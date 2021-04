El Ayuntamiento aspira a quedarse con el Náutico si el Puerto retira la concesión

Doreste aseguró que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tiene “ningún papel” en la negociación que se abrirá seguramente entre el Puerto y la directiva del club para buscar un acuerdo que evite la salida de la entidad. Otra cosa, consideró, es que le pidan al Ayuntamiento que participe. No negó, en todo caso, el interés del Ayuntamiento en contar con esas instalaciones, que son claves en esta área de expansión de la ciudad como espacio libre, situada junto a la Base Naval, otro recinto que la ciudad viene demandando desde hace muchísimos años. La zona está también en plena remodelación, con la peatonalización de Mesa y López y la reciente puesta en marcha del parque marítimo.

De hecho, recordó, la ciudad está pendiente desde hace varios años de que el Náutico le permita retranquear su entrada para prolongar el paseo marítimo hasta la Avenida y a cambio el Ayuntamiento le haría un aparcamiento para compensar las plazas perdidas. “La anterior directiva se negó en redondo y la actual dijo que lo estudiaría y todavía está en ello”, señaló Doreste, quien añadió que en el escenario que se abre ahora la construcción de un aparcamiento se queda en el aire, al desconocerse cómo va a acabar la situación. “El Ayuntamiento no se va a comprometer con una entidad que no sabe si va a seguir allí”, sostuvo, mientras insistió en que el club debe retranquear la entrada. Al respecto, Maica López confirmó que “estamos dispuestos a negociar el retranqueo y entendemos que si es por un bien común para todos que se haga efectivo, entendemos dónde estamos y queremos que todos estemos bien, no solo nosotros”.

La caducidad de la licencia deja en el aire un acuerdo para retranquear el edificio

En cualquiera de los casos, subrayó Doreste que si la Autoridad Portuaria desaloja al Náutico, el Ayuntamiento ejercería su derecho de “tanteo y retracto” para hacerse con las instalaciones, en el caso de que el Puerto saque a la venta la parcela o desafecte los terrenos. O, incluso, plantearía al Puerto la posibilidad de su cesión a la ciudad con un acuerdo parecido al que dio lugar a que el Puerto renunciara a toda la zona del Sanapú.

En el hipotético caso de que el edificio del Náutico pasara a manos de la ciudad, Doreste no ve imposible llegar a un acuerdo con la directiva del club para permitirles seguir a cambio de un canon, pero reconoció que todavía es precipitado hablar en esos términos.

El concejal no se negó a hablar con las otras dos partes en busca de una salida satisfactoria para todos y advirtió que en “ningún momento el Ayuntamiento ha presionado a la Autoridad Portuaria para que eche al Náutico”.

El Club tiene como primera opción la prórroga y no descarta acudir a la vía judicial

Maica López aseguró que el Club Náutico intentaría evitar que el Ayuntamiento comprara el suelo y recordó que parte del edificio social es propiedad del Club y está protegido, por lo que la operación sería muy complicada. De cualquier forma, su primera opción es “renovar la concesión para seguir teniendo nuestras instalaciones”, y para ello no descartan la vía judicial: “Entendemos que existen bases para que se prorrogue la concesión y vamos a intentar que así sea por cualquier vía legal”, detalló. Ya como segunda opción se presenta la adquisición del suelo: “No lo descartamos, tendríamos de plazo hasta el 2027”, comentó.

López recordó la importancia del Club en la sociedad canaria “dándole olímpicos y nuestro granito de arena a nivel social, con lo cual creemos que la labor del Club no es aislada y repercute mucho en Gran Canaria y en la sociedad”. Por tanto, concluyó que “vamos a intentar por todos los medios seguir en nuestras instalaciones y serán los socios los que decidan, que son los que tienen la última palabra”.