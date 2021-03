La restauración de Las Canteras pierde un 50% de negocio y vuelve a más Ertes

Con la mitad de mesas disponibles, se produce la mitad de ingresos. La aritmética no falla. Los propietarios de los locales de restauración de Las Canteras se quejan de que con una caída de la facturación del 50% que arrastran ya en este año de pandemia, la nueva prohibición de servir en el interior, que entra el vigor el próximo lunes, llega para terminar de ahogarles más. Así, el salvavidas de la Semana Santa al que se aferraban se les va de las manos, y ante este complicado panorama, ya dan por hecho que tendrán que poner a más trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

“Es un nuevo sablazo”, sentencia Elena Ortega, gerente de La Marinera. Se queja de que “cada vez les ponen más dificultades” porque ya han estado haciendo maravillas en los salones donde sólo se pueden sentar cuatro personas por mesa, ya que hay dejar dos metros de distancia, con lo cual, donde atendía a 44 comensales sólo puedes servir a la mitad. Cuenta que a raíz de esto, el pasado Día del padre, le anularon muchas reservas porque las familias optaban por no acudir dado que no podían compartir mesa con su progenitor.

También protesta por el “sube y baja continuo” al que están sometidos, de la incertidumbre con la que trabajan, que repercute incluso a la hora de hacer pedidos a los proveedores, y ya advierte que si sólo disponen de las terrazas desde el lunes, tendrán que contar con menos empleados. “Sacas trabajadores del Erte y los vuelves a poner, es una pena”, añade. Con todo, deja claro que desde que comenzó la pandemia se mantienen abiertos, y se refiere también a Casa Carmelo, el otro local de esta familia, por seguir dando el servicio, y atender al cliente, casi “sin pensar en cubrir costes, porque es imposible con una facturación ya más que reducida a la mitad”.

Casualmente, lo que más enerva a Coto Jordán, que hace tres años montó Madre del amor hermoso, es la incertidumbre a la que está sometida la restauración por parte del Gobierno, en este caso, canario. “Hemos hecho un máster para gestionar con los equipos los cambios de horarios, las medidas de restricción, y así de un día para otro”, explica. Insiste en que la improvisación es el enemigo de cualquier empresario de restauración. Se mueve este local con el cliente local, y dada la situación económica, está facturando un 50% menos, y aunque el turista lo podía mejorar esta tónica, tampoco puede contar con ellos.

“Esto es la ruina de muchas familias”, señala el dueño del local ‘Los años locos’

No está de acuerdo este empresario con las medidas sanitarias que se aplican a la hostelería a partir del lunes en Gran Canaria porque entiende que no los parámetros del virus no son tan altos para cerrar el consumo en el interior de los locales, y si que defiende la idea de reducir los aforos, pero con matices, pues recalca que “es de locos no poder entrar dentro”.

Sobre esto expone que, en el caso de Las Canteras, dejar sólo el consumo en las terrazas supone casi el cierre puesto que si “hay un poco de viruje”, a las seis o siete de la tarde ya no hay nadie. El mal tiempo les obligó a cerrar durante tres días la otra vez que se impuso esta restricción. Desde que comenzó la pandemia la plantilla de este local ha sufrido recortes. Primero se recurrió a los Ertes, luego se optó por prescindir de los extras, y ya a partir del lunes, es posible que algunos trabajadores se queden sin empleo, de forma temporal. Aprovecha también Coto Jordán para arremeter contra la administración, y en especial contra los dirigentes. “Los políticos siguen con su sueldo y nosotros seguimos pagando impuestos, porque ni el Cabildo te perdona el IGIC, y ni poner a los trabajadores en Erte te resulta gratis”, subraya.

Ruina de las familias

“Esto es la ruina de muchas familias porque los bares y restaurantes son empresas familiares y no sé hasta cuando voy a poder aguantar”, lamenta Fernando Alonso, gerente de Los años locos, un negocio en el que puso en marcha hace trece años. En el confinamiento tuvo a los seis empleados en Erte, y ahora sólo mantenía a uno, pero ya dice que va a ver lo que puede hacer ahora .

No ve justificada tanta restricción para la hostelería, y recalca que en todos estos negocios se han tomado muy en serio las medidas de higiene, y sin embargo, “lo que no nadie ve son a tatos indigentes, con mascarillas bajadas, que están todo el día de mesa en mesa pidiendo”.

De la Semana Santa, sin embargo no esperaba grandes alegrías porque primero en el Sur están muy baratos los precios de los apartamentos, y segundo porque el tiempo poco ayuda en Las Canteras en estas fechas. Y resume la situación actúa como “un callejón sin salida” porque se imponen medidas para resolver la propagación de un virus, pero no se piensa tanto en la propagación de otro: el desempleo, la falta de ingresos de las familias para seguir viviendo.

En el restaurante Típico Español, uno de los propietarios, Domingo Santana, ve las nuevas medidas sanitarias para la hostelería más como un atraso que como un acierto porque “si no se reúnen en los restaurantes lo hacen en las casas”. Sobre esto maneja su propia teoría. Critica que tantas medidas de higiene que se exigen en los locales, y luego los jóvenes se compran unos bocadillos, y se pasan el rato en los bancos de Las Canteras, y no se limpia nada, y así, un día tras otro. “Aquí se limpia cada vez que sale un cliente, se cambia el mantel, y después resulta que en las guaguas no se hace, y es donde ve congrega más gente, y en los parques”, replica.

De 22 trabajadores que formaban parte de la plantilla de esta empresa antes de la pandemia, ahora quedan 12. Otra de las cosas que ha cambiado es que antes la nómina la percibían el día 5 y ahora deben esperar al 20, o “cuando se pueda pagar”. Todo esto son las consecuencias de una reducción de ingresos que en este caso se elevan a 60%.

A este negocio, que tiene todo como terraza, una parte como pérgola, más las sillas del paseo de Las Canteras no le afectan las medidas del lunes, pero Santana insiste en que han tenido que echar manos de ahorros para seguir porque adelante porque están siendo “tiempos muy duros”. Sin apenas comensales a lo largo de la semana, es los sábados y domingos cuando gracias a los clientes locales se anima la actividad. Y remarca que desde que comenzó la pandemia nadie en la hostelería gana dinero, y lo que están haciendo, los que no han cerrado, es “intentar perder lo menos posible”.

“Los políticos, con su sueldo y nosotros pagando impuestos”, lamenta Coto Jordán

Justo eso mismo asevera Sabatino Maddalena, propietario de El Segreto de Pulcinella. “Estoy aguantando para no cerrar porque después del sacrificio que he hecho para tener este local no puedo tirarlo todo por la borda, pero a veces me veo desesperado sobre todo cuando llegan las facturas”, explica este empresario italiano. Desde el lunes ya no dispone del espacio para 24 comensales del interior, y se queda sólo con la terraza, que son otros 24, pero como dice es la mitad, y dependes del tiempo porque en ese callejón de La Naval hace mucha corriente.

Y frente a este mal generalizado, a Nino Pérez, que justo abrió en junio, en plena pandemia, con su padre, su madre y su hermano, Corazón de Venezuela, en la calle Luis Morote, le va “muy bien” . Es la otra cara de la moneda. Reconoce que la situación está complicada, pero es de los que se resigna, y piensa que si estas medidas llegan con el fin de evitar que no sigan creciendo los casos de coronavirus, pues bienvenidas sean.

En los restaurantes y bares de Las Canteras apuran las horas de uso del interior . Desde el lunes no pueden disponer de ellos debido a las nuevas medidas para frenar la pandemia. En la primera imagen los trabajadores de Madre del amor hermoso preparan una mesa; debajo, y a la izquierda, Elena Ortega en La Marinera; y a la derecha, una trabajadora de El Segreto di Pulcinella. |