Hidalgo ve posible llegar a 1.000 terrazas en la urbe al agilizar los trámites

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, afirmó este miércoles que espera que la ciudad llegue hasta las 1.000 terrazas instaladas en las calles en los próximos meses, gracias al mecanismo para agilizar los trámites que ha impulsado el Consistorio capitalino debido a la crisis sanitaria. Lo hizo tras autorizar el martes, nuevamente, la ampliación e instalación temporal de estos espacios en los bares, cafeterías y restaurantes al reforzarse las medidas restrictivas de Gran Canaria por el leve repunte de casos de Covid-19 de las últimas jornadas y de cara a tener una Semana Santa más tranquila epidemiológicamente hablando.

Según aseguró el regidor este miércoles, tras una reunión con el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, para tratar la llegada de los fondos europeos del programa Next Generation, esta medida excepcional se tomó debido a la “incertidumbre” y a lo variable de la situación actual. “Creímos que una vez se tomara esa medida, que entró en vigor el lunes, teníamos que volver a dar la oportunidad a los hosteleros a poder expandir sus terrazas dado que la situación económica sigue siendo muy dura”, apuntó Hidalgo, para luego agregar rotundamente que el Ayuntamiento seguirá intentando, “dentro de la legalidad”, apoyar al sector para “generarle el menor daño posible”.

Después de las críticas suscitadas por la decisión del Consistorio capitalino de retirar la autorización para la ampliación e instalación temporal de terrazas en las calles de la ciudad una vez se abandonó la fase 3 de emergencia a finales de febrero, el Ayuntamiento vuelve a permitir esta medida excepcional tanto en zonas peatonales como en áreas de aparcamiento, siempre que se garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas, se cumpla con el aforo limitado y se respete la norma de tránsito de los peatones, así como estar dentro de la ordenanza municipal vigente al respecto.

Pero, además de esta medida de carácter excepcional, Hidalgo explicó que, de forma paralela, desde el Consistorio se ha decidido agilizar el procedimiento para que la hostelería amplíe o instale nuevas terrazas en suelo de dominio público y que, de esta forma, se aprovechen de la decisión transitoria para preparar la documentación necesaria para continuar con estos espacios en el futuro. “Lo que vamos a facilitar es que, donde se pueda hacer sin atentar a intereses de terceros (que no se obstaculice el paso, no haya problemas para los servicios de emergencia ni para las personas con movilidad reducida, no se ocupe el espacio de otras terrazas o de acceso a viviendas...) puedan tener un negocio que se mantenga sine die, que no esté determinado por los niveles de alerta”, matizó.

De esta forma, auguró que Las Palmas de Gran Canaria podría pasar de las 700 terrazas estables con las que cuenta en la actualidad a alrededor de 1.000 en el futuro más próximo, sobre todo gracias, en su opinión, a la “peatonalización de muchas zonas que se están ordenando desde el punto de vista urbanístico para que se puedan instalar” más de estos espacios. Esa es la idea que persigue su grupo de Gobierno y que, desde su punto de vista, “ha potenciado la pandemia”, puesto que ha despertado el interés de muchas personas por disponer de estos espacios ante el parón de la actividad en el interior de sus negocios y la ausencia de turismo.

En este sentido, en la última semana el Ayuntamiento ha aprobado la instalación de nuevas terrazas en tres vías de la capital grancanaria: la calle Perdomo, entre Triana y Viera y Clavijo; la calle Lanzarote, y la calle Doctor Grau Bassas entre el paseo de Las Canteras y Nicolás Estévanez. Entre las tres, según ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia, suman casi 250 metros cuadrados de nueva superficie para que los establecimientos puedan ocupar suelo de dominio público: 87 en la primera, 115 en la segunda y 43 en la tercera de las vías. Todas estas autorizaciones han contado con los preceptivos informes técnicos y jurídicos que han validado las actuaciones que se solicitaban, y ahora contarán con un plazo de tres meses para adaptarse a la nueva ordenación, contando desde el día en que se publicaron las resoluciones.