“Tras lo ocurrido el 22 de mayo en La Naval vi la profesión de otra forma”

Entré el 2 de enero de 1986. En aquella época era un trabajo tranquilo y seguro. Además, me gustaban los uniformes, incluso pensé en quedarme en el cuartel pero no me convenció el mundo militar.

¿Siempre lo tuvo claro?

Tuve varios trabajos antes de entrar en el cuerpo. Me pegué casi un año en talleres navales arreglando barcos. La verdad es que era muy duro. Tampoco era muy seguro, lo mismo trabajabas dos o tres meses que estabas ese mismo tiempo parado, dependía de si había barcos o no. No tenía estabilidad ninguna. Se ganaba dinero, pero salías de casa temprano y te tenías que quedar allí hasta las tres o cuatro de la madrugada del día siguiente. Cuando se me presentó la oportunidad de ser bombero no me lo pensé.

Primó en su decisión tener un puesto de trabajo fijo.

La seguridad, sí. También porque, como recuerda mi madre, cuando vivíamos en León y Castillo, tendría unos siete años, debajo de casa había un almacén que se prendió fuego una noche. Todo se llenó de humo y los bomberos nos sacaron. Me quedé con ese recuerdo y jugué con camiones de bomberos. Pero nunca pensé que acabaría en esta profesión.

Aún así, la vocación de ayudar a los demás no falta.

Siempre he tenido el instinto de ayudar. Mis amigos del barrio me decían que di con el trabajo que siempre me había gustado.

Con 35 años de experiencia habrá visto de todo.

En enero del 86 entramos con ganas de aprender, de superarnos, salíamos con entusiasmo a los servicios. Hasta que llegó el repentino 22 de mayo del 86 [en aquella fecha cuatro bomberos fallecieron en un incendio en un taller ilegal en la calle de La Naval, en La Isleta]. Ese día estaba de guardia en el parque central y sonó la alarma. Salimos todos corriendo hasta el camión. Fui de los primeros en llegar, antes no había protocolo de actuación por lo que nos subimos los cuatro nuevos. El cabo se dio cuenta y nos dijo que bajáramos dos. Entonces nos hizo bajar a José Espino, un compañero, y a mí. Los dos que se quedaron dentro fueron dos de los cuatro que murieron aquel día.

De haber sido distinta la decisión del Cabo, podría haber sido usted quien...

Después de ese momento empecé a plantearme muchas cosas. A saber si habría sido mi hora allí. A partir de ahí veías todo de otra forma, el riesgo, me di cuenta de que esto era una profesión muy peligrosa. Me la estaba jugando. Muchos nos llegamos a plantear si seguir o marcharnos.

El impacto de la tragedia debió ser un mazazo importante.

Aquello fue muy desagradable. Tenía 23 años, estaba empezando a ver el mundo. Uno de los compañeros que murió aquel día tenía solo 21, con una niña. Veías el edificio tal y como quedó y aquello parecía una zona en estado de guerra. Las imágenes eran desoladoras, muy tristes. Por eso estuve un tiempo pensando, hasta que llegó un momento que me pregunté, ¿voy a estar con miedo toda la vida? Decidí controlarlo.

¿Hubo algo que le hiciera cambiar de opinión?

Mi primer servicio importante fue un accidente de tráfico junto al Hospital Insular. Cuatro chicos muertos en un coche que tuve que sacar. Algo así te hace reflexionar. No eran bomberos, pero también murieron. Aquí tengo más riesgo, es cierto, pero tiré para adelante. Y eso que en aquella época había trabajo fuera y se ganaba más que de bombero, porque no teníamos el sueldo de ahora. Muchos tenían dos trabajos y los días libres se iban de camionero o electricista. Nos costó hacer muchas manifestaciones hasta que nos actualizaron el sueldo. Tenía amigos que en aquella época me decían ‘yo por lo que ganas ahí no me levanto de la cama’.

Las condiciones de la profesión eran precarias entonces. ¿Hubo un cambio después de los sucesos de La Naval?

No teníamos ni ropa para ir a los fuegos. Íbamos con mangas de camisa, sin chaquetón y los cascos eran muy malos. Tras lo sucedido el 22 de mayo el Ayuntamiento empezó a plantearse las cosas. Nos pagaron unos cursos de formación en Barcelona al año y pico de lo que ocurrió en La Naval; luego llegaron chaquetones, material de excarcelación.

Su promoción, la primera que entró por oposición, fue un antes y un después entiendo.

Antes eran todos luchadores. A nosotros en cambio nos exigieron unas pruebas físicas y teóricas. Cuando los de la promoción fuimos al Ayuntamiento se quedaron extrañados ¿bomberos? Porque la imagen era otra, de hombres grandes. Nosotros podíamos saltar, fuimos los primeros en rapelar. Empezamos a cambiar muchas cosas, fuimos unos pioneros. Mi promoción y las siguientes. Entraron jefes nuevos y gente con más nivel cultural.

¿Tuvo alguna experiencia que le marcara?

Nunca me vi mal en ningún servicio. Hubo una época en la que los barcos pesqueros no salían a faenar y muchos armadores le pegaban fuego a los barcos. Había uno a la semana casi. Nunca tuve un servicio que dijeras de esta no salgo. Pero se hacía por amor a la profesión, mucha voluntariedad. Ahora la gente trabaja con más cabeza, en equipo. Ahí no tuve problemas pero sí conozco compañeros que cayeron al agua o se vieron en una situación muy fea.

¿Qué se siente al salvar a una persona?

Si tienes la suerte y lo rescatas con vida te sientes aliviado, realizado. No sé como explicarlo. Después está la otra versión. Recuerdo un caso en un edificio aquí en la Vega de San José, que si este parque hubiera estado construido habríamos salvado al bebé. Había fuego en el salón de una casa y un niño de meses en una cuna. Entré por la ventana con un compañero. La casa estaba llena de humo pero pudimos acceder a la habitación. No teníamos cámaras térmicas como ahora, por lo que tuvimos que ir palpando. Encontramos la cuna y allí estaba el chiquillo; al final pudimos salir por la entrada porque los compañeros ya habían sofocado las llamas pero el niño falleció, no pudimos hacer nada. Se te rompe el alma.

¿Se les valora bien o también ha habido críticas?

Antes estábamos para toda la Isla. No parábamos, teníamos al día cuatro o cinco servicios, con accidentes de tráfico todas las semanas. Decían mira, fuego en Agaete; y al llegar lo único que podíamos hacer era salvar el solar, para que el fuego no se extendiera a otra casa. En aquella época sufrimos entonces bastante crítica y nos decían ‘ahora llegan’. Pero ahora nos ven y nos respetan.

Entonces, ¿fue una buena decisión no tirar la toalla?

Aquí dejo buenos amigos y compañeros, la profesión me ha dado otra visión de la vida. Para mí fue el trabajo ideal y si volviera a nacer lo haría otra vez.