El portavoz de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, ha exigido al alcalde, Augusto Hidalgo, que “ataje la auténtica situación de caos” que vive la ciudad en cuanto a la atención social a los migrantes. Candil acusó al primer edil de mirar para otro lado mientras es cómplice del drama humanitario que viven los migrantes en la capital; una situación derivada de la falta de gestión del Estado.

Según el portavoz de CC-UxGC, “los recursos sociales están absolutamente desbordados, porque a la atención a los sin techo y personas vulnerables que venían ofreciendo los trabajadores municipales, se unen los inmigrantes que viven abandonados en nuestras calles, una cifra que crece día tras día, y que intentan salir de esta isla como polizones. Duermen donde pueden, en la playa de Las Canteras, en las zonas aledañas al Puerto de La Luz y de Las Palmas u ocupando espacio en la playa de Las Alcaravaneras, donde han montado un auténtico campamento”.

Francis Candil ha demandado al gobierno municipal una solución urgente y pide la creación de comedores de emergencia social para responder a la demanda de alimentos que tiene la población inmigrante en la capital. “Este Ayuntamiento no puede quedarse cruzado de brazos, impasible ante lo que estamos viviendo y siendo cómplice de cómo los migrantes permanece en la calle día tras día sin ningún tipo de recursos y atención”, aseveró. A su juicio, es lamentable la actitud de Augusto Hidalgo, que permite que el Gobierno de España haya creado un gravísimo problema en Las Palmas de Gran Canaria con la inmigración “ilegal” y, sin embargo, no mantiene ningún tipo de exigencia al Estado. “El alcalde tiene que exigir al Gobierno medidas complementarias y alternativas a los propios fondos que tiene la ciudad. Los comedores sociales y las asociaciones de reparto de alimentos no dan abasto y el alcalde no puede seguir esperando a que las soluciones caigan del cielo”, indicó.