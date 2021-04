“Y tú, ¿qué haces aquí?”

He participado en el acto convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el que se homenajeaba la figura de José Franchy Roca con motivo del 90º aniversario de la proclamación de la Segunda República. Y lo hice por una razón muy sencilla de entender: Ciudadanos representa a la Tercera España. La España de Chaves Nogales, de Unamuno, de Clara Campoamor. Una España que no cree en rojos y azules. Una España que es demócrata, liberal y que busca la convivencia. Mi presencia causó cierta sorpresa entre muchos de los allí convocados, sin embargo, lo que a mi me sorprende es precisamente que tenga que explicar mi participación en este acto de homenaje. Paradojas de la política. Nadie debería apropiarse de estos actos que celebran la democracia.