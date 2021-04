Un hombre se sienta mañana en el banquillo por, presuntamente, empujar hacia un pantalán situado en el Muelle Santa Catalina a un joven que se encontraba durmiendo en un muro cerca del centro comercial. La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide siete años de prisión al acusado al calificar los hechos como tentativa de homicidio.

El suceso tuvo lugar, según la acusación pública, la madrugada del 1 de noviembre de 2016 cuando la víctima se encontraba en las proximidades del centro comercial El Muelle a la altura de una discoteca y en la vía que conduce al Muelle de Santa Catalina. El joven se encontraba indispuesto debido a que había consumido bebidas alcohólicas por lo que decidió tumbarse en un murete que delimita la acera con el pantalán.

A pesar de que se notase “una apreciable diferencia de nivel”, el procesado Martín C. L. “sin aparente motivo, pero con la clara y evidente voluntad de acabar con la vida” del agredido se acercó a él y tras decirle “Ay, que te vas para el agua” tuvo la intención de empujarle para que este se cayera aunque no lo logró “tan sólo porque las personas que le acompañaban se lo impidieron”.

Sin embargo, relata el Ministerio Fiscal, tras pasar un rato Martín C. L. volvió a acercarse hasta donde estaba tumbada la víctima y, tras espetarle: “¡venga, para el agua!”, lo empujó hacia el pantalán sin que las personas que le acompañaban pudieran evitarlo en esta ocasión. El agredido cayó al vacío desde unos cuatro metros de altura y se golpeó con el suelo.

Heridas

A consecuencia de estos hechos la víctima fue trasladada hasta el Hospital Doctor Negrín en donde fue ingresado al sufrir un traumatismo craneo-encefálico, hemorragia cerebral, acumulación de aire en el interior de la cavidad craneal derecha, fractura del seno frontal, fractura diástica parieto occipital derecha, contusión frontal, fractura del techo de la órbita, pared lateral y arco cigomático izquierdo, fractura anteroposterior del suelo de la fosa anterior del esfenoides, neumo-órbita derecha, fractura del tercio anterior del cóndilo occipital izquierdo, fractura del acromión derecho, neumotórax derecho, fractura de la décimo segunda costilla derecha, contusión del polo superior y tercio medio del riñón derecho y hematoma suprarenal derecho.

Para lograr estabilizar al agredido se precisó de 57 días de perjuicio personal básico, 488 días de perjuicio personal particular por “pérdida temporal de calidad de vida moderado”, 44 días de perjuicio personal particular por “pérdida temporal de calidad de vida grave”, un día de perjuicio personal particular por “pérdida temporal de calidad de vida muy grave”. Además, requirió de cinco intervenciones quirúrgicas.

El afectado quedó con diversas secuelas del sistema nervioso, olfatorio, mucoesquelético en la extremidad superior, cintura escapular y hombro (con disminución de movimiento, flexión, rotaciones externa e interna y material de osteosíntesis), así como psicológicas que consisten en un trastorno adaptativo.

Es por ello que la Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de homicidio en grado de tentativa en su escrito de conclusiones provisionales por el que pide una condena de siete años de prisión y que el procesado indemnice a la víctima con 120.760,73 euros por las heridas y secuelas causadas.

El procesado Martín C. L. que se sienta mañana en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas fue detenido por esta causa el 1 de noviembre de 2016 y permaneció en prisión provisional hasta el 22 de noviembre del mismo año.