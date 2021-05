Los vecinos de Las Alcaravaneras quieren más calles peatonales y las quieren ya. El movimiento ciudadano que planteó el año pasado la creación de un corredor peatonal para unir Santa Catalina y la Alameda de Colón a través de los barrios de Las Alcaravaneras y Arenales emprendió esta semana una campaña para recoger firmas de apoyo de vecinos y comerciantes y conseguir que el Ayuntamiento inicie ya esta actuación, que se comprometió a estudiar en un pleno de junio del año pasado.

La iniciativa, que plantea peatonalizar de manera prioritaria las calles Alemania en Las Alcaravaneras y Senador Castillo Olivares y Angel Guimerá en Arenales, cuenta con el apoyo de la asociación de vecinos Alcaravan y de hosteleros y comerciantes de la calle Alemania, que expresaron su convencimiento de que la eliminación del tráfico en la calle beneficiará los negocios y permitirá al vecindario pasear de manera más segura.

Mientras los vecinos se movilizan para que se ponga en marcha el camino peatonal de norte a sur de la ciudad, desde la Concejalía de Movilidad, que dirige José Eduardo Ramírez, aseguran que ha encargado «un estudio de ingeniería de una propuesta de Gran Vía peatonal que conecta desde Mesa y López a Triana a través de Las Alcaravaneras. Esperamos tener la propuesta antes de verano para presentarla a los propios vecinos».

Silvestre López Angulo, miembro del movimiento ciudadano que ha impulsado el corredor peatonal, denominado Gran Vía, explica que como «pasan los meses y el Ayuntamiento no hace nada, hemos decidido salir a la calle para hacer un poco más de presión».

«Pasa el tiempo y aquí seguimos caminando por aceras de 80 centímetros. Nos dicen que por la pandemia debemos mantener las distancias para estar más seguros, pero en Alcaravaneras no podemos». López Angulo recuerda que tras el pleno de junio donde se acordó por unanimidad, a propuesta de Ciudadanos, estudiar el corredor peatonal, se celebró una reunión con los responsables de Movilidad donde se habló de la posibilidad de peatonalizar la calle Alemania en agosto y solo durante los domingos para ver como funcionaba.

«Desde esa reunión han pasado muchos meses y el pasado noviembre, el gobierno municipal dijo que incluiría la actuación en el presupuesto de 2021. Ahora vemos que no se ha incluido y que se va a encargar un estudio para tomar una decisión». Hacer peatonal la calle Alemania, subraya, «sólo requiere pintar de verde el asfalto y cambiar a sentido norte el tráfico por la calle Luis Antúnez».

La asociación de vecinos Alcaravan también apoya la peatonalización. Su portavoz Carlos Santana considera que hacer peatonal la calle Alemania «es algo bueno para la gente. Las calles están muy anticuadas con aceras resbaladizas y peatonalizar es una solución. Es algo saludable para la gente porque promueve el paseo, una actividad cardiosaludable. Es bueno que se pueda caminar de lado a lado de la ciudad».

En el mismo sentido se pronuncia Joaquín Rom, de la cafetería La Trastienda de la calle Alemania. «Peatonalizar la calle nos beneficia porque va a haber más gente caminando por la zona y nos permitirá ampliar el espacio para terraza», considera Rom, que va escapando con su negocio gracias a su clientela fija.

Carmelo García, dueño de la tienda Lino Decoración, es también partidario de eliminar el tráfico. «Sería una maravilla porque se quitarían los bolardos de las aceras, que suponen un trastorno para muchas personas. Es un corredor muy utilizado por la gente y me parece una idea estupenda, lo único que habría que hacer es poner algunos árboles más y jardines y la calle quedaría más humana».

Lo mismo opina Sary Alosman, dueño del Restaurante Libanés. Entiende que ayudaría a «reducir el tráfico de la zona, que es muy molesto».

Que los niños jueguen en la calle





La Concejalía de Movilidad ha elaborado un anteproyecto en el que contempla peatonalizar la minimanzana situada entre Pío XII, Luis Antúnez, Pí y Margall e Ingeniero Salinas. López Angulo no se opone a este proyecto del que no se sabe nada, pero considera que lo prioritario es crear primero un corredor peatonal norte-sur. «En esta ciudad, el 95% de las personas se desplazan en dirección norte-sur. Lo que queremos es un camino peatonal. No estamos en contra de la gran manzana, pero no soluciona ese tipo de desplazamientos». La campaña de distribución de folletos se inició el pasado martes en Las Alcaravaneras y continuará a partir de hoy en Arenales. López Jurado se muestra convencido de que el corredor peatonal «va a venir muy bien, va a revitalizar el barrio, que va a ser más agradable, con menos ruido y con menos contaminación. Queremos un barrio más amable, donde los niños puedan jugar a las chapas en la calle»