El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la modificación de las medidas de prevención contra la COVID-19 siguiendo la normativa aprobada por el Gobierno de Canarias, por la que la isla de Gran Canaria pasa de nivel de alerta 3 a nivel de alerta 2.

Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, a partir de este viernes se pondrán en marcha nuevas medidas en espacios e instalaciones municipales.

Los parques infantiles, que permanecían precintados como medida preventiva ante la declaración del nivel de alerta 3, se abrirán nuevamente, al igual que los locales sociales y centros cívicos, que lo harán de manera progresiva. De esta manera, los vecinos podrán hacer uso de estos espacios previa solicitud y autorización al distrito en el que estén ubicadas las instalaciones.

Por otro lado, se reanudarán las competiciones federadas en las instalaciones deportivas cerradas del Instituto Municipal de Deportes y se permitirá la actividad física no federada mientras no se supera el 50% del aforo.

Bajo las indicaciones de las autoridades sanitarias, se mantendrá la limitación del aforo del servicio de transporte público al 50%, y el cierre de los parques vallados de la ciudad a las 20:30 horas para evitar concentraciones y botellones.

Asimismo, continúa la limitación de la práctica deportiva en el paseo de Las Canteras, que solo se permite en la franja comprendida entre las 22:00 y 8:00 horas de la mañana, y la clausura de los juegos de mesa del parque Santa Catalina.

Bares, restaurantes y cafeterías

Con respecto a la hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías, el Ayuntamiento prolongará al menos hasta el fin del estado de alarma, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo, la autorización temporal para la ampliación e instalación de terraza, siempre que se cumpla con la normativa sanitaria y se respete la norma de tránsito peatonal.

Para apoyar al sector, el Ayuntamiento continuará permitiendo con carácter excepcional a los establecimientos afectados por las limitaciones, las ocupaciones del dominio público con mesas y sillas al aire libre que sean susceptibles de obtener licencia, conforme a la Ordenanza, tanto en zonas peatonales como en zonas de aparcamiento.

El límite temporal de esta medida dependerá de la normativa que establezcan las autoridades sanitarias para esta actividad tras el 9 de mayo.

Los establecimientos que ya han presentado su solicitud para acogerse a esta medida podrán seguir haciendo uso de la misma, mientras que los que aún no lo hayan hecho podrán presentar su solicitud a través de la web municipal www.laspalmasgc.es.

Los requisitos que se exigen para obtener dicho permiso son cumplir con el aforo permitido de acuerdo con cada licencia, garantizar el cumplimiento la normativa sanitaria y la distancia de seguridad entre mesas, que se garantice el cumplimiento de la norma de tránsito de los peatones y que no se obstaculicen las entradas y salidas a garajes, viviendas u otros locales.

En cuanto a la normativa que deben seguir los establecimientos, se reanuda el servicio en las zonas interiores y el de barra, y se aumenta el número de comensales por mesa a seis personas en el caso de las terrazas y a cuatro en el interior de los establecimiento.

En cuanto al aforo, la normativa regional establece un aforo máximo del 75% en terrazas y al 50% en el interior.

En cuanto al aforo entre no convivientes, en espacios públicos y privados, se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de seis, salvo en el caso de convivientes. Si el grupo incluye tanto personas convivientes como no convivientes no excederá de seis personas.

Asimismo, con el nivel 2 se activa el registro de clientes en el interior de bares y restaurantes.

En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento queda prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas. Asimismo, la hora de cierre de dichos locales debe ser antes de las 23:00 horas.

Ámbito deportivo

Para las actividades colectivas en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos del IMD en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de dos metros permanentemente, se permite un número máximo de 6 personas por grupo, incluido el monitor. Además, se garantizará la distancia de seguridad de dos metros entre los distintos grupos en todo momento. No se superará el 50% del aforo para cada una de las estancias y centros deportivos.

Al aire libre se permite el deporte en grupos máximos de 6 personas, incluido monitor, si no puede mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de dos metros permanentemente. Se permite la actividad deportiva federada no profesional en modalidades que requieran más de 10 personas.

Además, vuelven las competiciones federadas de formación, siempre y cuando no se supere en la celebración de los encuentros el 25% del aforo de público autorizado, garantizando la distancia de 1,5 m, público sentado. El público debe estar acomodado en grupos de máximo 4 personas.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el Gobierno de Canarias modifica también a partir de este lunes la limitación de libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las 23:00 horas y las 6:00 horas.