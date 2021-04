11 asociaciones sociales y ONG avisan que ya piden ayudas personas en ERTE

Once asociaciones, comedores sociales y ONGs de Las Palmas de Gran Canaria alertan del repunte en la demanda de ayudas por parte de la población más afectada por la crisis económica desatada por la pandemia. Las cifras no dan lugar a dudas, algunas atienden a un 70% de personas más que hace un año. Así lo hicieron constar este viernes tras mantener una reunión con el portavoz municipal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC) en el Ayuntamiento capitalino, Francis Candil, y la responsable de Políticas Sociales del partido, Cristina Valido. Las diferentes entidades solicitaron, además, un mayor apoyo por parte de las administraciones públicas para poder hacer frente a la situación.

En líneas generales, las entidades destacaron que se han encontrado con un nuevo perfil solicitante de ayudas sociales; personas que se han visto abocadas a un ERTE que dura más tiempo del previsto -hay quienes llevan sin poder retomar su empleo desde marzo de 2020- y cuyas pequeñas bolsas de ahorro han ido menguando hasta desaparecer. Situación a la que habría que sumar los efectos de la crisis migratoria. De ahí que los distintos colectivos requieran a las instituciones una respuesta más eficaz, informó Efe.

El responsable de comunicación del Banco de Alimentos, José Ramón de Pablos, destacó que la demanda de ayuda ha crecido en el último año un 70%. Hasta tal punto que en la provincia de Las Palmas atienden a unas 32.000 personas, de las cuales 14.514 viven en la capital. Es más, Pablos apuntó que no solo ha crecido la demanda; al mismo tiempo la recepción de alimentos en sus instalaciones ha disminuido por culpa del cero turístico y las restricciones en la hostelería; “estos no tienen excedente y no entregan producto”, resaltó.

De esta manera, si en 2019 la entrega de alimentos estaba en torno a 220 kilos por persona y año, el año pasado, ya en plena pandemia, esta cifra bajó a 140. Aún así, durante su comparecencia agradeció a la ciudadanía la posibilidad de entregar 4,2 millones de kilos de alimentos. También reconoció el apoyo brindado por el Cabildo, al tiempo que aseguró que el resto de administraciones “no se han implicado” poniéndose en “un segundo plano y no dando la cara” por lo que pide que “cumplan con sus obligaciones”.

Pablos aseguró que la entidad ha tenido que “reinventarse” para poder hacer frente a esta situación. Lo ha hecho por medio de los bonos de supermercado o recogidas online que han suplido parte de las grandes recogidas de alimentos en eventos multitudinarios que se hacían tradicionalmente. Caso de la tradicional Operación Kilo en Navidad.

El coordinador de Cruz Roja en Canarias, Txema Zarraluqui se manifestó en estos mismos términos. Según las cifras de la entidad, la demanda de ayuda aumentó en 2020 en un 40% en las Islas. Y en este caso no solo de alimentos, también han llegado personas reclamando apoyo para pagar recibos de luz, agua, alquileres o problemas en la brecha digital en la educación, destacó.

Zarraluqui destacó que el 40% de las ayudas proporcionadas han correspondido a personas que “jamás habían solicitado ayuda antes”; un hecho que ha supuesto “un reto” para la entidad. De los 159.000 solicitantes de 2020, el 60% son mujeres con menores o familiares dependientes a su cargo. De estos, un 30% son mayores de 60 años, lo que supone “una situación de riesgo y de exclusión social muy importante” para un nuevo nicho de la población.

Desde Cruz Roja aseguraron que esta misma tendencia de 2020 se mantiene en lo que llevamos de 2021, “y se prevé que incluso empeore en los próximos meses”. De ahí que solicitaran este viernes “más apoyo”. El pasado año movieron unos cinco millones de euros para responder a la emergencia social y en 2021 han empleado un millón más.

En la reunión también estuvieron presentes otras entidades. La mayoría destacó que han tenido que duplicar sus esfuerzos durante la pandemia. El comedor social San Pedro, en la Isleta, afirmó que han pasando de 50 a 100 casos. La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Pobreza, señaló que ayuda a 170 personas en situación de vulnerabilidad; mientras que la Obra Social de Acogida y Desarrollo, atiende a 88 residentes del centro más unas 60 personas al mes que acuden a por ropa y alimentos.

