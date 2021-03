El pasado 5 de marzo fallecía en su casa de Las Palmas Dolores Gallardo, la tercera de los siete hermanos Gallardo Navarro. Nacida en Cuba el 5 de enero de 1925, heredaba el nombre de su hermana mayor, atropellada en La Habana pocos meses antes.

Sus padres, Ildefonso Gallardo Pérez y Dolores Navarro Montesdeoca, se habían casado en octubre de 1920 por poderes en la iglesia de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria, ya que el novio se encontraba en el extranjero. En Las Palmas nace la primera hija, Dolores (1922). En el verano de ese año Ildefonso Gallardo regresa definitivamente de París y la familia embarca rumbo a Cuba, donde Ildefonso había conseguido una plaza de profesor de inglés en el Centro Gallego de La Habana.

En Cuba nacen los nuevos hijos, Francisco (1923) y Dolores (1925). Pero, a pesar de su buena posición económica y laboral, la familia decide abandonar la antigua colonia española en mayo de 1925 y regresar a Las Palmas, para instalarse en la nueva casi ciudad del Puerto de la Luz, donde residían desde muchos años atrás las familias de ambos cónyuges, los Gallardo Pérez y los Navarro Montesdeoca. Hasta 1936 vivirán en una casa frente a la misma playa de Las Canteras, en la calle Sagasta, donde nacen el resto de sus hijos: Ildefonso (1926), José Luis (1927), Antonio (1929) y Carlos (1930).

En los años de la Guerra Civil los Gallardo Navarro vivirán en una casa terrera y solitaria en la última curva a la entrada de Firgas, de donde procedían tanto la abuela paterna Alberta Pérez Guerra (que los acompañó esos años), como los abuelos maternos, los Navarro Montesdeoca. Durante tres largos años, en medio de los desastres de la Guerra, los seis hermanos Gallardo (incluida Dolores, que nunca se quedaba atrás) anduvieron mataperreando con sus primos y descubriendo asombrados el mundo rural y campesino de Firgas, Moya y Doramas. Inmediata a la casa discurría la acequia Real que venía de Azuaje y todos los hermanos recordarían siempre cómo rugía incansable el agua camino de los molinos y estanques de la villa.

Ya en los años 40 la familia vuelve a la capital, donde después de distintas mudanzas compran en 1946 una casa en la calle Juan de Miranda, en el barrio de Santa Catalina. Pero en 1948 fallece Ildefonso Gallardo Pérez, a los 54 años de edad, y la familia queda en difícil situación económica. Los hijos tienen que encargarse de liquidar distintos negocios familiares para evitar la quiebra (entre ellos los conocidos Frigoríficos Gallardo, ubicados en la calle General Vives), y marchar sucesivamente a la Guinea francesa para trabajar en las fincas y plantaciones que la familia aún mantenía. Asimismo, la casa de Juan de Miranda era reformada y ampliada para poder alquilar la planta baja, que con su hermoso patio estilo colonial era una propiedad muy apetecible, y vivir la familia en la nueva planta alta más reducida y construida a toda prisa.

Dolores Gallardo vive en esa casa con su madre, su abuela paterna y una tía paterna, mientras sus hermanos iban y venían, de la Guinea, Madrid, Tenerife, Venezuela, Sidi Ifni…

En abril de 1959 se casan en la iglesia del Pino Dolores Gallardo Navarro y Acacio Sánchez Wedeles, que había ejercido de profesor de la escuela de Comercio y de interventor en el ayuntamiento de Las Palmas, ya por entonces próspero empresario y accionista de la Tropical. El nuevo matrimonio vivirá en la calle Tomás Miller, en una casa de dos plantas propiedad de Acacio, muy cerca de la playa de Las Canteras, hasta finales de los sesenta, cuando se trasladan a la actual casa de la calle Diderot, junto a la nueva zona comercial de Mesa y López. Y esa magnífica casa, amplia, con una interminable y ancha balconada cubierta que hace de terraza, se convierte a partir de entonces en el lugar de reunión de toda la familia.

Seguramente el recuerdo más vívido que a los sobrinos nos queda de la tía Lola Gallardo sean las celebraciones que cada año hacíamos en Diderot para felicitarnos todos: abuela, tías abuelas, hermanos, cuñadas, sobrinos… En aquellos, para nosotros los sobrinos, tempraneros años, cuando aún casi ni éramos adolescentes, la tía abuela Teresa Gallardo, que nos vigilaba sigilosamente por los recovecos de la casa, representaba el espíritu entrañable del pasado y del orden familiar. Poco antes de morir, en 1975, ya ingresada en el hospital San Martín de Vegueta, protagonizaba una memorable fuga en bata y camisón, movilizando a toda la familia para localizarla. Finalmente, cuando la encontraron ya por el Estadio Insular, dijo que sólo quería regresar a donde había vivido toda su vida, para morir en paz con su familia. Años después fallecía la abuela Dolores Navarro. Recuerdo muchas cosas de ella, incluso su sonrisa que parecía frágil pero que en realidad era serena y que tanta confianza me daba en mi infancia. Sin la tía abuela Teresa Gallardo y sin la abuela Dolores Navarro la casa de Diderot parecía quedar vacía, pero ahora era la tía Lola la matriarca de la familia Gallardo. Y así sería hasta su reciente muerte.

Pasaron los años, casi todos los primos Gallardo formábamos nuevas familias, y se seguía celebrando en Diderot el día de Reyes, que además en la práctica era el cumpleaños de la tía Lola. Ese día se podían reunir en la casa más de 50 personas, de todas las edades, muchos de ellos niños tan inquietos como lo habíamos sido nosotros. A pesar de que procurábamos llegar de manera escalonada, desde bastante temprano hasta la hora de la merienda, la casa se empequeñecía y se convertía en un tumulto continuo donde quien único no perdía los nervios ni la sonrisa era la tía Lola, que llevaba semanas preparando con esmero los regalos para los pequeños e innumerables detalles para los demás, incluidos sus hermanos y “hermanas políticas”. Y nosotros correspondíamos normalmente con roscones de reyes, bombones, pasteles de carne… (nunca sobraba nada), y por supuesto fotos dedicadas, recuerdos de viajes... La tía Lola se esmeraba también en tener preparadas las viandas necesarias que iba reponiendo a lo largo del interminable día, como un gigantesco queso amarillo ya cortado y empalillado en cientos de gruesos trozos cuadrados, y las innumerables cervezas que hacían las delicias de jóvenes y mayores, por supuesto de la Tropical.

Lola Gallardo siempre conservó una excelente memoria, no sólo de la familia digamos contemporánea, sino también de su familia anterior, incluso la que no conoció. Era como un archivo infalible y siempre abierto. Yo revolvía cada vez que tenía ocasión entre sus papeles, y le preguntaba una y otra vez por las fotos que veía sin datos, y ella, apenas mirándolas, por muy viejas y estropeadas que estuvieran, respondía rauda sin ninguna duda: nombre, razón, fecha y lugar, datos que yo iba anotando a lápiz en el reverso. En una ocasión, hablando de los primeros bisnietos de la familia, o de los primeros sobrinos que ya eran abuelos, entre los que me encuentro, la tía Lola enseguida sacó cuentas, para concluir certeramente que se trataba de la 7ª generación desde que en la década de 1850 se afincaran para siempre en la ciudad de Las Palmas el matrimonio gaditano formado por Gaspar Gallardo y su mujer Milagros Gutiérrez.

Descanse en paz Lola Gallardo y que en el más allá se reencuentre para siempre con sus hermanos.