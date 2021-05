Alexis Cabrera: «El Ayuntamiento podría dar un uso social a los locales vacíos»

Este es uno de los comercios más antiguos del barrio.

En total, llevamos aquí 54 años, mi padre abrió la tienda cuando las calles aún eran de tierra. Él aún viene por las mañanas, a sus 90 años, abre la tienda y recoge y coloca la prensa. Está tras el mostrador hasta que dejo al niño en el colegio.

Pocos negocios han logrado aguantar tanto tiempo en esta parte de Escaleritas.

Actualmente soy casi el único. Estos locales fueron construidos por un guardia municipal, por lo que tengo entendido, Modesto. Pero todos han ido cambiando de dueño o están abandonados. Ahora mismo solo quedo yo y Mari la de la dulcería, en la calle Almirante Benítez Inglott.

¿Cree necesario un plan de rehabilitación del barrio?

A mí lo que me resulta sorprendente es que hagan planes sin tener en cuenta a los vecinos. Ninguno de estos edificios tiene aparcamiento y si amplias aceras, por ejemplo... En algunos sitios son muy anchas cuando podrían ser plazas en batería. La población está envejecida pero aún así son ocho viviendas por portal.

Vive mucha gente mayor.

Es un barrio que ha ido envejeciendo y si le quitas comercios, le quitas vida. Hay locales que están vacíos que el ayuntamiento, que es el propietario podría darles un uso social para la gente mayor o para la juventud. Aquí por ejemplo, mucha gente tiene un nivel cultural muy básico y podrían ayudarles de alguna manera.

¿Cómo un negocio tradicional logra aguantar tantos años? En otros barrios de la capital han ido desapareciendo en los últimos años.

Me he quitado el concepto del fiado. Esa ha sido la ruina de muchos negocios en este y en otros barrios. La generación mayor fiaba de palabra y la cumplía, pero los que han venido después no ha sido igual.

¿Siente que las administraciones podrían hacer algo?

Nos da la impresión de que no somos nadie. Si quieren ayudarme tienen que preguntarme qué es lo que quiero. Yo y otros comerciantes de la zona opinamos así, en el sentido de tengo que salir por mi cuenta, sacarme las castañas del fuego.

¿Ve futuro al comercio local en esta zona?

La clientela está envejeciendo y ya no tiene las mismas necesidades para comprar, no requiere de tanto. Pienso que los locales podrían enfocarse mejor con un fin social. Se han hecho cosas en los últimos años, abrieron aquí atrás un centro de reparto de alimentos, pero además podrían utilizar los locales vacíos, que son de propiedad municipal. Yo aquí relleno talonarios, leo facturas, contratos.