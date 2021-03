Canarias está de luto. Pedro Eugenio Moreno, más conocido como Xayo, fue encontrado en la noche de este miércoles sin vida en su vivienda en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria.

Natural de Santa María de Guía y nacido en 1952, llevaba en el mundo del transformismo desde el año 1977. Televisión Canaria emite este sábado, 27 de marzo, a las 23:15 horas, especial producido por ETIQUETA AZUL PRODUCCIONES a partir de la última entrevista que ofreció el artista. La audiencia canaria podrá disfrutar una última vez de todo su talento y conocer más en profundidad a la persona detrás del activista y del transformista, que deja atrás innumerables recuerdos felices y especiales entre sus seguidores.

Xayo visitó el escenario de ‘Got Talent 5’en 2019 para hacerse "un homenaje a sí misma, a su vida y a su trabajo".

"Mi familia entendió que me dedicara al transformismo sobre todo mi padre que era un hombre rudo de campo. Me dijo que mientras me tuviera el respeto que la casa se merecía, podía ser lo que quisiera", dijo en su presentación en Got Talent.

Murió por causas naturales La autopsia realizada al cuerpo sin vida del transformista grancanario Xayo arrojó que su muerte se produjo por causas naturales. Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación consultadas por este periódico.



El artista también se refirió en Telecinco a su experiencia en la época franquista: "Antes te cogían haciendo esto y 10.000 pesetas de multa por maricón, fíjate si ha cambiado este país que ahora te pagan por hacerlo". Recordó que la Policía alguna vez le llevó a la Comisaría.

El guíense llamó la atención de Risto Mejide, quien afirmó: "La grandeza de gente como tú es que todo lo que ha pasado lo transforma en algo positivo, en algo que hace sentir bien a la gente". Tampoco dejó indiferente a Dani Martínez, quien aseveró antes de pulsar el botón para darle el pase de oro al grancanario que "con solo mirarnos, hemos pensado que tu homenaje tiene que ser completo y para que lo sea...".

El 3 de octubre de 2013 Xayo se convirtió en pregonero de las fiestas del Pilar de Guanarteme junto al presentador Israel Acevedo y el director de la murga Los Trapasones, el cantante y letrista Junior Alonso. El barrio distinguió a Xayo con el Pilar de Oro 2013.