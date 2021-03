Fedeport se expande en Tenerife para replicar el modelo de defensa del sector portuario

Al encuentro acudieron catorce empresas radicadas en Santa Cruz de Tenerife para conocer de primera mano un modelo que, en palabras de su presidente, José Juan Ramos, consiste en la defensa de la actividad portuaria “defendiendo el interés general y no los particulares de cada asociado”. La organización tiene carácter multisectorial, agrega.

El desembarco de Fedeport en Santa Cruz de Tenerife no supondrá la creación de una organización paralela a la que existe en Las Palmas de Gran Canaria. La llegada debe ser entendida en clave regional, de acuerdo con Ramos, que apela a la unidad a la hora de abordar la actividad portuaria en el Archipiélago: “Somos más fuertes cuanto más unidos estamos”. El presidente de Fedeport asegura que el “bien común es Canarias, no una isla en particular”.

En cualquier caso, esa aspiración regional no implica que la federación abogue por la unificación de las autoridades portuarias de las Islas. “No está en nuestra mente; no es nuestra función ni nuestra atribución”, recalca Ramos, que insiste en que la organización defiende “la regionalización de las empresas, no de las autoridades portuarias”.