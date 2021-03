El consejo de administración de Guaguas Municipales ha aprobado, unánimemente, el cierre del ejercicio económico 2020, en el que ha presentado pérdidas por valor de 1,3 millones de euros y una caída del 35% en el número de viajeros durante el año pasado, lo cual ha sacudido la cuenta de resultados de la sociedad municipal.

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado en el que ha defendido haber resistido "a los efectos perversos de la crisis provocada por la Covid-19" en base a la "gestión financiera que ha forjado la organización en los años precedentes".

Según Guaguas, este escenario financiero con horizonte de estabilidad permite a la compañía de transporte abordar con garantías la situación excepcional que ha generado la pandemia y continuar con sus programas de renovación de flota, contratación de personal e impulso del proyecto de la MetroGuagua.

La súbita irrupción de la pandemia en la sociedad, en marzo del año pasado, cortó de raíz el crecimiento sostenido de viajeros en la empresa municipal de transporte colectivo de la ciudad, que había superado la barrera de los 38,5 millones de clientes en 2019, la mejor cifra de los últimos 15 años, lo que suponía un incremento en relación al año precedente de 3,2 millones de clientes, que en términos relativos representaba un aumento de más del 9%.

En la memoria de cierre de las cuentas del año pasado, como es procedente, se ha hecho mención a la extraordinaria situación actual que vive la empresa y la sociedad en general por la crisis sanitaria. La compañía municipal de transporte ha presentado, ante su consejo de administración, pérdidas por valor de 1,3 millones de euros y una disminución radical de un 35% en la cifra de viajeros durante el año pasado (de 38,5 a 24,9 millones), lo que ha sacudido la cuenta de resultados de la sociedad municipal.

Incremento de gastos por la pandemia

Además, en el informe de gestión presentado al consejo de administración, presidido por José Eduardo Ramírez, se subrayan otros efectos de la pandemia. Entre ellos, la inversión realizada para implementación de medidas que garantizaran tanto la salud de todos los trabajadores como la de los clientes del transporte público, a través del refuerzo de las actividades de limpieza y desinfección en los vehículos, instalación de mamparas en el puesto de los conductores, dispositivos de gel hidroalcohólico y cartelería de prevención, al tiempo que se han realizado esfuerzos suplementarios para obtener la certificación Global Safe Site, a través de la auditora internacional Bureau Veritas, que acredita más de 100 medidas preventivas frente a la enfermedad, al objeto de conservar la confianza de los viajeros.

Así mismo, la memoria de cierre de cuentas también hace mención a otros efectos con consecuencia directa en el servicio de transporte como el aumento del absentismo laboral a causa de las bajas de personal de riesgo, infecciones activas, periodos de cuarentena por contactos estrechos o el retraso en la resolución de bajas de otra tipología por el colapso sanitario, que han limitado la oferta habitual.

El concejal y presidente del consejo de administración, José Eduardo Ramírez, ha destacado el "trascendental desempeño, desarrollo y profesionalidad" de los trabajadores de la compañía municipal, que "en el transcurso de la crisis sanitaria, que ya se prolonga más de un año, están operando de manera responsable y comprometida con el servicio público".

"Hemos demostrado, una vez más, ser un colectivo fiable y muy competente, lo que es reconocido por la ciudadanía", ha enfatizado Ramírez, al tiempo que ha anunciado que Guaguas Municipales mantendrá su "esfuerzo extraordinario para adaptarse a cada nueva circunstancia".

"A pesar de las dificultades del año pasado y de las que nos esperan para este 2021, Guaguas Municipales sigue trabajando para mejorar el servicio de transporte público de nuestro municipio", ha subrayado el concejal de Movilidad, quien ha precisado que la empresa municipal, "inmersa en un momento complejo y de incertidumbre general, ha acelerado el ritmo de inversiones y sigue apostando firmemente por la consolidación de una movilidad en la ciudad orientada a modelos ambientalmente sostenibles y saludables, más agradables para transitar y, en definitiva, más habitables".

En esta misma línea argumental, el director general de la compañía, Miguel Ángel Rodríguez, ha insistido en "la proyección hacia el futuro" al objeto de "no perder el ritmo y ser capaces de seguir dando la talla en las mejores circunstancias, cuando esta situación se apacigüe lo suficiente". "Hemos adquirido 47 nuevos vehículos durante 2020, y en los próximos meses se incorporarán diez más con tecnología híbrida, lo que hará que reduzcamos la edad media de nuestra flota en casi dos años, con lo que este hecho implica en la mejora de la calidad en la prestación de nuestro servicio, su modernización y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero", ha enumerado.

Durante 2020, ha destacado la compañía de transporte en el comunicado, las políticas de Movilidad de la ciudad, con Guaguas Municipales como uno de los principales vectores, recibieron dos reconocimientos europeos: Winner of the Greening The Island 2020 Sustainable Mobility Award y Civitas Resilencia, por el paquete medidas implementado por el Ayuntamiento capitalino durante la época más crítica de la crisis de la covid-19.