El homenaje viral a la estrella de Guía

No paraba de caer confetti mientras de fondo sonaba The Winner Takes it All y allí estaba Xayo en el centro del escenario, con la mirada emocionada y comenzando a comprender que esta vez la victoria y la suerte por fin estaban de su parte. En 2019, el recientemente fallecido transformista grancanario encandiló al jurado y al público del programa Got Talent de Mediaset. A través de su historia personal, su actuación se convirtió en un homenaje a toda una generación silenciada que superó la persecución de la dictadura y fue partícipe del cambio social de las últimas décadas. Las condolencias que expresaron múltiples personalidades de la sociedad canaria horas después de que se conociera la muerte de Pedro Eugenio Moreno se repetían entre los miembros del jurado, que acudieron a las redes sociales para mostrar su pesar por la desaparición de uno de los participantes más recordados del talent show.

Los warholianos quince minutos de fama viral de Xayo -la tradicional ya la tenía ganada desde mucho antes, al menos en Canarias- permitieron a millones de personas conocer la historia de un artista del transformismo que comenzó a subirse a las tablas en 1977, cuando las leyes y la sociedad aún condenaban a las personas LGTB por una “peligrosidad social” que solo existía en los prejuicios de quienes dictaban las normas. La estrella de Santa María de Guía explicaba con virtuosa sencillez ante el jurado del programa aquella represión y la evolución de España en estas décadas: “Antes te cogían haciendo esto y te caían 10.000 pesetas de multa por maricón; fíjate si este país ha cambiado que hoy te pagan por hacerlo”.

D.E.P. 😢 - La lección de tolerancia que dejó Xayo en su paso por 'Got Talent' https://t.co/jREdsGKx3y — Risto Mejide 🕶 (@ristomejide) 25 de marzo de 2021

Aquellos tiempos “eran jodidos”, repitió dos veces en la entrevista previa a su actuación, como si aún hubiera ropa tendida que hiciera conveniente olvidar el espinoso tema y hablar de algo más liviano. En cualquier caso, aunque Xayo sufriera la represión social en los estertores de la dictadura franquista, tuvo la fortuna de sentirse acogido por su familia. Sobre todo por su padre, un “hombre rudo del campo” que entendió perfectamente que su hijo quisiera dedicarse al transformismo: “Me dijo que mientras mantuviera el respeto que la casa se merecía, yo podía hacer lo que quisiera”.

Eso es lo que contó en la entrevista previa; sobre el escenario la narración cambiaba un poco. El torbellino Xayo convertía cualquier cosa en un chiste a medio camino entre la realidad y la ficción y la relación paterno-filial no era una excepción: “Mi padre me dijo que cuando hiciera la mili me iba a hacer un hombre, y cuando fui al cuartel m hice un hombre, me hice dos...”. Cada frase ante el público era un chascarrillo; cada gesto, una interpretación en busca de la carcajada y el aplauso.

Hoy es un día triste para todos. Ha fallecido Xayo, semifinalista de la quinta edición de #GotTalent.



¡Hasta siempre! 💔 pic.twitter.com/ilreSMSL9h — Got Talent España (@GotTalentES) 25 de marzo de 2021

Como humorista, Xayo cultivaba un género, el del chiste, mucho más tradicional que su propio personaje. Dotado de un arte ágil y desbordante de socarronería, era capaz de transformar en nuevos los chascarrillos de viejo y eso es lo que hizo con maestría durante su primera actuación en 'Got Talent'. Con tres bromas que en boca de otra persona podrían resultar manidas logró ganarse al jurado. En cuanto saludó, las emociones, una especialidad que Telecinco sabe cómo llevar al límite, comenzaron a desbordarse.

Tras 42 años de trabajo, estar sobre aquel escenario en un programa de televisión de máxima audiencia era el espaldarazo de autoestima que Xayo necesitaba y sabía que merecía: “Es un pequeño homenaje para mí, para mi vida, para mi trabajo”, confesaba con cierta emoción a preguntas de la miembro del jurado Paz Padilla. Tras conocer su muerte, la humorista le deseó ayer “el mejor trascender”. Las felicitaciones del jurado fueron unánimes durante el programa. “No solo nos has hecho reír, sino que a medida que vas hablando nos gustaría estar escuchándote más y más”, reconocía otro de los jueces , Dani Martínez, que también lamentó en Twitter su fallecimiento.

La cantante Edurne, que este jueves representó en Twitter sus condolencias con un corazón roto, había alabado sin rodeos el talento de Xayo durante el programa -“Tú eres arte y cuentas los chistes con mucho arte”- aunque la mayor carga épica del show estaba reservada para el último miembro del jurado, Risto Mejide.

El polemista se enfundó su chaqueta más emotiva para hablar de la grandeza del artista guiense: “Gente como tú, todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, lo transforma en algo positivo, en algo que a la gente le hace sentir bien”. En su alegato, Mejide verbalizó algo que resultaba evidente: Xayo no necesitaba el refrendo de Got Talent para saberse merecedor de un homenaje y por eso iba a recibir el sí del miembro del jurado que más explota el papel de arisco ante los participantes. También acudió a las redes este jueves para mostrar su tristeza.

A partir de ese momento, el programa fue in crescendo: la música de Abba envolvía el ambiente, Padilla y Martínez le otorgaban el denominado pase de oro que le granjeaba un acceso directo a la semifinal del concurso -“El homenaje tiene que ser completo”, insistían- y todos, artista y jurado, se despedían fundiéndose en un abrazo que ahora resulta tan lejano como los tiempos previos a la pandemia. “Un honor, de verdad”, se despedía Risto. Para todos, cabe añadir.