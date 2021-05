El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantendrá las medidas vigentes durante el nivel de alerta 2 frente a la Covid-19 pese a la finalización del estado de alarma siguiendo las indicaciones del Gobierno de Canarias, que prolongará la limitación del horario de circulación nocturno, la limitación de grupos o el aforo limitado en la restauración para controlar la pandemia en las Islas.

Guaguas. Las medidas establecidas por el Consistorio seguirán vigentes y se mantendrá la limitación del aforo del servicio de transporte público al 50% y el cierre de los parques vallados de la ciudad a las 20:30 horas con el objetivo de evitar concentraciones y botellones.

Las Canteras. Continúa la limitación de la práctica deportiva en el paseo de Las Canteras, que solo se permite entre las 22:00 y 8:00 horas de la mañana y la clausura de los juegos de mesa del parque Santa Catalina.

Centros cívicos. Los locales sociales y centros cívicos siguen abriendo de manera progresiva y los vecinos podrán hacer uso de estos espacios previa solicitud y autorización del distrito.

Terrazas. Para apoyar la restauración, el Ayuntamiento prolongará la autorización temporal para la ampliación e instalación de terrazas, siempre que se cumpla con la normativa sanitaria y se respete eltránsito peatonal. Se continuará permitiendo con carácter excepcional a los establecimientos afectados por las limitaciones las ocupaciones del dominio público con mesas y sillas al aire libre que sean susceptibles de obtener licencia. Los establecimientos que ya han presentado su solicitud para acogerse a esta medida podrán seguir haciendo uso de la misma, mientras que los que aún no lo hayan hecho podrán presentar su solicitud a través de la web municipal.

Interiores. En cuanto a la normativa que deben seguir los establecimientos, se permite el servicio en las zonas interiores y el de barra, con un límite de seis de comensales por mesa en el caso de las terrazas y cuatro en el interior de los establecimientos. En cuanto al aforo entre no convivientes, en espacios públicos y privados, se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de seis, salvo en el caso de convivientes. Si el grupo incluye tanto personas convivientes como no convivientes no excederá de seis personas.

Hora de cierre. En las terrazas u otros espacios al aire libre queda prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas. La hora de cierre de dichos locales debe ser antes de las 23:00 horas.

Deportes En cuanto a las instalaciones al aire libre del IMD, se contempla un aforo máximo del 75% y grupos de seis personas, si no es posible mantener los dos metros de distancia permanentemente, mientras que en las zonas interiores se permite un aforo del 50% con grupos de 6 personas máximo si no es posible mantener dos metros de distancia.

Público. Se permite el acceso al público en encuentros y competiciones con un aforo máximo de un 25%, así como el uso de mobiliario urbano de uso deportivo como rocódromos, parques de calistenia o máquinas de musculación exteriores, así como el uso de vestuarios.

Mascarilla y noche. El uso de la mascarilla será obligatorio’ en todo momento, con la única excepción del deporte individual al aire libre y a 2 metros. Respecto a la asistencia de público en encuentros y competiciones, se permitirá el 25% del aforo de público y a distancia de 1,5 metros. Se mantiene, finalmente, la limitación de libertad de circulación en horario nocturno entre las 23:00 horas y las 6:00 horas.