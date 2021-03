El que fuera director de RNE en Las Palmas y concejal de Playas del Ayuntamiento de Arucas, Benito Falcón, falleció hoy; una muerte que ha sorprendido a la comunidad carnavalera de Gran Canaria puesto que era un amante de estas fiestas, poniendo voz a algunos de los actos de las carnestolendas de Las Palmas de Gran Canaria durante años.

No obstante, Falcón era documentalista de estos festejos. En un reportaje publicado por este periódico con motivo de lo que antes eran conocidas como las Fiestas de Invierno, Falcón recordó como eran cuando era pequeño. “Cuando yo tenía sólo cinco o seis años ya me disfrazaba con lo que me dejaba mi madre y salíamos a la calle a tocar a las puertas de los vecinos para pedir tortillas de Carnaval y huevos duros”, contaba. Los festejos eran diferentes a los actuales. “Antes con cualquier cosita salías a divertirte, ahora uno se gasta más dinero en el disfraz y te conviertes en otra persona”, apuntaba.

Presentó durante años los concursos de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria; concursos a los que aún acudían. Uno de sus sucesores, el humorista Dani Calero, le recordaba esta noche en las redes sociales. “Así quiero recordarte siempre, maestro Benito Falcón. Siempre sonriente, en una noche de carnaval y acompañado de tu esposa. Que huérfano se nos está quedando el carnaval. Mi más sentido pésame a su esposa e hijos. Descansa en paz”, escribía con una foto con Benito Falcón en la que también estaban presentes otros humoristas como Manolo Vieira y Matías Alonso.

Así quiero recordarte siempre, maestro Benito Falcon. Siempre sonriente, en una noche de carnaval y acompañado de tu esposa. Que huérfano se nos está quedando el carnaval. Mi más sentido pésame a su esposa e hijos. Descansa en paz pic.twitter.com/DKYl1sPYl4 — Dani Calero (@ElHijoDeInma) 18 de marzo de 2021

La concejala del área de Carnaval, Inmaculada Medina, también utilizó las redes sociales para tener un recuerdo del periodista. “Muy triste la noticia que nos acabamos de llevar. Mi más sentido pésame a su esposa e hijos. Lo echaremos mucho de menos. D.E.P.”, publicó.

Falcón estuvo también muy ligado a los carnavales de Arucas, su ciudad. En el municipio norteño se introdujo en el mundo de la política al convertirse en septiembre de 2015 en el edil de Playas con Juan Francisco Padrón como alcalde.