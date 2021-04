El Ayuntamiento busca mejorar su atención a personas sordas

Según lo que se puso sobre la mesa en la reunión con Visualfy, la idea es instalar en las dependencias municipales una serie de ornamentos que, en caso de emergencia como un incendio, se encenderían y permitirían que las personas con discapacidad auditiva sepan que algo no marcha bien, ya que no podrían oír las señales acústicas que, de forma general, se ponen en funcionamiento en este tipo de situaciones. Además de esto, la propia empresa ha desarrollado una aplicación para smartphone que les ayudaría también en este aspecto para que abandonen el recinto en caso de peligro, enviando señales sensoriales directamente al teléfono. “Nos hemos dado cuenta que, al estar esperando el turno, no terminan de percibir el resto del mobiliario, pero sí que miran el móvil”, apuntó en este sentido el edil.

Según Regidor, la idea del encuentro con esta empresa es la de nutrirse de su experiencia en otras empresas o administraciones públicas, para “ver en qué han beneficiado en términos de mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva”. En todos los casos, además, las iniciativas que se tratan en estas aproximaciones son trasladadas a las asociaciones correspondientes a cada tipo de discapacidad que se ponga sobre la mesa, con el fin de que las valoren y les den el visto bueno o, por el contrario, las desechen si no las consideran útiles, tal y como ocurrirá con estos indicadores luminosos y la app que les acompaña.

El encuentro con ASOR Las Palmas será el próximo 12 de abril, adelantó a este diario Regidor, y si los miembros de la agrupación dan el visto bueno, se pondrá en marcha todo el mecanismo para poner en funcionamiento esta iniciativa. “Nos pondremos en contacto con Patrimonio, que es quien tiene las competencias y el presupuesto para poder efectuar las mejoras en dependencias municipales”, explicó el concejal, quien estima que, de dar el beneplácito, todo podría estar listo en un breve espacio de tiempo, con el objetivo de seguir impulsando una mejor atención a las personas con problemas auditivos.

Plan de acción

Desde la Concejalía de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, se ha puesto en marcha un plan de acción que contempla diversas iniciativas para mejorar el acceso de este tipo de personas a las dependencias municipales, sean las oficinas centrales de León y Castillo o las de los distritos. Entre ellas, se encuentran diversas acciones formativas entre el personal administrativo para que aprendieran lengua de signos. Además, el Ayuntamiento ha adquirido un stock de mascarillas que permiten ver la boca de quien las lleva para que, en caso de que no sepa este lenguaje, pueda haber una mejor interacción al poder leer los labios.

Asimismo, añadió Regidor, desde el Consistorio se está potenciando, a través de unas máquinas expendedoras, una serie de mejoras que permitan, por medio telemático, que la población pueda acceder a ciertos trámites sin necesidad de solicitar cita previa ni ser atendidos por el personal. “Uno de los trámites más solicitados es el certificado de empadronamiento, y este sistema permite aligerar las colas e ir a tiro hecho el día que mejor te convenga”, destacó. Ello también facilita a personas con discapacidad el acceso a estas gestiones en caso de no poder llegar a ellas en casa por cualquier motivo.