Comercios claman contra Endesa por un largo corte de luz en la calle Barcelona

Sin luz. Así se quedaron ayer los vecinos y comerciantes de una parte de la calle Barcelona, en las inmediaciones del Mercado Central, por trabajos en la línea eléctrica llevados a cabo por Endesa, que se demoraron en el tiempo más de lo previsto en un primer momento, hasta casi las seis de la tarde. Según los empresarios de la zona, la situación les hizo tener pérdidas de más de 500 euros en algunos casos, ya que muchos ni siquiera pudieron abrir sus establecimientos en todo el día, puesto que no tenía sentido mantener su actividad si no disponían de electricidad para funcionar. En el caso de los restaurantes y cafeterías, tuvieron que tirar productos perecederos que se pusieron en mal estado al no funcionar los frigoríficos y congeladores.