Jaime Cabrera: “La bajada de tasas del Puerto llega en el mejor momento, las empresas están ahogadas”

Jaime Cabrera del Pino, director comercial y jefe de Fletamento de Naviera Armas Trasmediterránea, ha regresado a la presidencia de Asocelpa y considera que la organización empieza una nueva etapa. Da por superado el conflicto por el remolque y aplaude la rebaja de tasas en el contexto de la crisis provocada por la pandemia.

¿Por qué regresa a la presidencia de la asociación meses después de haber renunciado?

Presenté la dimisión por motivos personales, en un contexto muy convulso para todas las empresas de casi todos los sectores por la crisis económica y sanitaria. Hace dos meses, parte de la junta directiva me trasladó que había un sentir generalizado para tantear si estaría dispuesto a volver y acepté después de reflexionarlo. No me costó mucho, porque me fui por una circunstancia muy concreta, pero aprecio a esta asociación. Es un proyecto que me hubiese gustado no interrumpir, pero quiero concluirlo y ayudar al desarrollo de los proyectos que tenemos. Me trasladaron la propuesta y acepté. Lo hago con mucho orgullo y mucha pasión, porque creo mucho en Asocelpa y le dedico mucho tiempo. Es una herramienta importante para el desarrollo no solo de los asociados, sino del propio puerto. Aunque haya sido interrumpida en el camino, hemos empezado una nueva etapa con frescura, con parte de la junta directiva renovada, y estamos en un momento fuerte.

¿Qué supuso para la organización la demanda contra el pliego de remolque?

No deja de ser una de tantas que se interponen ante la Autoridad Portuaria u otra administración. Siempre intentamos agotar todas las vías: alegaciones, reuniones, intentar coordinar con los interlocutores de la administración cuáles son nuestras opiniones para que se puedan plasmar. Presentamos esta igual que en su día presentamos la de reparaciones navales, que la ganamos y ha sido un precedente importante. Nuestros asociados conocen el día a día del Puerto, pueden aportar mejoras para evitar medidas contraproducentes para el desarrollo de la propia actividad. La demanda salió por decisión de la asamblea de esta casa, que es soberana para llevar a cabo esa acción, y está en curso judicial, por lo que no puedo entrar. Yo no le daría más importancia porque, repito, es una más de las que esta asociación o sus asociados han interpuesto no solo ante la Autoridad Portuaria, sino también ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional o cualquier otra administración.

¿Cuál es la situación actual de la asociación?

Estuvo en un momento muy delicado por el escenario donde nos encontramos todos, con la pandemia, sin movilidad, sin posibilidad de reunirnos físicamente, sin poder hacer las gestiones habituales. Quiero reconocer la labor de la presidenta en funciones, Carmen Moreno, con un papel muy complicado en un momento muy delicado. Le dio estabilidad en ese trance hasta volver a empezar esta etapa contando con ella como vicepresidenta nuevamente. Insisto, tenemos un equipo renovado y esta asociación es una herramienta para el interés general del Puerto, para la mejora del día a día, para la reivindicación de aquellos aspectos que entendemos que pueden contribuir. Trabajamos en la sombra. No queremos protagonismo ni medallas, queremos que nuestras acciones sean realmente importantes para el desarrollo del Puerto.

¿Volverán los socios que se fueron el año pasado?

Nuestro espectro de socios es bastante concreto, porque solo pueden entrar aquellas empresas que tengan licencia de consignataria o estibadora. No hay un abanico muy grande, pero los más importantes del sector están en la asociación y en este sentido quiero reconocer el trabajo de nuestra secretaria general, Elena Vicente, que realiza un trabajo importantísimo y exquisito de información y preocupación por el asociado, de seguimiento de los asuntos, y también está en la labor comercial. Ahora mismo tenemos algún candidato que podría incorporarse. Con los que se han marchado, yo personalmente voy a llevar a cabo acciones para que alguno en concreto intente volver. Hay normalidad absoluta y cordialidad, creo que nuevamente tenemos unos pilares sólidos para poder seguir con nuestros objetivos.

¿Qué aprendizajes extrae el sector portuario de este año de pandemia?

La situación general que estamos viviendo es un máster en toda regla, un pulso a las finanzas de las empresas, a la optimización de recursos y procesos. Se puede sacar en claro que nos hemos sabido adaptar a una serie de cambios acelerados derivados de la propia limitación que por reglamento y por normativa se nos ha impuesto en la movilidad y en las reuniones. De hecho, hemos caminado para solicitar, entre otras cosas, la ventanilla única que nos permita aprovechar esta digitalización que se ha dado. Hay muchos procesos que pensábamos que tardarían en llegar y con esta necesidad impuesta se han acelerado. La mayor digitalización de todas las administraciones y la secuencia de intercambio de información entre ellas para que el usuario final no tenga que hacer duplicidad de acciones para una misma operación tienen que ser objetivos por nuestra parte, pero también por parte del Puerto y de todas las administraciones en general.

¿Cómo se encuentran las relaciones con la Autoridad Portuaria?

Pasan por un momento muy dulce. Carmen Moreno mantuvo la relación, le dio normalidad absoluta. Quiero destacar la reunión que tuvimos con Luis Ibarra con motivo de la vuelta a la presidencia. Aunque nos conocemos desde hace años, ese formalismo es una mano tendida que se ha dado nuevamente. El presidente de la Autoridad Portuaria ha conseguido un hito importantísimo, que hemos reclamado durante muchos años y llega en el mejor momento, como es la bajada de tasas. Se recibe como agua de mayo, porque las empresas estamos ahogadas. La anterior crisis también fue muy dura, pero esta es mucho más grave al ser global y afectar a todos los sectores. La Autoridad Portuaria ha tomado muchas medidas para posponer el pago de determinadas tasas, pero el escenario continúa siendo igual de complicado económicamente y con flujos de actividad bajos. Les hemos pedido que revisen si es posible volver a ampliar ese plazo hasta que la luz al final de este túnel se empiece a ver más cerca. Tengo que dar las gracias a Ibarra por la acogida que tuvimos el otro día y por la predisposición en una reunión de más de dos horas a la que llevamos quince puntos.

¿Qué han solicitado a la Autoridad Portuaria, una vez resuelta la bajada de las tasas?

En la reunión pusimos sobre la mesa varias cuestiones. Entre ellas está reflejada la preocupación por la seguridad en el Puerto por lo que está pasando en determinados tráficos, además de ver si podemos tener un margen para la mejora de las tasas hasta que la economía vuelva a tener una marcha mucho más fluida, o la paralización de los pagos de las concesiones. También les hemos ofrecido volver activar la mesa Puerto-Ciudad. La pusimos en marcha en su día, pero si en un año no se activa se vuelve obsoleta y se tiene que volver a iniciar.

¿Cuál es el balance del cierre de 2020 y el arranque de este año en La Luz?

El Puerto es optimista, hay que serlo. Estamos cansados de oír siempre pesimismo y noticias malas. En cuanto a este año, los datos han sido muy variados. Por un lado, los contenedores han dado un salto cuantitativo, importantísimo, y hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho en este sentido. En ocasiones, las desgracias de unos son las oportunidades de otros y hemos visto que los gestores de ese sector han considerado la oportunidad de convertir a este puerto nuevamente en un gran referente del transbordo. Eso es un éxito, porque las cifras mejoran mucho la estadística, que en otros aspectos no es tan halagüeña. El pasaje, tanto de crucero como de líneas regulares, ha caído por encima del 90% y ha desaparecido la población flotante que mantiene nuestra economía local. El bunkering es una actividad que también se ha mantenido, con unas cifras que se han alterado ligeramente. Todavía no tenemos el trimestre cerrado para tener la primera foto del año, pero está siendo un arranque raro. Tenemos la esperanza marcada en que la vacunación vaya a buen ritmo y que podamos estar al mismo nivel que los países emisores de turistas, porque sería una garantía para ellos y para nosotros.