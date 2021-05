Los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y los de San Bartolomé de Tirajana aún están a la espera de que se les vacune contra el coronavirus al igual que sus compañeros del cuerpo de Las Palmas de Gran Canaria, junt a policías locales, quienes a partir de hoy empezarán a recibir la primera dosis. El sindicato CCOO amenaza con ir a la Justicia el lunes si durante este fin de semana no reciben información alguna sobre el plan de vacunación de la plantilla, compuesta por 240 trabajadores.

El portavoz de la junta de personal y coordinador autonómico de CCOO, José María Monzón, señaló ayer que, después de las resoluciones de un juzgado catalán y otro de la capital grancanaria que instruían a vacunar al colectivo de bomberos incluido en el grupo 6, ha intentado conocer el calendario de suministros de los fármacos a los bomberos, sin obtener hasta este viernes respuesta alguna por parte de la Consejería de Sanidad.

Monzón apuntó que el miércoles, a través de la gerencia del Consistorio, solicitó que les indicaran «qué vacuna y cómo se va a vacunar». «El jueves llamé y tras más de 40 minutos y pasar por tres personas, me ponen con la responsable de vacunación del teléfono del Gobierno de Canarias y me dice que esto se lleva vía Sanidad». «Le indico», continúa, «que queremos de manera urgente las fechas de calendario de vacunación del personal del Consistorio dado que no entendemos cómo no se nos da aún y el resto ya lo tienen». La respuesta, según el sindicalista, fue que «elevaban la queja al equipo de vacunación».

Ante la desidia que, en su opinión, han mostrado desde el Gobierno, Monzón adelantó que si no se les da una solución antes del lunes, denunciarán al responsable del calendario de vacunación, «a quien paraliza» que se les inyecte el fármaco. «Sabiendo que un juez nos da la razón, a ver quién es el responsable de que no se esté ejecutando», aseveró.