decir, contemplando todos los aspectos importantes como la parte médica, psicológica y el contexto y daño social”. Solo así, reiteró Bajo, se hará una buena valoración y sería la primera unidad de evaluación forense integral dedicada específicamente a menores en Europa, “un proyecto ilusionante y un reto”.

La psicóloga forense del IML, Mónica Rincón, recordó que este proyecto se inició en 2015 en el que muchos profesionales como jueces, fiscales, especialistas del IML y policías, han estado implicados en el protocolo de actuación con los menores que obtuvo un premio nacional a la calidad de la Justicia. “Se adaptaron los espacios, el procedimiento y material a los niños, niñas y adolescentes. Todo este trabajo es la base de lo que hacemos hoy”. La fecha límite para poner en marcha el proyecto piloto del Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia -que será de dos años prorrogable por uno más- que se ponen estos especialistas es octubre de este año y esperan que se construya cuanto antes la Casa de la Infancia para que los menores no tengan que declarar en la Sala Gesell de la Ciudad de la Justicia.