The American School of Las Palmas celebra una carrera solidaria

The American School of Las Palmas, como cada año, ha celebrado su Run-a-thon (carrera solidaria) para recaudar fondos destinados a la ONG The Monkey Girl (Gambia). Este evento tuvo lugar dentro del campus escolar cumpliendo las medidas de seguridad establecidas por la COVID-19, como por ejemplo el distanciamiento social ya que cada grupo burbuja corrió por separado. Debido a la situación actual, las familias pudieron seguir en directo y animar la carrera a través de nuestras redes sociales. Este evento solidario ha sido posible al esfuerzo de todos y por ello nos gustaría agradecer la colaboración de empresas como Tirma, Serunion, Laister, Cima Running, Aguacana SL y por supuesto a nuestras familias, alumnos y profesores.

¡Un año más, ha sido bonito ver participar a nuestros alumnos en un evento deportivo por una buena causa!