Urbanismo prolongará el bulevar del Guiniguada hasta la rotonda del Batán

El bulevar semipeatonal que quiere hacer el Ayuntamiento en la travesía del Guiniguada se prolongará desde el mar hasta la rotonda de El Batán, costará 11,5 millones y el nuevo proyecto ya ha sido presentado al Plan de Transición Energética del Gobierno de Canarias para su financiación con fondos europeos.

Así lo ha asegurado el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, quien añade que en el presupuesto se incluye también la construcción de un aparcamiento disuasorio que hará Sagulpa en la parcela que el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) utiliza como parquin.

11,5 MILLONES. Se prevé que la reurbanización de la autovía del Guiniguada entre el Teatro Pérez Galdós y la rotonda de El Batán costará 11,5 millones de euros.

La actuación, de la que se viene hablando desde hace más de diez años y que inicialmente se proyectó en el tramo de la GC-110 que va desde la altura de Obispo Codina hasta la altura del Rectorado, contempla dejar una vía de tráfico por cada sentido, ampliar las aceras, plantar más árboles y vegetación e instalar carriles de bicicleta. El espacio de los arcenes de la carretera del Centro que hoy utiliza la gente para aparcar de manera irregular permanecerá con la misma función. Según Doreste, los varios centenares de plazas que hay ahora se mantendrán en aparcamientos regulados en línea y gratuitos.

Se mantiene también la peatonalización prevista de la calle Juan de Quesada, una intervención que ahora se prolongará hasta la altura de la vieja prisión de San Juan. En definitiva, la reurbanización de la travesía consiste en calmar el tráfico que continuará en ambos sentidos, en hacer aceras anchas para el paseo y en garantizar la seguridad de los cientos de automovilistas que aparcan a diario en los márgenes de la carretera.

Aceras y carriles bici

“El proyecto”, explicó Doreste, “ya está subido a la plataforma del Plan de Transición Energética para que sea financiado con los fondos europeos que gestiona el Gobierno autónomo. Cuando se apruebe el proyecto, ellos nos dan el dinero y nosotros lo ejecutamos”, unas obras que se espera que se inicien a lo largo del próximo año, porque el dinero, en el caso de que llegue, lo hará a finales de este año.

415 APARCAMIENTOS. La zona estará dotada con más de 400 aparcamientos gratuitos en arcenes y solares, a los que se añadirá otro parquin de pago en el Rectorado con 250 plazas.

En palabras de Doreste, la actuación consiste básicamente en “plantar árboles y ensanchar aceras. El bulevar antes sólo llegaba hasta el Rectorado y ahora se prolongará hasta la antigua prisión de San Juan y la rotonda de El Batán. Vamos a regular los aparcamientos” de las cunetas, “sin que se pierda una plaza, para que aquello no sea una jungla de coches y también se eliminarán las vallas metálicas. Los aparcamientos seguirán en la zona donde están ahora, se delimitarán las plazas y se plantarán árboles entre ellos”. Además se utilizarán otros terrenos que están en la parte baja de San Nicolás para crear más aparcamientos gratuitos. “A ello se añadirá el parquin que va a construir Sagulpa al lado del Rectorado” con 250 plazas, “pero este será de pago”. En total, se calcula que la zona dispondrá de 415 plazas gratis.

En cuanto al pasadizo subterráneo situado en las inmediaciones, la intención de Urbanismo es cerrarlo con una reja, por su peligrosidad, en un futuro. “Si ensanchamos las aceras y eso se convierte en una calle normal, ya no será necesario ese pasadizo”, indicó.

El bulevar facilitará la conexión tanto de los barrios de Triana y Vegueta, sostuvo, como la de los Riscos de San Juan y San Nicolás que, a su juicio, son los que más aislados están por la autovía.

Propuesta de corredor verde

El concejal manifestó que, pese a que el proyecto para remodelar la travesía del Guiniguada ya está hecho y presentado, se muestra dispuesto a estudiar la propuesta de corredor verde que están impulsando once instituciones grancanarias, lideradas por el Gabinete Literario, para eliminar la barrera que existe entre los dos barrios históricos por la GC-110.

Al respecto expresó su interés en reunirse con los firmantes del manifiesto para escuchar sus propuestas y presentarles el proyecto que han realizado los técnicos de Urbanismo. “Yo creo que hay coincidencias”, subrayó aunque reconoció que sigue apostando por el proyecto que han elaborado los técnicos de su departamento.

2 CARRILES. Los actuales carriles de la travesía del Guiniguada quedarán reducidos a dos, uno por cada sentido, con lo que la autovía se transformará en una vía de servicio.

Doreste insistió en que no es partidario de destapar el barranco, por los problemas que traería consigo su mantenimiento, ni tampoco de la eliminación total del tráfico. “El tráfico será reducido al mínimo y los dos carriles se convertirán en vías de servicios. No podemos dejar sin servicio ni a Vegueta ni a Triana ni a los barrios” de los alrededores. “Lo que no tiene sentido es coger esa vía para ir al Puerto o al Sur, cuando se puede coger por los túneles de San José. Nadie entiende que esa carretera siga como una travesía todavía porque no tiene tráfico suficiente para ello”, afirmó.

El proyecto, aseveró, cuenta con el apoyo del consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis, que ha dejado de condicionar la creación del bulevar a la construcción de un cuarto carril en la Autovía Marítima, como garantía para que la salida de los túneles de San José no bloqueen la autovía.

Ahora, añadió, son los técnicos del Cabildo de Gran Canaria, institución que gestiona la carretera, los que están planteando la misma objeción.

Para llevar a cabo el cuarto carril de la Autovía Marítima será necesario proceder al relleno de la escollera y ensanchar la plataforma, una obra que también dejará espacio para los carriles de la MetroGuagua. Según el responsable de Urbanismo, la autorización de Costas para el relleno ya se ha conseguido y en estos momentos todo está pendiente de que se firme un acuerdo entre el Gobierno canario y el estatal para sacar a concurso el proyecto y llevar a cabo los rellenos desde la altura del cementerio y el Mercado de Vegueta.

“El Gobierno canario se encargará de hacer los rellenos de la Avenida Marítima y el Ayuntamiento llevará a cabo después las labores de asfaltado y embellecimiento”, indicó.