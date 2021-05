El acusado de abusar de la hija menor de un amigo sostiene que "ella quería"

El procesado que tenía 26 años al momento de los hechos comenzó negando en el juicio celebrado en su contra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas este martes conocer que la víctima tenía 14 años cuando iniciaron "una relación esporádica" y admitió haber mantenido relaciones sexuales "consentidas" con ella en una ocasión durante el verano de 2019. Además, según el encausado, comenzó a enamorar a la menor cuando el padre de ella y primo de la mujer del procesado lo acogió en su casa ya que su pareja lo había echado y no tenía donde vivir.

Tras la insistencia del fiscal Javier García Cabañas, el procesado admitió que tenía "pleno conocimiento" de que la niña contaba con 13 años cuando retomó la relación con sus familiares y 14 cuando comenzó a abusarla. Y es que, reconoció que le había dicho a la menor que cuando cumpliese 16 años podría irse de casa con él. En referencia a su declaración en instrucción sobre que: "su cuerpo lo decía todo", reseñó que lo dijo porque ella parecía tener más edad pese a conocer que efectivamente contaba con 14 años.

"Me cogió con las defensas bajas", ese fue el pretexto que utilizó tras admitir que mantuvo relaciones sexuales con la niña dentro de su coche sin haberla forzado. "Sucedió lo que tenía que suceder, ella quería y yo quería", apuntó a la vez que insistió en que acababa de terminar la relación con su pareja. Asimismo, expuso que la madre tenía pleno conocimiento de la relación que ambos tenían aunque la testigo aseguró que nunca se imaginó que pasaría algo así porque tenían confianza en él.

La mujer del procesado fue quien tras encontrar fotos de la menor en el móvil de su pareja alertó a su primo sobre lo que "estaba pasando" con su hija y el acusado aunque no sabía a ciencia cierta si habían mantenido o no relaciones sexuales. A su vez, fue ella quien investigó y comentó a los padres de la menor que las primas de la víctima habían visto una escena en la que la víctima y su abusador estaban bajo una manta en la vivienda del encausado y cuando su pareja estaba trabajando. Sin embargo, el aseguró que la madre de la menor le amenazó con denunciarle ante la policía si terminaba la relación con la pequeña para volver con la prima de su marido y que, como efectivamente han vuelto, surgió el procedimiento en su contra.

Los padres de la afectada declararon que no se imaginaban una cosa así ya que el procesado era su amigo y su hija una niña y que debido a lo sucedido la menor ha bajado su rendimiento escolar y que al principio ella negó que el acusado la abusara pero como la llevaron al hospital a que le hicieran un reconocimiento médico terminó "derrumbándose" y contando que ella no quería tener relaciones sexuales con él pero tenía miedo ya que éste había bajado los seguros del coche. "Ella me dijo que le dijo que no quería y él le insistió, que le decía que le dolía y él se apartó cabreado, ella se bajó del vehículo y él se fue", lamentó la madre de la adolescente. El padre confrontó al acusado por WhatsApp y éste le admitió los hechos y le dijo que "para el amor no hay edad. Ella me quiere y yo la quiero, todo fue consentido".

El fiscal ha solicitado que se le condene a una pena de 11 años y diez meses de cárcel por el delito continuado de abuso sexual a menores de 16 años. El juicio ha quedado visto para sentencia. Mientras que su defensa pidió una condena ajustada a derecho.